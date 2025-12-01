https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/peskov-ukraynanin-karadenizdeki-tankerlere-duzenledigi-saldiri-turkiyenin-egemenligine-yonelik-bir-1101444113.html

Peskov: Ukrayna'nın Karadeniz'deki tankerlere düzenlediği saldırı, Türkiye'nin egemenliğine yönelik bir saldırıdır

Ukrayna'nın Karadeniz'deki tankerlere düzenlediği saldırıya Kremlin'den tepki geldi. 01.12.2025, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Karadeniz'deki 2 Rus tankerine düzenlediği saldırının, Türkiye'nin egemenliğine yönelik bir saldırı olduğunu vurguladı.Gazetecilere açıklama yapan Peskov, "Bu, özellikle Türk karasularında, ticari gemilere ve tankerlere yönelik bir saldırıdır. Bu olay, özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğine yönelik bir taciz olması nedeniyle vahimdir" ifadelerini kullandı.Saldırıları 'söz konusu gemilerin sahiplerinin güvenliğine ve mallarına yönelik bir saldırı' olarak da niteleyen Peskov, bu nedenle Kiev rejiminin gerçek yüzünün bir kez daha açıkça görüldüğünün altını çizdi.'Putin, Witkoff'u yarın kabul edecek'Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u yarın günün ikinci yarısında kabul edeceğini duyurdu.Peskov, Putin'in Witkoff'la görüşmeye hazırlık kapsamında bugün birkaç basına kapalı toplantı yapacağını bildirdi.Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın ABD planına ilişkin tutumunun sorulması üzerineyse "Sürecin başarısı uğruna, ki biz başarılı olmasını istiyoruz, bunları elimizde megafonla konuşma ve medya üzerinden tartışma yapma niyetinde değiliz" diye konuştu.Kremlin: Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'na Ukrayna İHA'larının saldırdığı aşikar📍Peskov'un diğer açıklamaları:🔴Putin-Witkoff görüşmesinin başlangıcı yayınlanacak🔴Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'na Ukrayna İHA'larının saldırdığı aşikar🔴Kiev'in bu saldırısı vahim, zira tesis uluslararası önem taşıyor🔴Yermak'ın istifasının müzakere sürecini etkileyip etkilemeyeceğini pratikte göreceğiz🔴Kremlin, Esad'ın Moskova'da bulunması konusunda herhangi bir bilgi veremez🔴Putin'in bu hafta yoğun bir programı var, Çin Dışişleri Bakanı'yla görüşme programda yok

