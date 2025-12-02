https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/rekabet-kurumu-duyurdu-unlu-markaya-sorusturma-baslatildi-1101488298.html
Rekabet Kurumu duyurdu: Ünlü markaya soruşturma başlatıldı
02.12.2025
Türkiye'de elektronik ürün satışı yapan Dyson hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edilip edilmediğini belirlemek üzere Rekabet Kurulu tarafından soruşturma başlatıldı.Ön araştırmada, Dyson’ın paralel ithalatı engellemeye yönelik uygulamalar yapmış olabileceği ve yeniden satış koşullarına müdahale niteliğinde davranışlar sergilediğine dair bulgulara ulaşıldığı ifade edildi.Ayrıca şirketin Türkiye’de uyguladığı seçici dağıtım sistemiyle bu sistemi korumaya yönelik uygulamaların da soruşturma kapsamında detaylı şekilde inceleneceği bildirildi.
Rekabet Kurulu, Türkiye’de kablosuz süpürge, saç bakım cihazları, hava temizleyicileri ve el kurutma makineleri gibi geniş bir ürün yelpazesiyle faaliyet gösteren Dyson hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Türkiye'de elektronik ürün satışı yapan Dyson hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edilip edilmediğini belirlemek üzere Rekabet Kurulu tarafından soruşturma başlatıldı.
Ön araştırmada, Dyson’ın paralel ithalatı engellemeye yönelik uygulamalar yapmış olabileceği ve yeniden satış koşullarına müdahale niteliğinde davranışlar sergilediğine dair bulgulara ulaşıldığı ifade edildi.
Ayrıca şirketin Türkiye’de uyguladığı seçici dağıtım sistemiyle bu sistemi korumaya yönelik uygulamaların da soruşturma kapsamında detaylı şekilde inceleneceği bildirildi.