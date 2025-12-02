Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/rekabet-kurumu-duyurdu-unlu-markaya-sorusturma-baslatildi-1101488298.html
Rekabet Kurumu duyurdu: Ünlü markaya soruşturma başlatıldı
Rekabet Kurumu duyurdu: Ünlü markaya soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Rekabet Kurulu, Türkiye’de kablosuz süpürge, saç bakım cihazları, hava temizleyicileri ve el kurutma makineleri gibi geniş bir ürün yelpazesiyle faaliyet... 02.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-02T18:38+0300
2025-12-02T18:38+0300
türki̇ye
türkiye
rekabet kurumu
rekabet kurulu
soruşturma
ekonomi
ekonomi paketi
maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101488094_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4d1bf6c51a200b1d57d5087246afebea.jpg
Türkiye'de elektronik ürün satışı yapan Dyson hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edilip edilmediğini belirlemek üzere Rekabet Kurulu tarafından soruşturma başlatıldı.Ön araştırmada, Dyson’ın paralel ithalatı engellemeye yönelik uygulamalar yapmış olabileceği ve yeniden satış koşullarına müdahale niteliğinde davranışlar sergilediğine dair bulgulara ulaşıldığı ifade edildi.Ayrıca şirketin Türkiye’de uyguladığı seçici dağıtım sistemiyle bu sistemi korumaya yönelik uygulamaların da soruşturma kapsamında detaylı şekilde inceleneceği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/terlik-ve-ayakkabi-devine-rekabet-kurulu-sorusturmasi-1100715345.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101488094_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_284f12bfbfe1b460502b90ce78801c9d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, rekabet kurumu, rekabet kurulu, soruşturma, ekonomi, ekonomi paketi, maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanlığı
türkiye, rekabet kurumu, rekabet kurulu, soruşturma, ekonomi, ekonomi paketi, maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanlığı

Rekabet Kurumu duyurdu: Ünlü markaya soruşturma başlatıldı

18:38 02.12.2025
© AADyson
Dyson - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2025
© AA
Abone ol
Rekabet Kurulu, Türkiye’de kablosuz süpürge, saç bakım cihazları, hava temizleyicileri ve el kurutma makineleri gibi geniş bir ürün yelpazesiyle faaliyet gösteren Dyson hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Türkiye'de elektronik ürün satışı yapan Dyson hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edilip edilmediğini belirlemek üzere Rekabet Kurulu tarafından soruşturma başlatıldı.
Ön araştırmada, Dyson’ın paralel ithalatı engellemeye yönelik uygulamalar yapmış olabileceği ve yeniden satış koşullarına müdahale niteliğinde davranışlar sergilediğine dair bulgulara ulaşıldığı ifade edildi.
Ayrıca şirketin Türkiye’de uyguladığı seçici dağıtım sistemiyle bu sistemi korumaya yönelik uygulamaların da soruşturma kapsamında detaylı şekilde inceleneceği bildirildi.
Rekabet Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2025
EKONOMİ
Terlik ve ayakkabı devine Rekabet Kurulu soruşturması
4 Kasım, 10:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала