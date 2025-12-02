https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/rekabet-kurumu-duyurdu-unlu-markaya-sorusturma-baslatildi-1101488298.html

Rekabet Kurumu duyurdu: Ünlü markaya soruşturma başlatıldı

Rekabet Kurumu duyurdu: Ünlü markaya soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Rekabet Kurulu, Türkiye’de kablosuz süpürge, saç bakım cihazları, hava temizleyicileri ve el kurutma makineleri gibi geniş bir ürün yelpazesiyle faaliyet... 02.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-02T18:38+0300

2025-12-02T18:38+0300

2025-12-02T18:38+0300

türki̇ye

türkiye

rekabet kurumu

rekabet kurulu

soruşturma

ekonomi

ekonomi paketi

maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101488094_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4d1bf6c51a200b1d57d5087246afebea.jpg

Türkiye'de elektronik ürün satışı yapan Dyson hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edilip edilmediğini belirlemek üzere Rekabet Kurulu tarafından soruşturma başlatıldı.Ön araştırmada, Dyson’ın paralel ithalatı engellemeye yönelik uygulamalar yapmış olabileceği ve yeniden satış koşullarına müdahale niteliğinde davranışlar sergilediğine dair bulgulara ulaşıldığı ifade edildi.Ayrıca şirketin Türkiye’de uyguladığı seçici dağıtım sistemiyle bu sistemi korumaya yönelik uygulamaların da soruşturma kapsamında detaylı şekilde inceleneceği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/terlik-ve-ayakkabi-devine-rekabet-kurulu-sorusturmasi-1100715345.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, rekabet kurumu, rekabet kurulu, soruşturma, ekonomi, ekonomi paketi, maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanlığı