Putin: Ukrayna halkı için bir trajedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Krasnoarmeysk'in tamamen kontrol altına alınmasının ardından komuta merkezi ziyaretinde Krasnoarmeysk ve Volçansk’ın... 02.12.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101462216_0:0:1463:824_1920x0_80_0_0_d63ccd65ea6feb90c0d2c2d407359a02.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Askeri Grubun komuta merkezi ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Putin, Ukrayna’daki çatışmayı Ukrayna halkı için bir trajedi olarak nitelendirdi.Putin'e bilgi verildiKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in, Birleşik Askeri Grubun komuta merkezlerinden birini ziyaret ederek Krasnoarmeysk ve Volçansk’ın kurtarılmasına ilişkin raporları aldığı bilgisini verdi.Peskov, Ordu Generali Gerasimov’un Yüksek Komutan’a, DNR’deki Krasnoarmeysk ve Harkiv bölgesindeki Volçansk şehirlerinin kurtarılması ile birliklerin diğer cephelerde yürüttüğü taarruz harekatlarının sonuçları hakkında bilgi verdiğini bildirdi.'Bir çok hatta ilerleyiş sürüyor'Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov, Putin’e verdiği raporda, birleşik askeri grup birliklerinin geniş bir cephede taarruz ettiğini bildirdi. Gerasimov, Rus güçlerinin birçok hatta ilerleyişini sürdürdüğünü ve operasyonların planlandığı şekilde devam ettiğini aktardı.‘Zafer ve özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşma yolunda ciddi bir adım’Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rus askerlerinin Harkov bölgesindeki Volçansk’ı özgürleştirmesini, ‘zafer ve özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşma yolunda ciddi bir adım’ olarak nitelendirdi. Belousov, Volçansk’ın alınmasına katılan birliklerin personeline hitaben yaptığı tebrik konuşmasında, “Sizler zafer ve özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşma yönünde ciddi bir adım attınız” ifadelerini kullandı.‘Merkez’ grubunun birliklerini komuta eden Valeriy Solodçuk, Putin’e, aglomerasyon bölgesinde kuşatılmış olan Ukrayna ordusu grubunun kontrol altına alınma süreci, Dimitrov’un güney kısmında kontrolün sağlanması ve Krasnoarmeysk’in kurtarılmasının ardından bölgedeki durum hakkında bilgi verdi. Vladimir Putin, başarılı operasyonlar için komutanlara ve birliklere teşekkür ederek, kış aylarında gerekli tüm ihtiyaçlarının karşılanması için talimat verdi.Bölgelerin önemi ne?Volçansk, Harkiv bölgesinin doğusunda bulunan Ukrayna ordusunun en önemli savunma merkezlerinden biri. Bu bölgenin kurtarılması, Ukrayna ordusunun bu cephedeki lojistiğini önemli ölçüde etkileme potansiyelinde. Krasnoarmeysk ise, Dimitrov şehri ile bir yerleşim birimini oluşturuyor. Burası, Donbas'ta Ukrayna ordusunun en önemli ulaşım merkezi olarak biliniyor. Bu hafta başında Putin, Krasnoarmeysk'in tamamen kontrol altına alındığını açıklamıştı.
00:33 02.12.2025 (güncellendi: 01:13 02.12.2025)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Askeri Grubun komuta merkezi ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu.
Açıklamasında Putin, Ukrayna’daki çatışmayı Ukrayna halkı için bir trajedi olarak nitelendirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in, Birleşik Askeri Grubun komuta merkezlerinden birini ziyaret ederek Krasnoarmeysk ve Volçansk’ın kurtarılmasına ilişkin raporları aldığı bilgisini verdi.
Peskov, Ordu Generali Gerasimov’un Yüksek Komutan’a, DNR’deki Krasnoarmeysk ve Harkiv bölgesindeki Volçansk şehirlerinin kurtarılması ile birliklerin diğer cephelerde yürüttüğü taarruz harekatlarının sonuçları hakkında bilgi verdiğini bildirdi.
'Bir çok hatta ilerleyiş sürüyor'
Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov, Putin’e verdiği raporda, birleşik askeri grup birliklerinin geniş bir cephede taarruz ettiğini bildirdi. Gerasimov, Rus güçlerinin birçok hatta ilerleyişini sürdürdüğünü ve operasyonların planlandığı şekilde devam ettiğini aktardı.
‘Zafer ve özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşma yolunda ciddi bir adım’
Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rus askerlerinin Harkov bölgesindeki Volçansk’ı özgürleştirmesini, ‘zafer ve özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşma yolunda ciddi bir adım’ olarak nitelendirdi.
Belousov, Volçansk’ın alınmasına katılan birliklerin personeline hitaben yaptığı tebrik konuşmasında, “Sizler zafer ve özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşma yönünde ciddi bir adım attınız” ifadelerini kullandı.
‘Merkez’ grubunun birliklerini komuta eden Valeriy Solodçuk, Putin’e, aglomerasyon bölgesinde kuşatılmış olan Ukrayna ordusu grubunun kontrol altına alınma süreci, Dimitrov’un güney kısmında kontrolün sağlanması ve Krasnoarmeysk’in kurtarılmasının ardından bölgedeki durum hakkında bilgi verdi.
Vladimir Putin, başarılı operasyonlar için komutanlara ve birliklere teşekkür ederek, kış aylarında gerekli tüm ihtiyaçlarının karşılanması için talimat verdi.
Volçansk, Harkiv bölgesinin doğusunda bulunan Ukrayna ordusunun en önemli savunma merkezlerinden biri. Bu bölgenin kurtarılması, Ukrayna ordusunun bu cephedeki lojistiğini önemli ölçüde etkileme potansiyelinde.
Krasnoarmeysk ise, Dimitrov şehri ile bir yerleşim birimini oluşturuyor. Burası, Donbas'ta Ukrayna ordusunun en önemli ulaşım merkezi olarak biliniyor. Bu hafta başında Putin, Krasnoarmeysk'in tamamen kontrol altına alındığını açıklamıştı.