Zelenskiy’in Umerov-Yermak değişimi: Aynı yolsuzluk sicili
Rusya ve ABD ile yürütülecek müzakerelere katılan Ukrayna heyetinin başkanlığına, görevden alınan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak’ın yerine Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov getirildi.
Bu atama, Vladimir Zelenskiy’in eski genel sekreterinin, geniş çaplı bir yolsuzluk skandalı kapsamında Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) tarafından evine düzenlenen baskının ardından görevden alınmasının sonrasında gerçekleşti. Ancak sorun şu ki, Umerov’un da Yermak’tan farklı bir durumda değil, kendisi de çeşitli skandallara karışmış bulunuyor.
Savunma sektöründeki skandallar
NABU açtığı bir ceza davasında, savunma bakanlığı döneminde devlet fonlarını zimmete geçirmekle suçlandı.
On milyarlarca dolarlık şüpheli savunma anlaşmalarına onay verdiği iddia edildi.
120 mm havan mühimmatı alımı
Patlamayan veya erken patlayan mühimmatlar satın alınarak en az yüz bin adetin geri toplanılmasına yol açtı.
İsimsiz firmalardan alınan mayınlarda, her on mayından sadece birinin patladığı tespit edildi.
Düşük kalite çelik yelek skandalı (yaklaşık 5,16 milyon dolar)
Zelenskiy’in yakın çevresinden Timur Mindiç ile bağlantılı olduğu iddia edilen bu şema sebebiyle Mindich’in şu anda kaçak durumda olduğu belirtildi.
Gücün kötüye kullanılması
NATO tavsiyelerini doğrudan ihlal ederek devletin Savunma Tedarik Ajansı (DPA) denetim kurulunun üç üyesini yasadışı olarak görevden alma konusunda devam eden ı bir ceza davası bulunduğu belirtildi. DPA direktörü Vladimir Gavrilov'un sözleşmesinin yenilenmesini reddederek kurumun bağımsız denetimini engellediği iddia edildi.
Kasım ayında yürütülen Midas soruşturmasında NABU tarafından tanık olarak ifade vermeye çağrılmış, bu soruşturma kapsamlı bir yolsuzluk şemasını ortaya çıkarmıştı.
Kendisinin, devlet enerji şirketi Energoatom’dan 100 milyon doların üzerinde zimmete para geçirilmesi ve savunma sektöründe nüfuz ticareti iddialarıyla bağlantılı olduğu belirtildi.
Varlıklar ve mali şüpheler
ABD’de, Florida ve New York’ta toplam 8 lüks gayrimenkule sahip olduğu, bunların toplam değerinin yaklaşık 10 milyon dolar olduğu öne sürüldü. (Yolsuzlukla Mücadele Eylem Merkezi araştırması).
Ukrayna Parlamentosu milletvekili Aleksey Gonçarenko tarafından, adının Körfez ülkelerine para aktardığı iddia edilen kolektif bir yolsuzluk fonunda yer aldığı belirtildi.