Acun Ilıcalı duyurdu: Ünlü oyuncu Survivor kadrosuna dahil oldu
Televizyon dünyasının önde gelen isimlerinden Acun Ilıcalı, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna katılacak yeni ismi sosyal medya hesabından açıkladı...
Survivor 2026 için daha önce Bayhan, Keremcem, Dilan Çıtak, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz ve Murat Arkın’ın yer alacağı duyurulmuştu. Bu isimlere son olarak genç oyuncu Deniz Çatalbaş eklendi.Ünlü televizyon yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, sosyal medya paylaşımında “Deniz Çatalbaş, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Kendisine gönülden başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.Deniz Çatalbaş kimdir?Deniz Çatalbaş, 2020 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasında ikinci olarak adını duyurdu. Televizyon ekranlarına 'Arka Sokaklar' dizisiyle adım atan Çatalbaş, yapımda 'Aslı Komiser' karakteriyle tanındı.
Televizyon dünyasının önde gelen isimlerinden Acun Ilıcalı, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna katılacak yeni ismi sosyal medya hesabından açıkladı. Ilıcalı, oyuncu Deniz Çatalbaş'ın yarışmaya katıldığını duyurdu.
Survivor 2026 için daha önce Bayhan, Keremcem, Dilan Çıtak, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz ve Murat Arkın’ın yer alacağı duyurulmuştu. Bu isimlere son olarak genç oyuncu Deniz Çatalbaş eklendi.
Ünlü televizyon yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, sosyal medya paylaşımında “Deniz Çatalbaş, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Kendisine gönülden başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.
Deniz Çatalbaş, 2020 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasında ikinci olarak adını duyurdu. Televizyon ekranlarına 'Arka Sokaklar' dizisiyle adım atan Çatalbaş, yapımda 'Aslı Komiser' karakteriyle tanındı.