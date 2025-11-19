Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/acun-ilicali-duyurdu-unlu-oyuncu-survivor-kadrosuna-dahil-oldu-1101132494.html
Acun Ilıcalı duyurdu: Ünlü oyuncu Survivor kadrosuna dahil oldu
Acun Ilıcalı duyurdu: Ünlü oyuncu Survivor kadrosuna dahil oldu
Sputnik Türkiye
Televizyon dünyasının önde gelen isimlerinden Acun Ilıcalı, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna katılacak yeni ismi sosyal medya hesabından açıkladı... 19.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-19T17:34+0300
2025-11-19T17:34+0300
türki̇ye
acun ilıcalı
keremcem
dilan çıtak
survivor
televizyon
yarışma
yarışma programı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101131940_0:90:880:585_1920x0_80_0_0_3ab59c38e2ac93a46804dff387c9c2a2.jpg
Survivor 2026 için daha önce Bayhan, Keremcem, Dilan Çıtak, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz ve Murat Arkın’ın yer alacağı duyurulmuştu. Bu isimlere son olarak genç oyuncu Deniz Çatalbaş eklendi.Ünlü televizyon yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, sosyal medya paylaşımında “Deniz Çatalbaş, Survivor 2026 Ünlüler &amp; All Star kadrosuna dahil oldu. Kendisine gönülden başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.Deniz Çatalbaş kimdir?Deniz Çatalbaş, 2020 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasında ikinci olarak adını duyurdu. Televizyon ekranlarına 'Arka Sokaklar' dizisiyle adım atan Çatalbaş, yapımda 'Aslı Komiser' karakteriyle tanındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/survivor-2026nin-yeni-oyuncusu-belli-oldu-fenerbahce-ve-besiktasta-da-oynayan-unlu-futbolcu-da-1100720213.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101131940_0:0:880:661_1920x0_80_0_0_6965752217af071001f2d5494a4e62da.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
acun ilıcalı, keremcem, dilan çıtak, survivor, televizyon, yarışma, yarışma programı
acun ilıcalı, keremcem, dilan çıtak, survivor, televizyon, yarışma, yarışma programı

Acun Ilıcalı duyurdu: Ünlü oyuncu Survivor kadrosuna dahil oldu

17:34 19.11.2025
© Fotoğraf : Deniz Çatalbaş instagramDeniz Çatalbaş
Deniz Çatalbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2025
© Fotoğraf : Deniz Çatalbaş instagram
Abone ol
Televizyon dünyasının önde gelen isimlerinden Acun Ilıcalı, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna katılacak yeni ismi sosyal medya hesabından açıkladı. Ilıcalı, oyuncu Deniz Çatalbaş'ın yarışmaya katıldığını duyurdu.
Survivor 2026 için daha önce Bayhan, Keremcem, Dilan Çıtak, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz ve Murat Arkın’ın yer alacağı duyurulmuştu. Bu isimlere son olarak genç oyuncu Deniz Çatalbaş eklendi.
Ünlü televizyon yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, sosyal medya paylaşımında “Deniz Çatalbaş, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Kendisine gönülden başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Deniz Çatalbaş kimdir?

Deniz Çatalbaş, 2020 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasında ikinci olarak adını duyurdu. Televizyon ekranlarına 'Arka Sokaklar' dizisiyle adım atan Çatalbaş, yapımda 'Aslı Komiser' karakteriyle tanındı.
Mert Nobre sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2025
YAŞAM
Survivor 2026'nın yeni oyuncusu belli oldu: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da oynayan ünlü futbolcu da kadroya girdi
4 Kasım, 12:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала