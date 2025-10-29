Prof. Dr. İlber Ortaylı: 'Hakimiyet, bila kayd ü şart milletindir'

Türkiye
Prof. Dr. İlber Ortaylı, 29 Ekim Cumhuriyet bayramı vesilesiyle paylaşım yaptı. "Cumhuriyet'imizin ilân belgesi, 29 Ekim 1923" diyen Ortaylı mesajında şu ifadeleri kullandı:
Ünlü tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, 29 Ekim vesilesiyle Cumhuriyet'in 29 Ekim 1923 tarihli ilan belgesini paylaştı. Ortaylı paylaşımında "Hakimiyet, bila kayd ü şart milletindir" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, 29 Ekim Cumhuriyet bayramı vesilesiyle paylaşım yaptı. "Cumhuriyet'imizin ilân belgesi, 29 Ekim 1923" diyen Ortaylı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Hâkimiyet, bilâ kayd ü şart milletindir.

İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müsteniddir.

Türkiye Devleti’nin şekl-i hükümeti Cumhuriyettir."

