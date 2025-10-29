https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/prof-dr-ilber-ortayli-hakimiyet-bila-kayd-u-sart-milletindir-1100569143.html
Prof. Dr. İlber Ortaylı: 'Hakimiyet, bila kayd ü şart milletindir'
Prof. Dr. İlber Ortaylı: 'Hakimiyet, bila kayd ü şart milletindir'
Ünlü tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, 29 Ekim vesilesiyle Cumhuriyet'in 29 Ekim 1923 tarihli ilan belgesini paylaştı.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, 29 Ekim Cumhuriyet bayramı vesilesiyle paylaşım yaptı. "Cumhuriyet'imizin ilân belgesi, 29 Ekim 1923" diyen Ortaylı mesajında şu ifadeleri kullandı:
Ünlü tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, 29 Ekim vesilesiyle Cumhuriyet'in 29 Ekim 1923 tarihli ilan belgesini paylaştı. Ortaylı paylaşımında "Hakimiyet, bila kayd ü şart milletindir" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, 29 Ekim Cumhuriyet bayramı vesilesiyle paylaşım yaptı. "Cumhuriyet'imizin ilân belgesi, 29 Ekim 1923" diyen Ortaylı mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Hâkimiyet, bilâ kayd ü şart milletindir.
İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müsteniddir.
Türkiye Devleti’nin şekl-i hükümeti Cumhuriyettir."