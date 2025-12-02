https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/peskov-rusya-hindistanin-ukrayna-meselesindeki-tutumunu-degerli-buluyor-1101473935.html

Peskov: Rusya, Hindistan'ın Ukrayna meselesindeki tutumunu değerli buluyor

Putin'in Hindistan ziyareti öncesi Hint gazetecilere brifing veren Peskov, Yeni Delhi'nin Ukrayna meselesindeki tutumuna vurgu yaptı. 02.12.2025, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Hindistan'ın Ukrayna'da çözüm konusunda sergilediği tutumun değerli olduğunu vurguladı. Sputnik Hindistan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 4-5 Aralık'ta Hindistan'a yapacağı resmi ziyaret öncesinde, Kremlin Sözcüsü Peskov ile Hint gazetecilere yönelik özel çevrimiçi brifing düzenliyor. Etkinlikte konuşan Peskov, "Rusya, Hindistan'ın Ukrayna'da çözüme yönelik tutumunu değerli buluyor. Yeni Delhi'nin barışçıl çözüm arayışlarına katılma isteğini önemsiyoruz. Başbakan Modi ve Hindistan, Rusya'nın tutumunu dinlemeye hazır ve bu, karşılıklı anlayışın oluşmasına katkı sunuyor" dedi.'Putin-Witkoff görüşmesi 5 saat içinde başlayacak'Peskov, Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında Moskova'da yapılacak görüşmenin yaklaşık 5 saat içinde başlayacağını belirtti.Tarafların Washington ve Kiev'in çözüm konusunda vardıkları ortak anlayışları ele alacağını kaydeden Kremlin Sözcüsü, görüşmenin Ukrayna çatışmasının barışçıl çözümüne yönelik önemli bir adım olacağını vurguladı.Peskov, Rusya'nın bu çatışmanın çözülmesini 'gelecek nesiller için' istediğinin altını çizdi.'İlişkileri tüm alanlarda geliştirmeye hazırız'Peskov, Rusya'nın Hindistan'la ilişkileri tüm alanlarda geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.Kremlin Sözcüsü Peskov'un Rusya-Hindistan ilişkilerinin gelişmesi ve diğer aktörlerin ikili ilişkiler üzerindeki etkisi ile ilgili yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:🔺 Moskova ile Yeni Delhi arasındaki ticari ilişkiler üçüncü ülkelerin etkisinde kalmamalıdır.🔺 Birçok ülke ve kuruluş Rusya ile Hindistan arasındaki ticaretin gelişmesini engellemeye çalışsa da Moskova ve Yeni Delhi'nin kendi çıkarlarına odaklanması gerekiyor.🔺 Rusya, Hindistan için önemli bir enerji tedarikçisi olmaya devam ediyor.🔺 Moskova ve Yeni Delhi, Hindistan'ın Rusya'ya ihracatını artırmanın imkanlarını araştırıyor.🔺 Moskova, Rusya ile Hindistan arasındaki ticaretin 2030’a kadar 100 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.🔺 Rusya ile Hindistan arasındaki ticaret hacminin neredeyse tamamı ulusal para birimleriyle gerçekleştiriliyor.🔺 Savunma sektöründe Rusya ile Hindistan arasındaki işbirliği tadire şayan.🔺 Rusya, Hindistan'daki Kudankulam Nükleer Güç Santrali projesini hayata geçirmeye sürdürmeyi umuyor.

