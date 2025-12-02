Beyaz Saray Özel Temsilcisi Witkoff Rusya yolunda

Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya ve ABD, Ukrayna krizini sonlandırmak için bir süredir yürüttüğü görüşmelere bugün Kremlin'de devam edecek. 02.12.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna barış planını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere Moskova'ya seyahat ediyorç Beyaz Saray, Witkoff'un gece saat 02:00 civarında yola çıktığını duyurdu. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, birkaç saat içinde Moskova'ya varması beklenen Witkoff'u günün ikinci yarısında kabul edecek ve taraflar Ukrayna'da çözüm arayışlarını sürdürecek.Witkoff’a, Ukrayna dosyasını yakından takip eden bazı üst düzey Amerikalı yetkililer de eşlik ediyor.ABD yönetimi daha önce Ukrayna konusunda bir barış planı üzerinde çalıştığını açıklamış, ancak hazırlıkların sürdüğü gerekçesiyle detayların şimdilik paylaşılmayacağını belirtmişti.Putin, perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın gelecekteki anlaşmaların temelini oluşturabilecek ABD planının ilk taslağını incelediğini ancak her noktanın titizlikle üzerinde çalışılması gerektiğini ifade etmişti.
© Sputnik / Gavriil GrigorovPutin-Witkoff görüşmesi
Putin-Witkoff görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2025
© Sputnik / Gavriil Grigorov
Rusya ve ABD, Ukrayna krizini sonlandırmak için bir süredir yürüttüğü görüşmelere bugün Kremlin'de devam edecek.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna barış planını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere Moskova'ya seyahat ediyorç

Beyaz Saray, Witkoff'un gece saat 02:00 civarında yola çıktığını duyurdu.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, birkaç saat içinde Moskova'ya varması beklenen Witkoff'u günün ikinci yarısında kabul edecek ve taraflar Ukrayna'da çözüm arayışlarını sürdürecek.

Witkoff’a, Ukrayna dosyasını yakından takip eden bazı üst düzey Amerikalı yetkililer de eşlik ediyor.

ABD yönetimi daha önce Ukrayna konusunda bir barış planı üzerinde çalıştığını açıklamış, ancak hazırlıkların sürdüğü gerekçesiyle detayların şimdilik paylaşılmayacağını belirtmişti.
Putin, perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın gelecekteki anlaşmaların temelini oluşturabilecek ABD planının ilk taslağını incelediğini ancak her noktanın titizlikle üzerinde çalışılması gerektiğini ifade etmişti.
