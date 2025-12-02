Beyaz Saray Özel Temsilcisi Witkoff Rusya yolunda
Rusya ve ABD, Ukrayna krizini sonlandırmak için bir süredir yürüttüğü görüşmelere bugün Kremlin'de devam edecek.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna barış planını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere Moskova'ya seyahat ediyorç
Beyaz Saray, Witkoff'un gece saat 02:00 civarında yola çıktığını duyurdu.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, birkaç saat içinde Moskova'ya varması beklenen Witkoff'u günün ikinci yarısında kabul edecek ve taraflar Ukrayna'da çözüm arayışlarını sürdürecek.
Witkoff’a, Ukrayna dosyasını yakından takip eden bazı üst düzey Amerikalı yetkililer de eşlik ediyor.
ABD yönetimi daha önce Ukrayna konusunda bir barış planı üzerinde çalıştığını açıklamış, ancak hazırlıkların sürdüğü gerekçesiyle detayların şimdilik paylaşılmayacağını belirtmişti.
Putin, perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın gelecekteki anlaşmaların temelini oluşturabilecek ABD planının ilk taslağını incelediğini ancak her noktanın titizlikle üzerinde çalışılması gerektiğini ifade etmişti.