https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/beyaz-saray-ozel-temsilcisi-witkoff-rusya-yolunda-1101466460.html

Beyaz Saray Özel Temsilcisi Witkoff Rusya yolunda

Beyaz Saray Özel Temsilcisi Witkoff Rusya yolunda

Sputnik Türkiye

Rusya ve ABD, Ukrayna krizini sonlandırmak için bir süredir yürüttüğü görüşmelere bugün Kremlin'de devam edecek. 02.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-02T08:33+0300

2025-12-02T08:33+0300

2025-12-02T08:33+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

steve witkoff

ukrayna

rusya

moskova

vladimir putin

barış planı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/06/1098401709_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f8ae12e2fefd22c33d0d9c323aa8da67.jpg

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna barış planını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere Moskova'ya seyahat ediyorç Beyaz Saray, Witkoff'un gece saat 02:00 civarında yola çıktığını duyurdu. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, birkaç saat içinde Moskova'ya varması beklenen Witkoff'u günün ikinci yarısında kabul edecek ve taraflar Ukrayna'da çözüm arayışlarını sürdürecek.Witkoff’a, Ukrayna dosyasını yakından takip eden bazı üst düzey Amerikalı yetkililer de eşlik ediyor.ABD yönetimi daha önce Ukrayna konusunda bir barış planı üzerinde çalıştığını açıklamış, ancak hazırlıkların sürdüğü gerekçesiyle detayların şimdilik paylaşılmayacağını belirtmişti.Putin, perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın gelecekteki anlaşmaların temelini oluşturabilecek ABD planının ilk taslağını incelediğini ancak her noktanın titizlikle üzerinde çalışılması gerektiğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/szijjarto-orbanin-putin-ve-trump-ile-yaptigi-gorusmelerde-zirve-hazirliklari-ele-alindi-1101463344.html

ukrayna

rusya

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, steve witkoff, ukrayna, rusya, moskova, vladimir putin, barış planı