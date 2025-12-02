https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/pakistan-cin-tatbikati-savasci-ix-1101477077.html
Pakistan-Çin tatbikatı: Savaşçı-IX
Pakistan ve Çin, yıllık 'ortak terörle mücadele' tatbikatına Pencap eyaletinde başladı. 'Savaşçı-IX' adı verilen tatbikatın, iki ülkenin terörle mücadeledeki... 02.12.2025
Pakistan ve Çin, terörle mücadele alanındaki askeri iş birliğini derinleştirmek için ortak tatbikat başlattı. Pakistan Ordusu'nun medya birimi ISPR'ın yaptığı açıklamaya göre, "Savaşçı-IX" adı verilen tatbikat Pencap eyaletinin Kharian bölgesindeki Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nde başladı.Tatbikatın açılış törenine, Çin Batı Askeri Bölge Komutanlığı Kurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Bian Xiaoming da dahil olmak üzere her iki ülkenin üst düzey askeri yetkilileri katıldı. Bu tatbikat, iki yakın savunma ortağı arasında düzenlenen dokuzuncu ortak terörle mücadele tatbikatı olarak kayıtlara geçti.Operasyonel uyum güçlenecekÇin Savunma Bakanlığı, tatbikatın "ortak terörle mücadele temizleme ve vurma operasyonları" temasıyla aralık ortasına kadar devam edeceğini duyurdu. Tatbikatın, iki ordunun ortak terörle mücadele yeteneklerini test etmeyi ve geliştirmeyi amaçladığı belirtildi.Çin Savunma Bakanlığı, ortak tatbikatların bölgesel barış ve istikrarın korunmasına katkı sağlayacağını vurguladı.
Pakistan ve Çin, terörle mücadele alanındaki askeri iş birliğini derinleştirmek için ortak tatbikat başlattı. Pakistan Ordusu'nun medya birimi ISPR'ın yaptığı açıklamaya göre, "Savaşçı-IX" adı verilen tatbikat Pencap eyaletinin Kharian bölgesindeki Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nde başladı.
Tatbikatın açılış törenine, Çin Batı Askeri Bölge Komutanlığı Kurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Bian Xiaoming da dahil olmak üzere her iki ülkenin üst düzey askeri yetkilileri katıldı. Bu tatbikat, iki yakın savunma ortağı arasında düzenlenen dokuzuncu ortak terörle mücadele tatbikatı olarak kayıtlara geçti.
Operasyonel uyum güçlenecek
Çin Savunma Bakanlığı, tatbikatın "ortak terörle mücadele temizleme ve vurma operasyonları" temasıyla aralık ortasına kadar devam edeceğini duyurdu. Tatbikatın, iki ordunun ortak terörle mücadele yeteneklerini test etmeyi ve geliştirmeyi amaçladığı belirtildi.
Çin Savunma Bakanlığı, ortak tatbikatların bölgesel barış ve istikrarın korunmasına katkı sağlayacağını vurguladı.