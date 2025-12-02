Netanyahu: Suriyeliler ile bir anlaşmaya varmamız mümkün

Suriye’den doğal olarak beklediğimiz şey, Şam’dan tampon bölge hattına kadar, Hermon dağı da dahil olmak üzere, askerden arındırılmış bir tampon bölge kurması. Bu bölgeleri İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için tutuyoruz ve bu bizi yükümlü kılıyor.

Bunu olumlu şekilde ele alırsak, Suriyelilerle bir anlaşmaya varmak da mümkün, ancak her durumda ilkelerimizden taviz vermeyeceğiz.