Netanyahu: Suriyeliler ile bir anlaşmaya varmamız mümkün
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091897640_0:81:720:486_1920x0_80_0_0_71c74966fe218b925c03aabf396b9fe4.png
Netanyahu, Trump’ın İsrail’e Suriye ‘uyarısından’ bir gün sonra yaptığı açıklamada “Suriyelilerle bir anlaşmaya varmak da mümkündür, ancak her durumda ilkelerimizden taviz vermeyeceğiz” dedi.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail'in işgal ettiği Suriye’de geçen hafta yaşanan çatışmalarda yaralanan 55. Tugay’a bağlı İsrail ordusu (IDF) yedek askerlerini ziyaret etti. Ziyaret, askerlerin tedavi gördüğü Sheba Tel Hashomer Tıp Merkezi’nde gerçekleşti.
Ziyaret sırasında konuşan Netanyahu, burada “Dürzi müttefiklerimizi korumaya ve İsrail Devleti’nin sınır bölgelerinden gelecek kara saldırılarına ve diğer saldırılara karşı güvenli olmasını sağlamaya kararlıyız” şeklinde konuştu.
Suriye’den ‘tampon bölge’ talebi
Netanyahu, İsrail’in Suriye’den ‘tampon bölge’ kurulmasını talep ettiğini söylerken ekledi:
Suriye’den doğal olarak beklediğimiz şey, Şam’dan tampon bölge hattına kadar, Hermon dağı da dahil olmak üzere, askerden arındırılmış bir tampon bölge kurması. Bu bölgeleri İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için tutuyoruz ve bu bizi yükümlü kılıyor.
Bunu olumlu şekilde ele alırsak, Suriyelilerle bir anlaşmaya varmak da mümkün, ancak her durumda ilkelerimizden taviz vermeyeceğiz.
Trump, İsrail’i uyarmıştı
ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail’in Suriye ile ‘güçlü ve açık’ bir diyalog sürdürmesi ve Suriye’nin ‘kalkınma sürecini’ engelleyecek bir şeyin yaşanmaması çok önemli” demiş ve, “Bu tarihi fırsat, Ortadoğu’da barış hanesine ekleniyor” ifadelerini kullanmıştı.