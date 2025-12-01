Trump’tan Suriye açıklaması: İsrail açık bir diyalog sürdürmeli, bu tarihi bir fırsat

Suriye hükümetinin, gerçek ve istikrarlı bir ülke inşa etmek amacıyla yapılması gerekenleri yerine getirmeye devam etmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.

Onlara büyük ölçüde yardımcı olan unsurlardan biri, benim oldukça sert olan yaptırımları kaldırmam oldu. Bunun Suriye, liderliği ve halkı tarafından gerçekten takdir edildiğine inanıyorum.