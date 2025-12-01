https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/trumptan-suriye-aciklamasi-israil-acik-bir-diyalog-surdurmeli-bu-tarihi-bir-firsat-1101458625.html
Trump’tan Suriye açıklaması: İsrail açık bir diyalog sürdürmeli, bu tarihi bir fırsat
Trump’tan Suriye açıklaması: İsrail açık bir diyalog sürdürmeli, bu tarihi bir fırsat
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı, “İsrail’in Suriye ile ‘güçlü ve açık’ bir diyalog sürdürmesi ve Suriye’nin ‘kalkınma sürecini’ engelleyecek bir şeyin yaşanmaması çok önemli” dedi.
2025-12-01T19:15+0300
2025-12-01T19:15+0300
2025-12-01T19:15+0300
dünya
donald trump
ahmet şara
suriye
i̇srail
ortadoğu
haberler
amerika birleşik devletleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100876288_0:0:1237:696_1920x0_80_0_0_8acfcb64383c65f2aea7c9ad9cb81451.jpg
Geçen ay Beyaz Saray’da Suriye geçici yönetimi devlet başkanı Ahmed Şara’yı ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, bölgede İsrail gerilimi sürerken, sosyal medya hesabından Suriye’yi konu alan bir paylaşım yaptı.“Amerika Birleşik Devletleri, Suriye’de yoğun emek ve kararlılıkla ortaya konan sonuçlardan son derece memnun” ifadelerini kullanan Trump, şöyle devam etti:‘Suriye halkının beni takdir ettiğine inanıyorum’‘İsrail açık bir diyalog sürdürmeli’Ayrıca “İsrail’in Suriye ile doğrudan ve açık bir diyalog sürdürmesi ve Suriye’nin kalkınma sürecini engelleyecek hiçbir şeyin yaşanmaması çok önemli” diyen Trump, ekledi:‘Ortadoğu’da barış hanesine ekleniyor’
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/suriye-disisleri-bakanligi-ulkenin-egemenligine-ciddi-bir-ihlal-1101138706.html
suriye
i̇srail
amerika birleşik devletleri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100876288_169:0:1188:764_1920x0_80_0_0_2808fbc8eb8d743fe7b230f1cef8103b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
trump, suriye, israil, ortadoğu, ahmed şara, son dakika, haberler, son dakika haberleri
trump, suriye, israil, ortadoğu, ahmed şara, son dakika, haberler, son dakika haberleri
Trump’tan Suriye açıklaması: İsrail açık bir diyalog sürdürmeli, bu tarihi bir fırsat
ABD Başkanı, “İsrail’in Suriye ile ‘güçlü ve açık’ bir diyalog sürdürmesi ve Suriye’nin ‘kalkınma sürecini’ engelleyecek bir şeyin yaşanmaması çok önemli” derken, “Bu tarihi fırsat, Ortadoğu’da barış hanesine ekleniyor” ifadelerini kullandı.
Geçen ay Beyaz Saray’da Suriye geçici yönetimi devlet başkanı Ahmed Şara’yı ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, bölgede İsrail gerilimi sürerken, sosyal medya hesabından Suriye’yi konu alan bir paylaşım yaptı.
“Amerika Birleşik Devletleri, Suriye’de yoğun emek ve kararlılıkla ortaya konan sonuçlardan son derece memnun” ifadelerini kullanan Trump, şöyle devam etti:
‘Suriye halkının beni takdir ettiğine inanıyorum’
Suriye hükümetinin, gerçek ve istikrarlı bir ülke inşa etmek amacıyla yapılması gerekenleri yerine getirmeye devam etmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.
Onlara büyük ölçüde yardımcı olan unsurlardan biri, benim oldukça sert olan yaptırımları kaldırmam oldu. Bunun Suriye, liderliği ve halkı tarafından gerçekten takdir edildiğine inanıyorum.
‘İsrail açık bir diyalog sürdürmeli’
Ayrıca “İsrail’in Suriye ile doğrudan ve açık bir diyalog sürdürmesi ve Suriye’nin kalkınma sürecini engelleyecek hiçbir şeyin yaşanmaması çok önemli” diyen Trump, ekledi:
‘Ortadoğu’da barış hanesine ekleniyor’
Suriye’nin yeni başkanı Ahmed Şara, iyi şeylerin olması ve hem Suriye ile İsrail’in birlikte istikrarlı bir ilişki kurması için büyük bir titizlikle çalışıyor.
Bu, tarihi bir fırsat ve zaten başardığımız Ortadoğu’da barış hanesine ekleniyor.