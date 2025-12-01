Türkiye
SON DAKİKA | Seçil Erzan davasında karar çıktı: 102 yıl hapis cezası verildi
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/trumptan-suriye-aciklamasi-israil-acik-bir-diyalog-surdurmeli-bu-tarihi-bir-firsat-1101458625.html
Trump’tan Suriye açıklaması: İsrail açık bir diyalog sürdürmeli, bu tarihi bir fırsat
Trump’tan Suriye açıklaması: İsrail açık bir diyalog sürdürmeli, bu tarihi bir fırsat
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı, “İsrail’in Suriye ile ‘güçlü ve açık’ bir diyalog sürdürmesi ve Suriye’nin ‘kalkınma sürecini’ engelleyecek bir şeyin yaşanmaması çok önemli” dedi.
2025-12-01T19:15+0300
2025-12-01T19:15+0300
dünya
donald trump
ahmet şara
suriye
i̇srail
ortadoğu
haberler
amerika birleşik devletleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100876288_0:0:1237:696_1920x0_80_0_0_8acfcb64383c65f2aea7c9ad9cb81451.jpg
Geçen ay Beyaz Saray’da Suriye geçici yönetimi devlet başkanı Ahmed Şara’yı ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, bölgede İsrail gerilimi sürerken, sosyal medya hesabından Suriye’yi konu alan bir paylaşım yaptı.“Amerika Birleşik Devletleri, Suriye’de yoğun emek ve kararlılıkla ortaya konan sonuçlardan son derece memnun” ifadelerini kullanan Trump, şöyle devam etti:‘Suriye halkının beni takdir ettiğine inanıyorum’‘İsrail açık bir diyalog sürdürmeli’Ayrıca “İsrail’in Suriye ile doğrudan ve açık bir diyalog sürdürmesi ve Suriye’nin kalkınma sürecini engelleyecek hiçbir şeyin yaşanmaması çok önemli” diyen Trump, ekledi:‘Ortadoğu’da barış hanesine ekleniyor’
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/suriye-disisleri-bakanligi-ulkenin-egemenligine-ciddi-bir-ihlal-1101138706.html
suriye
i̇srail
amerika birleşik devletleri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100876288_169:0:1188:764_1920x0_80_0_0_2808fbc8eb8d743fe7b230f1cef8103b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
trump, suriye, israil, ortadoğu, ahmed şara, son dakika, haberler, son dakika haberleri
trump, suriye, israil, ortadoğu, ahmed şara, son dakika, haberler, son dakika haberleri

Trump’tan Suriye açıklaması: İsrail açık bir diyalog sürdürmeli, bu tarihi bir fırsat

19:15 01.12.2025
© AA / Suriye Cumhurbaşkanlığı/HandoutABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2025
© AA / Suriye Cumhurbaşkanlığı/Handout
Abone ol
ABD Başkanı, “İsrail’in Suriye ile ‘güçlü ve açık’ bir diyalog sürdürmesi ve Suriye’nin ‘kalkınma sürecini’ engelleyecek bir şeyin yaşanmaması çok önemli” derken, “Bu tarihi fırsat, Ortadoğu’da barış hanesine ekleniyor” ifadelerini kullandı.
Geçen ay Beyaz Saray’da Suriye geçici yönetimi devlet başkanı Ahmed Şara’yı ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, bölgede İsrail gerilimi sürerken, sosyal medya hesabından Suriye’yi konu alan bir paylaşım yaptı.
“Amerika Birleşik Devletleri, Suriye’de yoğun emek ve kararlılıkla ortaya konan sonuçlardan son derece memnun” ifadelerini kullanan Trump, şöyle devam etti:

‘Suriye halkının beni takdir ettiğine inanıyorum’

Suriye hükümetinin, gerçek ve istikrarlı bir ülke inşa etmek amacıyla yapılması gerekenleri yerine getirmeye devam etmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.

Onlara büyük ölçüde yardımcı olan unsurlardan biri, benim oldukça sert olan yaptırımları kaldırmam oldu. Bunun Suriye, liderliği ve halkı tarafından gerçekten takdir edildiğine inanıyorum.

‘İsrail açık bir diyalog sürdürmeli’

Ayrıca “İsrail’in Suriye ile doğrudan ve açık bir diyalog sürdürmesi ve Suriye’nin kalkınma sürecini engelleyecek hiçbir şeyin yaşanmaması çok önemli” diyen Trump, ekledi:

‘Ortadoğu’da barış hanesine ekleniyor’

Suriye’nin yeni başkanı Ahmed Şara, iyi şeylerin olması ve hem Suriye ile İsrail’in birlikte istikrarlı bir ilişki kurması için büyük bir titizlikle çalışıyor.

Bu, tarihi bir fırsat ve zaten başardığımız Ortadoğu’da barış hanesine ekleniyor.

Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2025
DÜNYA
Suriye Dışişleri Bakanlığı: Ülkenin egemenliğine ciddi bir ihlal
19 Kasım, 23:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала