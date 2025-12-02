https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/munevver-karabulut-belgeseli-icin-mahkemeden-yeni-karar-1101484568.html

Münevver Karabulut belgeseli için mahkemeden yeni karar

Türkiye'de 2009 yılında Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürülen Münevver Karabulut cinayetini konu olan belgeselle ilgili mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, Karabulut ailesinin başvurusunu haklı görerek belgesel için tedbir kararı verdi ve yayımlanmasını durdurdu. Aile itiraz ettiTürkiye’de yayın yapan çevrimiçi film ve dizi platformlarından biri, 2009’da katledilen Münevver Karabulut cinayetini konu alan “Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası” belgeselini yaptı. Belgeselin fragmanlarının yayımlanmasının ardından Karabulut ailesi harekete geçti. Ekol TV'nin haberine göre, mahkeme ailenin davasını haklı görerek belgeselin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme, yürütülen yargılama sonuçlanıncaya kadar “Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası” isimli belgeselin yayınlanmasını durdurdu. Yayın durdurma tedbiri, belgeselin dağıtımının ve gösteriminin yapıldığı tüm mecraları kapsıyor.

