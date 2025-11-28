https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/munevver-karabulut-belgeseline-aileden-tepki-1101389108.html
Münevver Karabulut belgeseline aileden tepki
Münevver Karabulut belgeseline aileden tepki
Sputnik Türkiye
Türkiye’de yayın yapan çevrimiçi film ve dizi platformlarından biri, 2009’da katledilen Münevver Karabulut cinayetini konu alan “Bir Cinayetin Portresi... 28.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-28T15:26+0300
2025-11-28T15:26+0300
2025-11-28T15:26+0300
türki̇ye
münevver karabulut
süreyya karabulut
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102887/66/1028876626_0:71:1025:647_1920x0_80_0_0_2749ba6a9182527a7c82bb81f054d32b.jpg
Türkiye’de yayın yapan çevrimiçi film ve dizi platformlarından biri, 2009’da katledilen Münevver Karabulut cinayetini konu alan “Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası” belgeselini yaptı.Milliyet'in haberine göre Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, yapım sürecinden haberdar olmadıklarını belirterek, şunları söyledi: Avukat Murat Öksüz de Türk Medeni Kanunu ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca bir kişinin hayatına, özel yaşamına ve aile mahremiyetine ilişkin içeriklerde aile izninin zorunlu olduğunu, belgesel niteliğinde olsa dahi bu rızanın alınması gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/ataturkun-basin-toplantisi-belgeseliyle-ilgili-ilber-ortaylidan-yorum-bana-1-saat-belgesel-zor-1092766395.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102887/66/1028876626_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_ccd2324489b6e09b1fcfb8b93bb9936b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
münevver karabulut belgeseli
münevver karabulut belgeseli
Münevver Karabulut belgeseline aileden tepki
Türkiye’de yayın yapan çevrimiçi film ve dizi platformlarından biri, 2009’da katledilen Münevver Karabulut cinayetini konu alan “Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası” belgeselini yaptı. Karabulut'un babası Süreyya Karabulut yapım sürecinden haberdar olmadıklarını belirtti.
Türkiye’de yayın yapan çevrimiçi film ve dizi platformlarından biri, 2009’da katledilen Münevver Karabulut cinayetini konu alan “Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası” belgeselini yaptı.
Milliyet'in haberine göre Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, yapım sürecinden haberdar olmadıklarını belirterek, şunları söyledi:
“Dosyayı kapattım. Her şeyden uzaklaştım, Bolu’ya yerleştim. Bizim bilgimiz dışında yapılmış. Görüşme ve benzeri bir yok. Şikâyetçi olacağım. Ben çok yoruldum, ilahi adalete sığındım. Artık bu işin son şeyi de diyelim… Bilgimiz yoktu. Çok şaşkınım. Yani biri sokakta ‘Sen Münevver’in babası mısın?’ diye sorduğunda bile ben ‘Hayır, değilim’ diyorum. Artık bu konuyu tamamen kapatıp uzaklaşmak isterken tekrar tekrar gündeme gelmesini istemiyoruz.”
Avukat Murat Öksüz de Türk Medeni Kanunu ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca bir kişinin hayatına, özel yaşamına ve aile mahremiyetine ilişkin içeriklerde aile izninin zorunlu olduğunu, belgesel niteliğinde olsa dahi bu rızanın alınması gerektiğini vurguladı.