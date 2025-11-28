Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Münevver Karabulut belgeseline aileden tepki
Münevver Karabulut belgeseline aileden tepki
Türkiye’de yayın yapan çevrimiçi film ve dizi platformlarından biri, 2009’da katledilen Münevver Karabulut cinayetini konu alan “Bir Cinayetin Portresi... 28.11.2025, Sputnik Türkiye
15:26 28.11.2025
© AA / ArşivMünevver Karabulut
© AA / Arşiv
© AA / Arşiv
Türkiye’de yayın yapan çevrimiçi film ve dizi platformlarından biri, 2009’da katledilen Münevver Karabulut cinayetini konu alan “Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası” belgeselini yaptı. Karabulut'un babası Süreyya Karabulut yapım sürecinden haberdar olmadıklarını belirtti.
Türkiye’de yayın yapan çevrimiçi film ve dizi platformlarından biri, 2009’da katledilen Münevver Karabulut cinayetini konu alan “Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası” belgeselini yaptı.
Milliyet'in haberine göre Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, yapım sürecinden haberdar olmadıklarını belirterek, şunları söyledi:
“Dosyayı kapattım. Her şeyden uzaklaştım, Bolu’ya yerleştim. Bizim bilgimiz dışında yapılmış. Görüşme ve benzeri bir yok. Şikâyetçi olacağım. Ben çok yoruldum, ilahi adalete sığındım. Artık bu işin son şeyi de diyelim… Bilgimiz yoktu. Çok şaşkınım. Yani biri sokakta ‘Sen Münevver’in babası mısın?’ diye sorduğunda bile ben ‘Hayır, değilim’ diyorum. Artık bu konuyu tamamen kapatıp uzaklaşmak isterken tekrar tekrar gündeme gelmesini istemiyoruz.”
Avukat Murat Öksüz de Türk Medeni Kanunu ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca bir kişinin hayatına, özel yaşamına ve aile mahremiyetine ilişkin içeriklerde aile izninin zorunlu olduğunu, belgesel niteliğinde olsa dahi bu rızanın alınması gerektiğini vurguladı.
İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
TÜRKİYE
Atatürk'ün basın toplantısı belgeseliyle ilgili İlber Ortaylı'dan yorum: 'Bana 1 saat belgesel zor seyrettirirsiniz'
16 Ocak, 22:24
