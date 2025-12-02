https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/mirosnik-rusya-savunma-bakanligi-volcanskta-ukrayna-guclerinin-suclarini-kayda-almaya-baslayacak-1101463593.html

Miroşnik: Rusya Savunma Bakanlığı, Volçansk’ta Ukrayna güçlerinin suçlarını kayda almaya başlayacak

Rusya, Volçansk ve Krasnoarmeysk’te Ukrayna güçlerinin suçların kayda alınması için Savunma Bakanlığı ve Soruşturma Komitesi ekiplerinin bölgede çalışmalara... 02.12.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarına ilişkin özel görevlerde yetkili büyükelçisi Rodion Miroşnik, yaptığı açıklamada, Rus ordusu tarafından özgürleştirilen Krasnoarmeysk ve Volçansk’ta yakın zamanda Rusya Soruşturma Komitesi temsilcileri ile Savunma Bakanlığı’nın ilgili birimlerinin Ukrayna birliklerinin işlediği suçların sonuçlarını tespit etmeye başlayacağını söyledi.Miroşnik, “Rus birlikleri tarafından özgürleştirilen bölgelerde Ukraynalı militanların suç eylemlerinin ilk tespiti Savunma Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından yapılacak, bu veriler daha sonra güvenlik koşullarının izin vermesiyle bölgeye çalışmak üzere gelecek Soruşturma Komitesi yetkililerine devredilecek. Ardından soruşturmaların başlatılması, tanıkların ifadesinin alınması ve suç mahallerinin kayıt altına alınması süreci yürütülecek” dedi.Rodion Miroşnik ayrıca, koşullar elverir elvermez bu çalışmanın hemen başlayacağını belirtti.

