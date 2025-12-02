Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/milli-eskrimcilerden-3-madalya-2-altin-ve-1-gumus--1101462933.html
Milli eskrimcilerden 3 madalya: 2 altın ve 1 gümüş
Milli eskrimcilerden 3 madalya: 2 altın ve 1 gümüş
Sputnik Türkiye
Danimarka ve Tunus'ta düzenlenen organizasyonlarda milli eskrimciler 2'si altın ve 1'i gümüş olmak üzere 3 madalya kazandı. 02.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-02T01:41+0300
2025-12-02T01:41+0300
spor
eskrim federasyonu
tunus
türkiye
eskrim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102171/82/1021718205_0:69:3001:1757_1920x0_80_0_0_65bb5c1a04433d037c0bf69e1fe894e3.jpg
Türkiye Eskrim Federasyonu milli eskrimci Furkan Yaman'ın, Tunus'ta gerçekleştirilen Gençler Kılıç Dünya Kupası'nda altın madalya kazandığını açıkladı.Federasyonun açıklamasına göre aynı organizasyonda Candeniz Berrak, Poyraz Kümük, Enes Talha Kalender ve Furkan Yaman'dan oluşan milli takım ise gümüş madalyanın sahibi oldu.Bir altın madalya da Danimarka'da yapılan Yıldızlar Circuit Epe Takım Turnuvası'ndan geldi. Turnuvada mücadele eden Zülal Can, Yağmur Yurttaş, Eda Ustabay ve Nil Aksan'dan oluşan milliler de altın madalya kazandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/uc-buyuklerin-gruplari-belli-oluyor-turkiye-kupasinda-kura-cekimi-ne-zaman-1101460970.html
tunus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102171/82/1021718205_282:0:2717:1826_1920x0_80_0_0_07df950e9915d4e7c6034700ee8a71c0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
eskrim federasyonu, tunus, türkiye, eskrim
eskrim federasyonu, tunus, türkiye, eskrim

Milli eskrimcilerden 3 madalya: 2 altın ve 1 gümüş

01:41 02.12.2025
© Sputnik / Alexey FilippovSputnik foto muhabirine Istanbul Photo Awards ödülünü kazandıran fotoğraflar
Sputnik foto muhabirine Istanbul Photo Awards ödülünü kazandıran fotoğraflar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2025
© Sputnik / Alexey Filippov
Abone ol
Danimarka ve Tunus'ta düzenlenen organizasyonlarda milli eskrimciler 2'si altın ve 1'i gümüş olmak üzere 3 madalya kazandı.
Türkiye Eskrim Federasyonu milli eskrimci Furkan Yaman'ın, Tunus'ta gerçekleştirilen Gençler Kılıç Dünya Kupası'nda altın madalya kazandığını açıkladı.
Federasyonun açıklamasına göre aynı organizasyonda Candeniz Berrak, Poyraz Kümük, Enes Talha Kalender ve Furkan Yaman'dan oluşan milli takım ise gümüş madalyanın sahibi oldu.
Bir altın madalya da Danimarka'da yapılan Yıldızlar Circuit Epe Takım Turnuvası'ndan geldi. Turnuvada mücadele eden Zülal Can, Yağmur Yurttaş, Eda Ustabay ve Nil Aksan'dan oluşan milliler de altın madalya kazandı.
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2025
SPOR
Üç büyüklerin grupları belli oluyor: Türkiye Kupası'nda kura çekimi ne zaman?
Dün, 22:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала