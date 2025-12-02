https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/milli-eskrimcilerden-3-madalya-2-altin-ve-1-gumus--1101462933.html
Milli eskrimcilerden 3 madalya: 2 altın ve 1 gümüş
Danimarka ve Tunus'ta düzenlenen organizasyonlarda milli eskrimciler 2'si altın ve 1'i gümüş olmak üzere 3 madalya kazandı. 02.12.2025, Sputnik Türkiye
Türkiye Eskrim Federasyonu milli eskrimci Furkan Yaman'ın, Tunus'ta gerçekleştirilen Gençler Kılıç Dünya Kupası'nda altın madalya kazandığını açıkladı.Federasyonun açıklamasına göre aynı organizasyonda Candeniz Berrak, Poyraz Kümük, Enes Talha Kalender ve Furkan Yaman'dan oluşan milli takım ise gümüş madalyanın sahibi oldu.Bir altın madalya da Danimarka'da yapılan Yıldızlar Circuit Epe Takım Turnuvası'ndan geldi. Turnuvada mücadele eden Zülal Can, Yağmur Yurttaş, Eda Ustabay ve Nil Aksan'dan oluşan milliler de altın madalya kazandı.
2025
