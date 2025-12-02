Türkiye
Mesut Özil: Telefonumda en ünlüsü Sayın Cumhurbaşkanı, gerisi yalan
Mesut Özil: Telefonumda en ünlüsü Sayın Cumhurbaşkanı, gerisi yalan
2025-12-02T18:03+0300
2025-12-02T18:07+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101486430_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_1a7919fa85c21978ff906573464942bd.jpg
AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı'nca düzenlenen 'Kütüphane Sohbetleri' programının konuğu Mesut Özil oldu.Programda kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Özil, gurbetçi ailelere yönelik sosyal medyada yapılan eleştirileri değerlendirirken, yaşadıklarına dikkat çekerek, “Almanya’da ne kadar başarılı olursan ol ‘Türk’sün’ diye bakıyorlar, Türkiye’ye geldiğinde ise bizleri ‘Almancı’ olarak görüyorlar. Bu üzücü bir durum” dedi.Gençlerin “Telefonunuzda kayıtlı en ünlü isim kim?” sorusuna ise Özil, “Telefonumda en ünlüsü Sayın Cumhurbaşkanı, gerisi yalan” dedi.Özil, "Türkiye Milli Takımı'nda oynamak ister miydiniz?" sorusuna "Çok hassas bir konu. Almanya'yla Dünya Kupası'nı kazandım. Türkiye Milli Takımı'nda oynasaydım nerelere gelirdim, ne hissiyatlar yaşardım, bunu kendim de çok düşündüm. Ama zamanı geri çeviremediğim için olan oldu, biten bitti'' diye konuştu.
18:03 02.12.2025 (güncellendi: 18:07 02.12.2025)
Eski futbolcu Mesut Özil, 'Kütüphane Sohbetleri' programının konuğu oldu. Almanya’da doğup büyüyen Özil, gurbetçilere yönelik eleştiriler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı'nca düzenlenen 'Kütüphane Sohbetleri' programının konuğu Mesut Özil oldu.
Programda kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Özil, gurbetçi ailelere yönelik sosyal medyada yapılan eleştirileri değerlendirirken, yaşadıklarına dikkat çekerek, “Almanya’da ne kadar başarılı olursan ol ‘Türk’sün’ diye bakıyorlar, Türkiye’ye geldiğinde ise bizleri ‘Almancı’ olarak görüyorlar. Bu üzücü bir durum” dedi.
Gençlerin “Telefonunuzda kayıtlı en ünlü isim kim?” sorusuna ise Özil, “Telefonumda en ünlüsü Sayın Cumhurbaşkanı, gerisi yalan” dedi.
Özil, "Türkiye Milli Takımı'nda oynamak ister miydiniz?" sorusuna "Çok hassas bir konu. Almanya'yla Dünya Kupası'nı kazandım. Türkiye Milli Takımı'nda oynasaydım nerelere gelirdim, ne hissiyatlar yaşardım, bunu kendim de çok düşündüm. Ama zamanı geri çeviremediğim için olan oldu, biten bitti'' diye konuştu.
