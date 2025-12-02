https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/mesut-ozil-telefonumda-en-en-unlusu-sayin-cumhurbaskani-gerisi-yalan-1101487289.html

Mesut Özil: Telefonumda en ünlüsü Sayın Cumhurbaşkanı, gerisi yalan

Mesut Özil: Telefonumda en ünlüsü Sayın Cumhurbaşkanı, gerisi yalan

Eski futbolcu Mesut Özil, 'Kütüphane Sohbetleri' programının konuğu oldu. Almanya'da doğup büyüyen Özil, gurbetçilere yönelik eleştiriler ve Cumhurbaşkanı...

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı'nca düzenlenen 'Kütüphane Sohbetleri' programının konuğu Mesut Özil oldu.Programda kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Özil, gurbetçi ailelere yönelik sosyal medyada yapılan eleştirileri değerlendirirken, yaşadıklarına dikkat çekerek, “Almanya’da ne kadar başarılı olursan ol ‘Türk’sün’ diye bakıyorlar, Türkiye’ye geldiğinde ise bizleri ‘Almancı’ olarak görüyorlar. Bu üzücü bir durum” dedi.Gençlerin “Telefonunuzda kayıtlı en ünlü isim kim?” sorusuna ise Özil, “Telefonumda en ünlüsü Sayın Cumhurbaşkanı, gerisi yalan” dedi.Özil, "Türkiye Milli Takımı'nda oynamak ister miydiniz?" sorusuna "Çok hassas bir konu. Almanya'yla Dünya Kupası'nı kazandım. Türkiye Milli Takımı'nda oynasaydım nerelere gelirdim, ne hissiyatlar yaşardım, bunu kendim de çok düşündüm. Ama zamanı geri çeviremediğim için olan oldu, biten bitti'' diye konuştu.

