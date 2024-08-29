https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/mesut-ozil-devlet-bahceliyi-ziyaret-etti-genel-baskanim-ile-guzel-sohbet-1087429231.html

Mesut Özil Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti: 'Genel Başkanım ile güzel sohbet'

Mesut Özil Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti: 'Genel Başkanım ile güzel sohbet'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, Real Madrid ve Arsenal gibi takımlarda forma giyen eski futbolcu Mesut Özil Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret... 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T18:42+0300

2024-08-29T18:42+0300

2024-08-29T18:47+0300

türkiye

devlet bahçeli

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arsenal

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Mesut Özil MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu. Eski futbolcu sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.'Genel Başkanım Devlet Bahçeli'Eski futbolcu Mesut Özil cami temizlediği video sonrası gündeme gelmişti. Sosyal medya hesabı X'ten Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli ile fotoğrafını paylaşan Mesut Özil ''Sayın Genel Başkanım Devlet Bahçeli’yle güzel sohbet' ifadesini kullandı.Mesut Özil hangi siyasi partili?Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyareti sonrası 'Genel Başkanım' mesajı yazan Mesut Özil'in Milliyetçi Hareket Partisi'ni desteklediği iddia edildi. Almanya Milli Takımı'nda oynamış olan Mesut Özil'in siyasi partisi hakkında bir açıklaması bulunmuyor.

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türkiye

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