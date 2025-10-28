https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/manavgat-belediyesine-yonelik-sorusturmada-yeni-gelisme-24-kisi-daha-gozaltina-alindi-1100541819.html
Manavgat Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni gelişme: 24 kişi daha gözaltına alındı
Manavgat Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni gelişme: 24 kişi daha gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Manavgat Belediyesi'nin önceki yönetimini dönemine ilişkin rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturmada aralarında iş insanlarının da bulunduğu 24 kişi daha... 28.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-28T12:59+0300
2025-10-28T12:59+0300
2025-10-28T12:59+0300
türki̇ye
manavgat belediyesi
niyazi nefi kara
manavgat cumhuriyet başsavcılığı
rüşvet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099620069_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c27eb3767bf25a3d514b5d71b4769cd8.jpg
Antalya'da Manavgat Belediyesi'nin önceki yönetimi dönemindeki "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarına ilişkin 24 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında belediyeden ihale alan bazı inşaat şirketlerinin sahipleri ile iş insanlarının da yer aldığı öğrenildi.Eski belediye başkanı tutuklanmıştıManavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri aralarında Sözen döneminde başkan vekilliği görevi yapan bir kişinin de bulunduğu 24 şüpheliyi gözaltına aldı.Gözaltına alınanlar arasında belediyeden ihale alan bazı inşaat şirketlerinin sahipleri ile iş insanlarının da yer aldığı öğrenildi. Polis, adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.Ne olmuştu?Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 11 Eylül'de tutuklanmış, Sözen kardeşlerin evlerinden yapılan aramada yüklü miktarda para, ziynet eşyası ele geçirildiği belirtilmişti. Soruşturma kapsamında 5 zanlı daha tutuklanmıştı. Öte yandan, Manavgat Belediyesine yönelik bir diğer soruşturmada, belediye başkanıyken tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında olduğu 11'i tutuklu 41 sanık hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/tutuklu-bulunan-manavgat-belediye-baskani-niyazi-nefi-kara-chpden-istifa-etti-1099894102.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099620069_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7a2c4d46c7bacd3d0e737fb7e7355228.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
manavgat belediyesi, niyazi nefi kara, manavgat cumhuriyet başsavcılığı, rüşvet
manavgat belediyesi, niyazi nefi kara, manavgat cumhuriyet başsavcılığı, rüşvet
Manavgat Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni gelişme: 24 kişi daha gözaltına alındı
Manavgat Belediyesi'nin önceki yönetimini dönemine ilişkin rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturmada aralarında iş insanlarının da bulunduğu 24 kişi daha gözaltına alındı.
Antalya'da Manavgat Belediyesi'nin önceki yönetimi dönemindeki "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarına ilişkin 24 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında belediyeden ihale alan bazı inşaat şirketlerinin sahipleri ile iş insanlarının da yer aldığı öğrenildi.
Eski belediye başkanı tutuklanmıştı
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri aralarında Sözen döneminde başkan vekilliği görevi yapan bir kişinin de bulunduğu 24 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlar arasında belediyeden ihale alan bazı inşaat şirketlerinin sahipleri ile iş insanlarının da yer aldığı öğrenildi. Polis, adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 11 Eylül'de tutuklanmış, Sözen kardeşlerin evlerinden yapılan aramada yüklü miktarda para, ziynet eşyası ele geçirildiği belirtilmişti. Soruşturma kapsamında 5 zanlı daha tutuklanmıştı. Öte yandan, Manavgat Belediyesine yönelik bir diğer soruşturmada, belediye başkanıyken tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında olduğu 11'i tutuklu 41 sanık hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.