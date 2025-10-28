Türkiye
Manavgat Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni gelişme: 24 kişi daha gözaltına alındı
Manavgat Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni gelişme: 24 kişi daha gözaltına alındı
2025-10-28T12:59+0300
2025-10-28T12:59+0300
Antalya'da Manavgat Belediyesi'nin önceki yönetimi dönemindeki "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarına ilişkin 24 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında belediyeden ihale alan bazı inşaat şirketlerinin sahipleri ile iş insanlarının da yer aldığı öğrenildi.Eski belediye başkanı tutuklanmıştıManavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri aralarında Sözen döneminde başkan vekilliği görevi yapan bir kişinin de bulunduğu 24 şüpheliyi gözaltına aldı.Gözaltına alınanlar arasında belediyeden ihale alan bazı inşaat şirketlerinin sahipleri ile iş insanlarının da yer aldığı öğrenildi. Polis, adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.Ne olmuştu?Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 11 Eylül'de tutuklanmış, Sözen kardeşlerin evlerinden yapılan aramada yüklü miktarda para, ziynet eşyası ele geçirildiği belirtilmişti. Soruşturma kapsamında 5 zanlı daha tutuklanmıştı. Öte yandan, Manavgat Belediyesine yönelik bir diğer soruşturmada, belediye başkanıyken tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında olduğu 11'i tutuklu 41 sanık hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.
Manavgat Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni gelişme: 24 kişi daha gözaltına alındı

12:59 28.10.2025
Abone ol
Manavgat Belediyesi'nin önceki yönetimini dönemine ilişkin rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturmada aralarında iş insanlarının da bulunduğu 24 kişi daha gözaltına alındı.
Antalya'da Manavgat Belediyesi'nin önceki yönetimi dönemindeki "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarına ilişkin 24 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında belediyeden ihale alan bazı inşaat şirketlerinin sahipleri ile iş insanlarının da yer aldığı öğrenildi.

Eski belediye başkanı tutuklanmıştı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri aralarında Sözen döneminde başkan vekilliği görevi yapan bir kişinin de bulunduğu 24 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlar arasında belediyeden ihale alan bazı inşaat şirketlerinin sahipleri ile iş insanlarının da yer aldığı öğrenildi. Polis, adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ne olmuştu?

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 11 Eylül'de tutuklanmış, Sözen kardeşlerin evlerinden yapılan aramada yüklü miktarda para, ziynet eşyası ele geçirildiği belirtilmişti. Soruşturma kapsamında 5 zanlı daha tutuklanmıştı. Öte yandan, Manavgat Belediyesine yönelik bir diğer soruşturmada, belediye başkanıyken tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında olduğu 11'i tutuklu 41 sanık hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.
TÜRKİYE
Tutuklu bulunan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa ettiğini duyurdu
3 Ekim, 17:42
