Maduro, dans ederek ABD'ye barış çağrısı yaptı
Maduro, dans ederek ABD'ye barış çağrısı yaptı
Sputnik Türkiye
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, partisinin organize ettiği bir miting sırasında konuşmasının remiks edilmiş versiyonuyla dans ederek ABD’ye "barış"... 02.12.2025, Sputnik Türkiye
Başkent Caracas’ta düzenlenen Bolivarcı Topluluk Komutanlarının geniş katılımlı yemin töreninde konuşan Maduro, sahnede kendi sözlerinin remiks edilmiş versiyonuyla dans ederek, ABD’ye barış istediklerini vurguladı.Binlerce destekçisinin önünde müzik eşliğinde dans eden Maduro, "Savaş mı? Asla, asla savaş yok. Savaşa hayır lütfen, barış lütfen" diyerek kalabalığın coşkusunu artırdı.Maduro, Venezuela halkının yüzde 94’ünün "emperyalist askeri bir tehdidi" kabul etmediğini belirterek, şunları söyledi:Eski Devlet Başkanı Hugo Chavez’e bağlılık yemini eden Maduro, şöyle devam etti:Maduro, Venezüella halkının 22 haftadır psikolojik bir savaşla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, halk, ordu ve polis tarafından düzenlenen tatbikatlar sayesinde ülkenin "örnek bir savunma kapasitesine" ulaştığını dile getirdi.Öte yandan, başkent Caracas'ın en büyük caddelerinde yürüyüş gerçekleştiren Venezüella Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) üyeleri ellerinde Venezüella bayrakları ve Maduro posterleriyle ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğini kınayıcı sloganlar attı.
09:46 02.12.2025
© AA / Pedro Mattey
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, partisinin organize ettiği bir miting sırasında konuşmasının remiks edilmiş versiyonuyla dans ederek ABD’ye "barış" çağrısı yaptı.
Başkent Caracas’ta düzenlenen Bolivarcı Topluluk Komutanlarının geniş katılımlı yemin töreninde konuşan Maduro, sahnede kendi sözlerinin remiks edilmiş versiyonuyla dans ederek, ABD’ye barış istediklerini vurguladı.
Binlerce destekçisinin önünde müzik eşliğinde dans eden Maduro, "Savaş mı? Asla, asla savaş yok. Savaşa hayır lütfen, barış lütfen" diyerek kalabalığın coşkusunu artırdı.
Maduro, Venezuela halkının yüzde 94’ünün "emperyalist askeri bir tehdidi" kabul etmediğini belirterek, şunları söyledi:
"Bugün tüm Venezüellalılar, farklı parti veya ideolojilere mensup olsun, hangi görüşte olursa olsun, tek bir ses olmuştur. Halkın yüzde 94’ü emperyalist askeri tehdidi reddedip kınıyor ve vatanını savunmak için her türlü saldırıya karşı durmaya hazır olduğunu ifade ediyor."
Eski Devlet Başkanı Hugo Chavez’e bağlılık yemini eden Maduro, şöyle devam etti:
"Son ana kadar gerekirse hayatım pahasına da olsa sizlere sadık kalacağıma yemin ediyorum. Sizi asla yüzüstü bırakmayacağıma ve hayal kırıklığına uğratmayacağıma emin olabilirsiniz. Venezüella'da barış ve ulusal birlik hakimdir. Halk, ülkeyi inşa ederek barışı kazanmaya devam etmek için örgütlü ve hazırlıklıdır. Halkımız 22 haftadır kışlalara gitti ve gönüllü milisler ülkenin egemenliğini savunmak için seferber oldu."
Maduro, Venezüella halkının 22 haftadır psikolojik bir savaşla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, halk, ordu ve polis tarafından düzenlenen tatbikatlar sayesinde ülkenin "örnek bir savunma kapasitesine" ulaştığını dile getirdi.
Öte yandan, başkent Caracas'ın en büyük caddelerinde yürüyüş gerçekleştiren Venezüella Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) üyeleri ellerinde Venezüella bayrakları ve Maduro posterleriyle ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğini kınayıcı sloganlar attı.
