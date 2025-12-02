https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/maduro-dans-ederek-abdye-baris-cagrisi-yapti-1101468959.html

Maduro, dans ederek ABD'ye barış çağrısı yaptı

02.12.2025

Başkent Caracas’ta düzenlenen Bolivarcı Topluluk Komutanlarının geniş katılımlı yemin töreninde konuşan Maduro, sahnede kendi sözlerinin remiks edilmiş versiyonuyla dans ederek, ABD’ye barış istediklerini vurguladı.Binlerce destekçisinin önünde müzik eşliğinde dans eden Maduro, "Savaş mı? Asla, asla savaş yok. Savaşa hayır lütfen, barış lütfen" diyerek kalabalığın coşkusunu artırdı.Maduro, Venezuela halkının yüzde 94’ünün "emperyalist askeri bir tehdidi" kabul etmediğini belirterek, şunları söyledi:Eski Devlet Başkanı Hugo Chavez’e bağlılık yemini eden Maduro, şöyle devam etti:Maduro, Venezüella halkının 22 haftadır psikolojik bir savaşla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, halk, ordu ve polis tarafından düzenlenen tatbikatlar sayesinde ülkenin "örnek bir savunma kapasitesine" ulaştığını dile getirdi.Öte yandan, başkent Caracas'ın en büyük caddelerinde yürüyüş gerçekleştiren Venezüella Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) üyeleri ellerinde Venezüella bayrakları ve Maduro posterleriyle ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğini kınayıcı sloganlar attı.

