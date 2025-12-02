https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/kral-charles-prens-andrewun-son-kraliyet-unvanlarini-da-kaldirdi-1101480682.html

Kral Charles, Prens Andrew’un son kraliyet unvanlarını da kaldırdı

İngiltere Kralı Charles, kardeşi Prens Andrew’un (Andrew Mountbatten-Windsor) sahip olduğu kraliyet nişanlarını ve unvanlarını resmen geri aldı. 1 Aralık’ta yayımlanan The Gazette kaydına göre, Kral Charles, Andrew’un Garter Nişanı ve Royal Victorian Nişanı’ndaki isimlerinin kayıtlardan silinmesini talimatlandırdı.Kayıtta Andrew’un tam adıyla yer verilirken, saray daha önce kendisinin artık "Prens" unvanını kullanmayacağını açıklamıştı. Garter Nişanı İngiltere’nin en eski ve prestijli şövalyelik ödülü olarak bilinirken, Royal Victorian Nişanı ise monarşi ve kraliyet ailesine olağanüstü hizmetleri tanımak için veriliyor. Her iki nişan da seçkin ve prestijli üyelikler içeriyor.Kraliyet ünvan ve nişanlarından vazgeçtiğini açıklamıştı65 yaşındaki Andrew, 17 Ekim’de yaptığı açıklamada kraliyet unvan ve nişanlarını kullanmayı bırakacağını duyurmuştu. Karar, Prens Andrew’un 2019 yılında cinsel suçlardan mahkum edilen ve hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein ile ilişkisi üzerine artan kamuoyu baskısı sonrasında geldi.Andrew, 2019’da BBC ile yaptığı ve yoğun eleştiri alan röportajın ardından kraliyet görevlerinden çekilmişti. 2022’de Kraliçe II. Elizabeth, Andrew’un askeri unvan ve patronajlarını iptal etmişti. Aynı yıl, Epstein mağduru Virginia Giuffre tarafından açılan cinsel saldırı davasının düşürülme girişimi mahkeme tarafından reddedilmişti. Andrew, Giuffre ile dava dışında anlaşmaya varmış, herhangi bir suçlamayı kabul etmediğini defalarca yinelemişti. Giuffre, 41 yaşında intihar ederek hayatını kaybetti.Saray, Kral Charles’ın Andrew’un unvanlarını geri alma sürecini 30 Ekim’de başlattığını, 3 Kasım’da ise sürecin Crown Office aracılığıyla yayımlanan Letters Patent ile resmileştiğini duyurdu.

