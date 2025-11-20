Türkiye
ABD Adalet Bakanlığı: Epstein soruşturması dosyalarını 30 gün içinde açıklayacağız
ABD Adalet Bakanlığı: Epstein soruşturması dosyalarını 30 gün içinde açıklayacağız
Sputnik Türkiye
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturmaya ait dosyaları 30 gün içinde açıklayacağını söyledi. 20.11.2025, Sputnik Türkiye
00:03 20.11.2025
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturmaya ait dosyaları 30 gün içinde açıklayacağını söyledi.
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Jeffrey Epstein dosyalarının açıklanmasını öngören 'Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası' tasarısının Kongre'den geçtiğini belirterek, ilgili dosyaları 30 gün içinde açıklayacaklarını söyledi.
Bugüne kadar Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanmasına yeşil ışık yakmayan ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada dosyaların açıklanması yönünde fikrini değiştirdiğini belirtmişti.
Ardından söz konusu tasarı hem Temsilciler Meclisi'nden hem de Senato'dan geçerek imzalaması için Trump'ın masasına gönderilmişti.

Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesindeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.
FBI, Epstein'ın ünlülerden ve yetkililerden oluşan bir 'müşteri listesi' tutulduğuna dair kanıt bulamadığını, Epstein’ın ise hücresinde intihar ettiğini açıklamıştı. ABD’li gazeteci Tucker Carlson, Epstein’ın 'İsrail için çalıştığını' iddia ederken, Wall Street Journal Epstein’ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’in, 50. doğum günü için tanıdıklarından mektup istemesi arasında Trump’ın da bulunduğunu öne sürmüştü.
