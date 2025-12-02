Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/kenya-meclisi-ingiliz-askerleri-tecavuz-ve-cinayet-dahil-agir-suclar-isledi-1101486088.html
Kenya Meclisi: İngiliz askerleri tecavüz ve cinayet dahil ağır suçlar işledi
Kenya Meclisi: İngiliz askerleri tecavüz ve cinayet dahil ağır suçlar işledi
Sputnik Türkiye
Kenya parlamenterleri, ülkelerinde eğitim yapan İngiliz askerlerinin tecavüz, cinsel saldırı ve cinayet de dahil olmak üzere ciddi suçlar işlediğini açıkladı... 02.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-02T17:49+0300
2025-12-02T17:49+0300
dünya
kenya
nairobi
i̇ngiliz ordusu
savunma bakanlığı
cinayet
tecavüz
asker
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/16/1098772785_0:0:3280:1845_1920x0_80_0_0_984181ac3efbd8998d18cff138989216.jpg
Kenya Parlamentosu'nun iki yıllık soruşturması, İngiliz Ordusu Kenya Eğitim Birimi (BATUK) personelinin tecavüz, cinsel saldırı, işkence ve cinayet de dahil olmak üzere ağır suçlar işlediğini öne sürdü. Savunma, İstihbarat ve Dış İlişkiler Komitesi'nin raporu, başkent Nairobi'nin 150 kilometre kuzeyindeki Nanyuki eğitim kampı çevresinde 1990'lara kadar uzanan insan hakları ihlallerini belgeledi.Komite, "Soruşturma, BATUK personeli tarafından tecavüz, saldırı ve askerler tarafından babası olunan çocukların terk edilmesiyle belirginleşen rahatsız edici bir cinsel suistimal eğilimi ortaya çıkardı" açıklamasını yaptı. Raporda, İngiliz askerlerinin devam eden cinayet davalarına da karıştığı iddia edildi.İngiltere Savunma Bakanlığı, "Kenya'daki savunma varlığımızla ilgili ortaya çıkan zorluklardan derin üzüntü duyuyoruz" ifadelerini kullanarak, Komite'nin raporunda ortaya çıkan yeni iddiaların kanıt sağlanması halinde soruşturulmaya hazır olduklarını belirtti.Kurumsal saygısızlık suçlamasıKenya soruşturması, İngiliz Ordusu'nun komite önüne çıkmayı 'ısrarla reddettiğini' ve diplomatik dokunulmazlık ileri sürerek yalnızca imzasız bir belge sunduğunu iddia etti. Komite, bu hareketi 'parlamento otoritesine ve dolayısıyla Kenya halkının egemenliğine yönelik kurumsal bir saygısızlık' olarak nitelendirdi.Komite, yabancı askeri personelle bağlantılı suçları denetlemek için bir görev gücü oluşturulmasını ve misafir askerler için bir davranış kuralları geliştirilmesini önerdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/ingiliz-ordusunda-sarsici-gercek-kadin-askerlerin-ucte-ikisi-cinsel-tacize-ugradigini-soyluyor-1100979615.html
kenya
nairobi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/16/1098772785_549:0:3280:2048_1920x0_80_0_0_0a797e15f688b67a3b93215f0d047de0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kenya, nairobi, i̇ngiliz ordusu, savunma bakanlığı, cinayet, tecavüz, asker
kenya, nairobi, i̇ngiliz ordusu, savunma bakanlığı, cinayet, tecavüz, asker

Kenya Meclisi: İngiliz askerleri tecavüz ve cinayet dahil ağır suçlar işledi

17:49 02.12.2025
© AP Photo / Thomas MukoyaBritain's Prince William, 2nd right, speaks to soldiers during a visit to the 1st Battalion the Irish Guards battle group, training under the British Army Training Unit Kenya (BATUK), in his role as Colonel of the Regiment, in Laikipia, Kenya Sunday, Sept. 30, 2018
Britain's Prince William, 2nd right, speaks to soldiers during a visit to the 1st Battalion the Irish Guards battle group, training under the British Army Training Unit Kenya (BATUK), in his role as Colonel of the Regiment, in Laikipia, Kenya Sunday, Sept. 30, 2018 - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Thomas Mukoya
Abone ol
Kenya parlamenterleri, ülkelerinde eğitim yapan İngiliz askerlerinin tecavüz, cinsel saldırı ve cinayet de dahil olmak üzere ciddi suçlar işlediğini açıkladı. İki yıllık soruşturma, 1990'lara kadar uzanan insan hakları ihlallerini ortaya çıkardı.
Kenya Parlamentosu'nun iki yıllık soruşturması, İngiliz Ordusu Kenya Eğitim Birimi (BATUK) personelinin tecavüz, cinsel saldırı, işkence ve cinayet de dahil olmak üzere ağır suçlar işlediğini öne sürdü. Savunma, İstihbarat ve Dış İlişkiler Komitesi'nin raporu, başkent Nairobi'nin 150 kilometre kuzeyindeki Nanyuki eğitim kampı çevresinde 1990'lara kadar uzanan insan hakları ihlallerini belgeledi.
Komite, "Soruşturma, BATUK personeli tarafından tecavüz, saldırı ve askerler tarafından babası olunan çocukların terk edilmesiyle belirginleşen rahatsız edici bir cinsel suistimal eğilimi ortaya çıkardı" açıklamasını yaptı. Raporda, İngiliz askerlerinin devam eden cinayet davalarına da karıştığı iddia edildi.
İngiltere Savunma Bakanlığı, "Kenya'daki savunma varlığımızla ilgili ortaya çıkan zorluklardan derin üzüntü duyuyoruz" ifadelerini kullanarak, Komite'nin raporunda ortaya çıkan yeni iddiaların kanıt sağlanması halinde soruşturulmaya hazır olduklarını belirtti.

Kurumsal saygısızlık suçlaması

Kenya soruşturması, İngiliz Ordusu'nun komite önüne çıkmayı 'ısrarla reddettiğini' ve diplomatik dokunulmazlık ileri sürerek yalnızca imzasız bir belge sunduğunu iddia etti. Komite, bu hareketi 'parlamento otoritesine ve dolayısıyla Kenya halkının egemenliğine yönelik kurumsal bir saygısızlık' olarak nitelendirdi.
Komite, yabancı askeri personelle bağlantılı suçları denetlemek için bir görev gücü oluşturulmasını ve misafir askerler için bir davranış kuralları geliştirilmesini önerdi.
Soldiers march for the annual Trooping the Colour Ceremony in London, Saturday, June 9, 2018 - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2025
SAVUNMA
İngiliz ordusunda sarsıcı gerçek: Kadın askerlerin üçte ikisi cinsel tacize uğradığını söylüyor
13 Kasım, 18:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала