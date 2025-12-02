https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/kenya-meclisi-ingiliz-askerleri-tecavuz-ve-cinayet-dahil-agir-suclar-isledi-1101486088.html
Kenya Meclisi: İngiliz askerleri tecavüz ve cinayet dahil ağır suçlar işledi
Kenya Meclisi: İngiliz askerleri tecavüz ve cinayet dahil ağır suçlar işledi
Kenya parlamenterleri, ülkelerinde eğitim yapan İngiliz askerlerinin tecavüz, cinsel saldırı ve cinayet de dahil olmak üzere ciddi suçlar işlediğini açıkladı... 02.12.2025
Kenya Parlamentosu'nun iki yıllık soruşturması, İngiliz Ordusu Kenya Eğitim Birimi (BATUK) personelinin tecavüz, cinsel saldırı, işkence ve cinayet de dahil olmak üzere ağır suçlar işlediğini öne sürdü. Savunma, İstihbarat ve Dış İlişkiler Komitesi'nin raporu, başkent Nairobi'nin 150 kilometre kuzeyindeki Nanyuki eğitim kampı çevresinde 1990'lara kadar uzanan insan hakları ihlallerini belgeledi.Komite, "Soruşturma, BATUK personeli tarafından tecavüz, saldırı ve askerler tarafından babası olunan çocukların terk edilmesiyle belirginleşen rahatsız edici bir cinsel suistimal eğilimi ortaya çıkardı" açıklamasını yaptı. Raporda, İngiliz askerlerinin devam eden cinayet davalarına da karıştığı iddia edildi.İngiltere Savunma Bakanlığı, "Kenya'daki savunma varlığımızla ilgili ortaya çıkan zorluklardan derin üzüntü duyuyoruz" ifadelerini kullanarak, Komite'nin raporunda ortaya çıkan yeni iddiaların kanıt sağlanması halinde soruşturulmaya hazır olduklarını belirtti.Kurumsal saygısızlık suçlamasıKenya soruşturması, İngiliz Ordusu'nun komite önüne çıkmayı 'ısrarla reddettiğini' ve diplomatik dokunulmazlık ileri sürerek yalnızca imzasız bir belge sunduğunu iddia etti. Komite, bu hareketi 'parlamento otoritesine ve dolayısıyla Kenya halkının egemenliğine yönelik kurumsal bir saygısızlık' olarak nitelendirdi.Komite, yabancı askeri personelle bağlantılı suçları denetlemek için bir görev gücü oluşturulmasını ve misafir askerler için bir davranış kuralları geliştirilmesini önerdi.
