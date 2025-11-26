https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/papa-14-leo-turkiyeye-geliyor-iznik-konsili-neden-onemli--1101293875.html

Papa 14. Leo Türkiye'ye geliyor: İznik Konsili neden önemli?

Papa 14. Leo Türkiye'ye geliyor: İznik Konsili neden önemli?

Sputnik Türkiye

Papa 14. Leo, yarın Türkiye'ye gelecek. Altı ay önce Papa seçilen Leo, ilk yurt dışı ziyaretinde Ankara'yı ardından İstanbul ve İznik'i ziyaret edecek. Peki... 26.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-26T12:18+0300

2025-11-26T12:18+0300

2025-11-26T12:21+0300

türki̇ye

patrik bartholomeos

yeni papa

bartholomeos

i̇znik

i̇stanbul

katolik kilisesi

vatikan

türkiye

roma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101299122_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_1a4452f5f0a3dfdae4d105421e954250.png

Katolik Kilisesi'nin ruhanî lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini 27-30 Kasım'da Türkiye'ye yapacak. Türkiye'ye gelen 5. PapaPapa Leo, bu ziyaretle Türkiye'ye gelen beşinci Papa olacak. Türkiye ile Vatikan arasındaki diplomatik ilişkilerin 1960'ta kurulmasının ardından toplam dört Papa Türkiye'yi ziyaret etti. Bir önceki Papa'nın da hedefindeydiNisan 2025'te hayatını kaybeden bir önceki Papa Fransis'in Hıristiyanlar için çok önemli kabul edilen Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümüne büyük önem verdiği biliniyordu. Hayatını kaybetmeseydi Türkiye ve Lübnan'ı kapsayan bu ziyareti Mayıs 2025'te Papa Françesco yapacaktı.Françesco’nun vefatının ardından onun bu arzusunu halefi Papa 14. Leo gerçekleştirecek.Papa'nın Türkiye programı ne?Papa 14. Leo, ziyareti kapsamında 27 Kasım'da önce Ankara'ya gelerek temaslarının resmi ayağını gerçekleştirecek. Papa, tarifeli uçakla geleceği Esenboğa Havalimanı'ndan ilk olarak Anıtkabir'e gidecek. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanacak olan Papa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.Ankara ardından İstanbulPapa akşam saatlerinde ise İstanbul'a geçecek. Ziyaretinin ikinci gününde Papa, İstanbul'da Kutsal Ruh Katedrali'nde piskoposlar, rahipler, diyakonlar, rahibeler ve çalışanlarla düzenlenecek duaya katılacak. Daha sonra da Bomonti'de bir huzurevini ziyaret etmesinin ardından da İznik'e geçecek.En kritik durak İznik: Neden bu tarih seçildi?Ziyaretin en kritik ve sembolik durağı, MS 325 yılında Hristiyanlık tarihindeki ilk ekümenik konsilin toplandığı İznik olacak. Papa burada "Su Altı Bazilikası" olarak da bilinen, antik Aziz Neofytos Bazilikası kazı alanında gerçekleştirilecek ekümenik dua etkinliğine katılacak. Günün sonunda İstanbul'a dönecek olan Papa Leo, piskoposlarla özel bir toplantı yapacak.Bazilika ne zaman ortaya çıktı?Bursa’nın İznik ilçesindeki göl kıyısından 25 metre açıkta ve yaklaşık 2 metre derinlikte bulunan, bin 500 önce Aziz Neofytos Bazilikası, 2020 yılı eylül ayında suların çekilmesiyle görünür hale gelmişti.3. günde bir kritik adres daha: Sultanahmet CamiiÜçüncü gün ise Papa ilk olarak Sultanahmet Camii'ni ziyaret edecek. Ardından Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nde çeşitli Hristiyan cemaatlerin liderleriyle görüşecek olan Papa, öğleden sonra Fener'deki Patrikhane'de yapılacak bir ayine katılacak ve Patrik Bartholomeos ile bir araya gelerek ortak bir bildiri imzalayacak. Volkswagen Arena'da ayinPapa ayrıca Volkswagen Arena'da geniş katılımlı bir ayini yönetecek.Papa'nın 30 Kasım programıZiyaretin Türkiye bölümünün son günü olan 30 Kasım'da Papa, Ermeni Apostolik Katedrali'nde dua ederek güne başlayacak. Daha sonra Fener'deki Aziz George Kilisesi'nde düzenlenecek İlahi Litürji'ye katılacak ve ekümenik kutsama törenine eşlik edecek. Papa, öğle yemeğini Patrik Bartholomeos ile birlikte Patrikhane'de yiyecek.Papa daha sonra Beyrut'a hareket edecek.Ziyaret neden önemli?Hazırlıkları uzun süredir devam eden ziyaret farklı açılardan önemli görülüyor.Papa 14. Leo adını alan ancak gerçek adı Robert Francis Prevost olan Papa, seçilen ilk Amerikalı papaz. 8 Mayıs 2025'te seçilmesinin ardından ilk mesajında barış mesajı veren Papa, ilk dış ziyaretini neden Türkiye'ye yaptığını "Hristiyanlığın temel taşlarından biri olan İznik Konsili, birliğin simgesi. Bu topraklarda barış mesajı vermek istiyoruz" sözleriyle duyurmuştu.İznik Konsili neden tarihi?Özellikle Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünde gerçekleşecek anma törenlerine katılım, Katolik ve Ortodoks kiliseleri arasındaki ekümenik diyaloğun sembolik bir zirvesi olarak nitelendiriliyor.Ekümenik diyalog, farklı mezheplerden gelen Hristiyan dünyasındaki karşılıklı anlayışın artması ve işbirliği olarak biliniyor.İlk konsil ne zaman yapılmıştı?İlk Konsil toplantısının İznik gölü kıyısında ve daha sonra sular altında kalan bir bazilikada yapıldığı tahmin ediliyor. Birinci İznik Konsili, Hristiyanlık tarihinde önemli yer tutuyor. Birinci İznik Konsili, Roma İmparatoru I. Konstantinos'un çağrısıyla Hristiyanlıkta kiliseye bağlı bütün piskoposların katılımıyla 325 yılında düzenlenmişti. Hristiyanlık tarihi açısından önemli kabul edilen konsilde önemli dini konular tartışılıp karara bağlanmıştı.Papa için İznik önemliPapa 14. Leo, geçen haziranda Vatikan'da yaptığı bir konuşmada İznik'in önemi ile ilgili "İznik Konsili yalnızca geçmişte kalmış bir olay değil, aynı zamanda bizi Hristiyanların tam ve görünür birliğine doğru yönlendirmeye devam etmesi gereken bir pusuladır" demişti.Konsil ne demek?Latince 'concilium'dan gelen konsil kelimesi, ''beraber'' anlamındaki ''cum'' ve ''çağırma'' anlamına gelen ''calare'' fiilinden türetilmiştir. Buna göre konsilin kelime anlamı ''birlikte çağırmak, bir araya toplamak'' yani ''ictima'' şeklindedir.Batı’da ''konsil'' kelimesinin kullanımına, I. İznik Konsili ile başlandığı düşünülüyor.

türki̇ye

i̇znik

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

papa türkiye ziyareti,papa ziyareti iznik,papa iznik ayini,papa iznik gölü,papa iznik ziyareti,türkiye papa ziyareti,iznik dini ayin,papa ayin izni,atatürk iznik ayin izni,papa ziyaret tepkiler,papa ziyaret anketi,papa ziyaret riskleri,papa ziyaret tartışmaları,papa ziyaret olumlu mu,papa ziyaret temkinli,papa ziyaret gündem,papa ziyaret ne zaman,papa türkiye programı,papa iznik gölü ibadet,papa iznik gölü dua,papa hristiyan dünyası iznik,papa iznik unesco,papa iznik sembolik ziyaret,papa iznik tepkiler,papa ziyareti güvenlik,papa ziyareti diplomasi,papa ziyareti politik etki