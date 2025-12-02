ASKİ yeni su kesintilerini duyurdu: Hangi ilçelerde kaç saat su kesilecek?

GÜDÜL

Arıza Tarihi: 2.12.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 2.12.2025 17:00:00

Detay: GÜDÜL İLÇESİ ADALIKUZU MAHALLESİN DE YAPILACAK OLAN DEPO TEMİZLİK BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.BİLGİNİZE SUNARIZ

Etkilenen Yerler: ADALIKUZU MAHALLESİ

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 2.12.2025 08:40:00

Tamir Tarihi: 2.12.2025 18:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Yeşilova Mahallesi 309 Sokak içerisinde içme suyu hattından oluşan arıza nedeni ile plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yeşilova Mahallesi bir kısmı

POLATLI

Arıza Tarihi: 2.12.2025 09:20:00

Tamir Tarihi: 2.12.2025 20:00:00

Detay: Polatlı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde 500' Lük hat tapalama işleminde, bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle, arızanın daha hızlı giderilmesi adına zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Cumhuriyet Mah. İstiklal Mah. Zafer Mah. Yeni Mah. Kurtuluş Mah. Şehitlik Mah. Bir Kısmı.Gazi Mah. Bir kısmı

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 2.12.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 3.12.2025 08:00:00

Detay: Yoğun su kullanımı ve yaşanan kuraklık nedeniyle, su depolarındaki su seviyesinin düşmesi sonucunda, bazı mahallelerde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilecektir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder,vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Suyun üst kotlara erişim saati:11:00

Etkilenen Yerler: İşçi blokları mahallesi, Çukurambar mahallesi, Çiğdem mahallesi, Kızılırmak mahallesi, Mustafa Kemal mahallesi, Üniversiteliler mahallesi, Söğütözü mahallesi, Beytepe mahallesi, Alacaatlı mahallesi

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 2.12.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 3.12.2025 17:00:00

Detay: Sayın abonelerimiz, İlimiz genelinde su kaynaklarımızda yaşanan azalma ve şebeke üzerindeki yoğun kullanım nedeniyle bazı bölgelerde dönemsel su kesintileri yapılacaktır. Kesintilerin etkilerini en aza indirmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür eder, suyun daha verimli kullanılmasının önemini hatırlatırız.

Etkilenen Yerler: Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Feridun Çelik, Solfasol, Battalgazi, Doğantepe, Önder, Ulubey, Yıldıztepe, Güneşevler, Aydınlıkevler, Örnek, Gültepe, Atıfbey, Kale, Hacı Bayram, Zübeyde Hanım, Baraj Mahallelerin tamamı

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 2.12.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 3.12.2025 08:00:00

Detay: Yoğun su kullanımı ve yaşanan kuraklık nedeniyle, su depolarımdaki su seviyesinin düşmesi sonucunda, bazı mahallelerde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilecektir. Suyun üst notlara erişi saati:23:59 olarak öngörülmektedir.Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Ahiboz,Ballıkpınar,Bahçelievler,Eymir,Gazi Osman Paşa,Gökçehöyük,Hacı Hasan,Hacılar,Hacı Muratlı,Hallaçlı,İkizce,İncek,Karagedik Aydın,Karagedik Ercan,Karaoğlan,Karşıyaka,Kırıklı,Kızılcaşar,Koparan,Oğulbey,Oyaca Yeşilçam,Oyaca Akarsu,Örencik,Seğmenler,Şafak,Taşpınar,Tepeyurt,Topaklı,Tulumtaş,Yağlıpınar,Yavrucuk,Yaylabağ,Yurtbey Mahalleleri.

MAMAK

Arıza Tarihi: 2.12.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 3.12.2025 08:00:00

Detay: Yoğun su kullanımı ve yaşanan kuraklık nedeniyle, su depolarındaki su seviyesinin düşmesi sonucunda, bazı mahallelerde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilecektir. Suyun üst kotlara erişim tarih ve saati: 04.12.2025 11:00

Etkilenen Yerler: Başak Mahallesi Bostancık Mahallesi Ekin Mahallesi Altıağaç Mahallesi Karaağaç Mahallesi Hüseyin Gazi Mahallesi Harman Mahallesi Bahçeleriçi Mahallesi Bahçelerüstü Mahallesi Çağlayan Mahallesi Misket Mahallesi Gülveren Mahallesi Hürel Mahallesi Anayurt Mahallesi Diriliş Mahallesi Şafaktepe Mahallesi Demirlibahçe Mahallesi Mehtap Mahallesi Derbent Mahallesi Araplar Mahallesi Dostlar Mahallesi Tepecik Mahallesi Köstence Mahallesi Boğaziçi Mahallesi Dutluk Mahallesi Üreğil Mahallesi Şahapgürler Mahallesi Yeşilbayır Mahallesi Kayaş Mahallesi Küçük Kayaş Mahallesi Kıbrısköyü Mahallesi Yenibayındır Mahallesi Eskibayındır Mahallesi Ortaköy Mahallesi Kutludüğün Mahallesi Lalahan (Karşıyaka) Mahallesi Lalahan (İstasyon) Mahallesi Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 2.12.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 3.12.2025 09:00:00

Detay: Sayın abonelerimiz, İlimiz genelinde su kaynaklarımızda yaşanan azalma ve şebeke üzerindeki yoğun kullanım nedeniyle bazı bölgelerde dönemsel su kesintileri yapılacaktır. Kesintilerin etkilerini en aza indirmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür eder, suyun daha verimli kullanılmasının önemini hatırlatırız.

Etkilenen Yerler: Basınevleri - şevkat-Hasköy- kavacık subay evleri - kamil oçak - gümüşdere mahallesi ve civarı alt kotları

POLATLI

Arıza Tarihi: 2.12.2025 10:50:00

Tamir Tarihi: 2.12.2025 19:50:00

Detay: Polatlı İlçesi Gülveren Mah. Binbaşı Ali Niyazi caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında, oluşan arıza nedeniyle, arızanın daha hızlı giderilmesi adına zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Gülveren Mah. Esentepe Mah. Bir kısmı

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 2.12.2025 11:40:00

Tamir Tarihi: 2.12.2025 17:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Atakent Mahallesi Şehit Celal İşen Cadde içerisinde içme suyu hattından oluşan arıza nedeni ile plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Atakent Mahallesi Şehit Celal İşen Cadde ve civarı