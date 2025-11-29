Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/meteoroloji-kar-yagisi-beklenen-illeri-acikladi-saganak-firtina-ve-kar-alarmi-verildi-1101402696.html
Meteoroloji, kar yağışı beklenen illeri açıkladı: Sağanak, fırtına ve kar alarmı verildi
Meteoroloji, kar yağışı beklenen illeri açıkladı: Sağanak, fırtına ve kar alarmı verildi
Sputnik Türkiye
Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine giriyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz kuvvetli sağanak beklerken, Ege’nin güney kıyıları ve Edremit... 29.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-29T09:36+0300
2025-11-29T09:36+0300
türki̇ye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
bugün hava durumu
istanbul hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100919626_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b8e5a9de5b713c257467ab1b95c4f596.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hafta sonu Türkiye genelinde etkili olacak yeni bir yağışlı sistem konusunda uyardı. Özellikle Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısı sağanak yağışın etkisi altına girecek.Yağışların;7 ile sarı, 1 ile turuncu kodlu uyarıMeteoroloji;İç bölgelerde gece ve sabah saatlerinde pus ve sis görülecek.MGM, Ege ve Akdeniz kıyılarında hortum oluşumu ve dolu yağışı ihtimaline dikkat çekti.Kıyı şeridinde rüzgârın 40-60 km/s hızla eseceği tahmin ediliyor.Yeni haftada sıcaklıklar 5 derece düşecek: Kar geliyorTürkiye’nin özellikle iç ve doğu bölgelerinde sıcaklıkların yeni haftayla birlikte 5 derece düşmesi bekleniyor.Pazar günü Ardahan, Erzurum, Kars, Ağrı ve Muş’ta kar yağışı etkili olacak.1 Aralık Pazartesi günü kar beklenen iller:Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Kars, Ardahan, Bayburt.İllere göre hava durumuAşağıda Meteoroloji’nin bölgesel tahminlerine göre öne çıkan illerin hava durumu yer alıyor:MarmaraEgeAkdenizİç AnadoluBati KaradenizOrta ve Doğu KaradenizDoğu AnadoluGüneydoğu Anadolu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/siddetli-yagis-ve-kar-geliyor-meteoroloji-uzmani-prof-dr-orhan-sen-istanbul-icin-kar-yagisi-1101381029.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100919626_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_129025e42b058f136b533e2c92e59ddc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu

Meteoroloji, kar yağışı beklenen illeri açıkladı: Sağanak, fırtına ve kar alarmı verildi

09:36 29.11.2025
© AA / Hilmi Tunahan KarakayaKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2025
© AA / Hilmi Tunahan Karakaya
Abone ol
Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine giriyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz kuvvetli sağanak beklerken, Ege’nin güney kıyıları ve Edremit Körfezi’nde hortum ve dolu riski bulunuyor. Yeni haftada sıcaklıklar 5 derece düşecek, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde kar yağışı başlayacak. 8 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hafta sonu Türkiye genelinde etkili olacak yeni bir yağışlı sistem konusunda uyardı. Özellikle Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısı sağanak yağışın etkisi altına girecek.
Yağışların;
Marmara, Ege ve Batı Akdeniz batısında kuvvetli,
Ege’nin güney kıyıları ve Edremit Körfezi çevresinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

7 ile sarı, 1 ile turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji;
Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir ve Manisa’ya sarı,
Muğla’ya turuncu kod vererek vatandaşları kuvvetli sağanak ve fırtınaya karşı uyardı.
İç bölgelerde gece ve sabah saatlerinde pus ve sis görülecek.
MGM, Ege ve Akdeniz kıyılarında hortum oluşumu ve dolu yağışı ihtimaline dikkat çekti.
Kıyı şeridinde rüzgârın 40-60 km/s hızla eseceği tahmin ediliyor.

Yeni haftada sıcaklıklar 5 derece düşecek: Kar geliyor

Türkiye’nin özellikle iç ve doğu bölgelerinde sıcaklıkların yeni haftayla birlikte 5 derece düşmesi bekleniyor.
Pazar günü Ardahan, Erzurum, Kars, Ağrı ve Muş’ta kar yağışı etkili olacak.
1 Aralık Pazartesi günü kar beklenen iller:
Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Kars, Ardahan, Bayburt.

İllere göre hava durumu

Aşağıda Meteoroloji’nin bölgesel tahminlerine göre öne çıkan illerin hava durumu yer alıyor:

Marmara

İstanbul: 17°C — Sağanak ve gök gürültülü sağanak
Bursa: 14°C — Sağanak
Çanakkale: 16°C — Yerel kuvvetli sağanak
Kırklareli: 14°C — Kuvvetli sağanak

Ege

İzmir: 18°C — Yerel kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak
Manisa: 17°C — Kuvvetli sağanak
Denizli: 16°C — Öğle saatlerinde kuvvetli sağanak
Afyonkarahisar: 13°C — Öğleden sonra sağanak

Akdeniz

Adana: 25°C — Gece sağanak
Antalya: 20°C — Yerel kuvvetli sağanak
Hatay: 20°C — Gece sağanak
Isparta: 14°C — Yerel kuvvetli sağanak

İç Anadolu

Ankara: 15°C — Akşamdan itibaren sağanak
Eskişehir: 14°C — Öğleden sonra gök gürültülü sağanak
Çankırı: 15°C — Akşam sağanak
Kayseri: 17°C — Gece sağanak

Bati Karadeniz

Bolu: 17°C — Akşam sağanak
Düzce: 21°C — Akşam gök gürültülü sağanak
Zonguldak: 23°C — Akşam sağanak
Sinop: 24°C — Akşam sağanak

Orta ve Doğu Karadeniz

Amasya: 17°C — Parçalı bulutlu
Samsun: 23°C — Parçalı çok bulutlu
Trabzon: 20°C — Parçalı bulutlu
Rize: 19°C — Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu

Erzurum: 9°C — Parçalı bulutlu
Kars: 10°C — Parçalı bulutlu
Malatya: 7°C — Parçalı bulutlu
Van: 11°C — Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Diyarbakır: 15°C — Az bulutlu
Gaziantep: 17°C — Az bulutlu
Mardin: 16°C — Az bulutlu
Siirt: 16°C — Az bulutlu
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2025
TÜRKİYE
Şiddetli yağış ve kar geliyor: Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için kar yağışı tarihini açıkladı
Dün, 12:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала