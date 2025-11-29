Meteoroloji, kar yağışı beklenen illeri açıkladı: Sağanak, fırtına ve kar alarmı verildi
© AA / Hilmi Tunahan KarakayaKar yağışı
© AA / Hilmi Tunahan Karakaya
Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine giriyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz kuvvetli sağanak beklerken, Ege’nin güney kıyıları ve Edremit Körfezi’nde hortum ve dolu riski bulunuyor. Yeni haftada sıcaklıklar 5 derece düşecek, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde kar yağışı başlayacak. 8 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hafta sonu Türkiye genelinde etkili olacak yeni bir yağışlı sistem konusunda uyardı. Özellikle Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısı sağanak yağışın etkisi altına girecek.
Yağışların;
Marmara, Ege ve Batı Akdeniz batısında kuvvetli,
Ege’nin güney kıyıları ve Edremit Körfezi çevresinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
7 ile sarı, 1 ile turuncu kodlu uyarı
Meteoroloji;
Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir ve Manisa’ya sarı,
Muğla’ya turuncu kod vererek vatandaşları kuvvetli sağanak ve fırtınaya karşı uyardı.
İç bölgelerde gece ve sabah saatlerinde pus ve sis görülecek.
MGM, Ege ve Akdeniz kıyılarında hortum oluşumu ve dolu yağışı ihtimaline dikkat çekti.
Kıyı şeridinde rüzgârın 40-60 km/s hızla eseceği tahmin ediliyor.
Yeni haftada sıcaklıklar 5 derece düşecek: Kar geliyor
Türkiye’nin özellikle iç ve doğu bölgelerinde sıcaklıkların yeni haftayla birlikte 5 derece düşmesi bekleniyor.
Pazar günü Ardahan, Erzurum, Kars, Ağrı ve Muş’ta kar yağışı etkili olacak.
1 Aralık Pazartesi günü kar beklenen iller:
Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Kars, Ardahan, Bayburt.
İllere göre hava durumu
Aşağıda Meteoroloji’nin bölgesel tahminlerine göre öne çıkan illerin hava durumu yer alıyor:
Marmara
İstanbul: 17°C — Sağanak ve gök gürültülü sağanak
Bursa: 14°C — Sağanak
Çanakkale: 16°C — Yerel kuvvetli sağanak
Kırklareli: 14°C — Kuvvetli sağanak
Ege
İzmir: 18°C — Yerel kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak
Manisa: 17°C — Kuvvetli sağanak
Denizli: 16°C — Öğle saatlerinde kuvvetli sağanak
Afyonkarahisar: 13°C — Öğleden sonra sağanak
Akdeniz
Adana: 25°C — Gece sağanak
Antalya: 20°C — Yerel kuvvetli sağanak
Hatay: 20°C — Gece sağanak
Isparta: 14°C — Yerel kuvvetli sağanak
İç Anadolu
Ankara: 15°C — Akşamdan itibaren sağanak
Eskişehir: 14°C — Öğleden sonra gök gürültülü sağanak
Çankırı: 15°C — Akşam sağanak
Kayseri: 17°C — Gece sağanak
Bati Karadeniz
Bolu: 17°C — Akşam sağanak
Düzce: 21°C — Akşam gök gürültülü sağanak
Zonguldak: 23°C — Akşam sağanak
Sinop: 24°C — Akşam sağanak
Orta ve Doğu Karadeniz
Amasya: 17°C — Parçalı bulutlu
Samsun: 23°C — Parçalı çok bulutlu
Trabzon: 20°C — Parçalı bulutlu
Rize: 19°C — Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu
Erzurum: 9°C — Parçalı bulutlu
Kars: 10°C — Parçalı bulutlu
Malatya: 7°C — Parçalı bulutlu
Van: 11°C — Parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Diyarbakır: 15°C — Az bulutlu
Gaziantep: 17°C — Az bulutlu
Mardin: 16°C — Az bulutlu
Siirt: 16°C — Az bulutlu