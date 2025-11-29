https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/meteoroloji-kar-yagisi-beklenen-illeri-acikladi-saganak-firtina-ve-kar-alarmi-verildi-1101402696.html

Meteoroloji, kar yağışı beklenen illeri açıkladı: Sağanak, fırtına ve kar alarmı verildi

Meteoroloji, kar yağışı beklenen illeri açıkladı: Sağanak, fırtına ve kar alarmı verildi

Sputnik Türkiye

Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine giriyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz kuvvetli sağanak beklerken, Ege’nin güney kıyıları ve Edremit... 29.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-29T09:36+0300

2025-11-29T09:36+0300

2025-11-29T09:36+0300

türki̇ye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

bugün hava durumu

istanbul hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100919626_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b8e5a9de5b713c257467ab1b95c4f596.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hafta sonu Türkiye genelinde etkili olacak yeni bir yağışlı sistem konusunda uyardı. Özellikle Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısı sağanak yağışın etkisi altına girecek.Yağışların;7 ile sarı, 1 ile turuncu kodlu uyarıMeteoroloji;İç bölgelerde gece ve sabah saatlerinde pus ve sis görülecek.MGM, Ege ve Akdeniz kıyılarında hortum oluşumu ve dolu yağışı ihtimaline dikkat çekti.Kıyı şeridinde rüzgârın 40-60 km/s hızla eseceği tahmin ediliyor.Yeni haftada sıcaklıklar 5 derece düşecek: Kar geliyorTürkiye’nin özellikle iç ve doğu bölgelerinde sıcaklıkların yeni haftayla birlikte 5 derece düşmesi bekleniyor.Pazar günü Ardahan, Erzurum, Kars, Ağrı ve Muş’ta kar yağışı etkili olacak.1 Aralık Pazartesi günü kar beklenen iller:Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Kars, Ardahan, Bayburt.İllere göre hava durumuAşağıda Meteoroloji’nin bölgesel tahminlerine göre öne çıkan illerin hava durumu yer alıyor:MarmaraEgeAkdenizİç AnadoluBati KaradenizOrta ve Doğu KaradenizDoğu AnadoluGüneydoğu Anadolu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/siddetli-yagis-ve-kar-geliyor-meteoroloji-uzmani-prof-dr-orhan-sen-istanbul-icin-kar-yagisi-1101381029.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu