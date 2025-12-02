https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/istanbul-anadolu-adalet-sarayi-onunde-kavga-cikti-2-aile-birbirine-girdi-1101479558.html

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde kavga çıktı: 2 aile birbirine girdi

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde kavga çıktı: 2 aile birbirine girdi

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda görülen duruşmanın ardından iki aile arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasınca kaydedildi. 02.12.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde duruşma sonrası 2 aile kavgaya tutuştu.Kavganın sebebi bilinmiyorKartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda görülen duruşma sonrası 2 aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüştüğünü gören çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmaya çalışırken, polis ekipleri de müdahale ederek kavgayı sonlandırdı.Çevredekiler kavgayı kaydettiGörüntülerde, tarafların tekme, tokat ve yumruklarla birbirlerini darbetmesi, bir kadının ise tartıştığı kadını saçından tutarak çekmesi yer alıyor.

