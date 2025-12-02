Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/istanbul-anadolu-adalet-sarayi-onunde-kavga-cikti-2-aile-birbirine-girdi-1101479558.html
İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde kavga çıktı: 2 aile birbirine girdi
İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde kavga çıktı: 2 aile birbirine girdi
Sputnik Türkiye
İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda görülen duruşmanın ardından iki aile arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasınca kaydedildi. 02.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-02T14:18+0300
2025-12-02T14:18+0300
türki̇ye
i̇stanbul
anadolu adalet sarayı
kavga
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101479904_0:140:1061:737_1920x0_80_0_0_6ceaa888e363a12d8cf536e18dbbd97a.png
İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde duruşma sonrası 2 aile kavgaya tutuştu.Kavganın sebebi bilinmiyorKartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda görülen duruşma sonrası 2 aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüştüğünü gören çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmaya çalışırken, polis ekipleri de müdahale ederek kavgayı sonlandırdı.Çevredekiler kavgayı kaydettiGörüntülerde, tarafların tekme, tokat ve yumruklarla birbirlerini darbetmesi, bir kadının ise tartıştığı kadını saçından tutarak çekmesi yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/ankara-adliyesi-onunde-bicakli-kavga-5-kisi-yaralandi-1101352614.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101479904_10:0:993:737_1920x0_80_0_0_c62296c5fbcbf5917e1150eefbc70610.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul, anadolu adalet sarayı, kavga
i̇stanbul, anadolu adalet sarayı, kavga

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde kavga çıktı: 2 aile birbirine girdi

14:18 02.12.2025
İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde kavga çıktı: 2 aile birbirine girdi
İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde kavga çıktı: 2 aile birbirine girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2025
Abone ol
İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda görülen duruşmanın ardından iki aile arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde duruşma sonrası 2 aile kavgaya tutuştu.

Kavganın sebebi bilinmiyor

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda görülen duruşma sonrası 2 aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüştüğünü gören çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmaya çalışırken, polis ekipleri de müdahale ederek kavgayı sonlandırdı.

Çevredekiler kavgayı kaydetti

Görüntülerde, tarafların tekme, tokat ve yumruklarla birbirlerini darbetmesi, bir kadının ise tartıştığı kadını saçından tutarak çekmesi yer alıyor.
Ankara Adliyesi önünde kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2025
TÜRKİYE
Ankara Adliyesi önünde bıçaklı kavga: 5 kişi yaralandı
27 Kasım, 14:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала