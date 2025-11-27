https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/ankara-adliyesi-onunde-bicakli-kavga-5-kisi-yaralandi-1101352614.html
Ankara Adliyesi önünde bıçaklı kavga: 5 kişi yaralandı
Ankara Adliyesi önünde bıçaklı kavga: 5 kişi yaralandı
Ankara Adliyesi önünde çocuk mahkemesindeki bir duruşmanın ardından iki taraf arasında çıkan kavgada 5 kişi bıçakla yaralandı. 27.11.2025
Ankara Adliyesi önünde çocuk mahkemesindeki bir duruşmanın ardından iki taraf arasında çıkan kavgada 5 kişi bıçakla yaralandı.Adliye önünde bıçaklı kavgaİki aile, duruşmadan çıktıktan sonra adliye binası önünde kavga etmeye başladı.Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada Necati D., Necat D., Adem A., Cavit D. ve Cavit D. bıçaklanarak yaralandı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kavgaya müdahale edip tarafları ayırdı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Polis, firari şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
14:58 27.11.2025 (güncellendi: 15:02 27.11.2025)
