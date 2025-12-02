https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/icisleri-bakanligi-duyurdu-cizredeki-goruntulerle-ilgili-2-mufettis-gorevlendirildi-1101492404.html
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Cizre'deki görüntülerle ilgili 2 müfettiş görevlendirildi
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Cizre ilçesinde Barzani ziyaretinde görüntülenen silahlı korumalarla ilgili 2 müfettiş görevlendirildiğini duyurdu. 02.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-02T22:42+0300
2025-12-02T22:42+0300
2025-12-02T22:48+0300
Cizre’de düzenlenen bir sempozyuma ilişkin 'koruma görüntülerinin' kamuoyuna yansımasının ardından söz konusu görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı. İçişleri Bakanlığı, süreç kapsamında 2 müfettişin görevlendirildiğini açıkladı.
22:42 02.12.2025 (güncellendi: 22:48 02.12.2025)
Cizre’de düzenlenen bir sempozyuma ilişkin 'koruma görüntülerinin' kamuoyuna yansımasının ardından söz konusu görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı, süreç kapsamında 2 müfettişin görevlendirildiğini açıkladı.