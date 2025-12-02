https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/hong-kongdaki-yanginda-en-az-151-kisi-olmustu-bagimsiz-sorusturma-komitesi-kurulacak-1101469524.html

Hong Kong’daki yangında en az 151 kişi ölmüştü: Bağımsız soruşturma komitesi kurulacak

Hong Kong’ta geçen hafta meydana gelen konut yangınının ardından, hükümet bağımsız bir soruşturma başlatma kararı aldı. Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee, bir yargıcın başkanlığında oluşturulacak bağımsız soruşturma komitesinin, yangının çıkış nedenini ve bu tür bir felaketin nasıl bu kadar hızlı yayıldığını ortaya koyacağını açıkladı.Lee, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, inşaat sektöründeki yerleşik çıkar gruplarına karşı kararlı olunacağını ve sistem genelinde reform yapılacağını söyledi. “Gerçeği ortaya çıkarmalı, adaletin yerini bulduğundan emin olmalı, hayatını kaybedenlerin huzur bulmasına ve hayatta kalanların teselli bulmasına yardımcı olmalıyız. Böyle bir trajedinin bir daha yaşanmamasını sağlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.Kompleksin 8 kulesinden 7'si yanmıştıYangın, geçtiğimiz çarşamba günü Tai Po bölgesinde bulunan Wang Fuk Court isimli konut kompleksindeki iskelede başladı ve kısa sürede sekiz kuleden yedisine yayıldı. Yaklaşık 4 bin 600 kişinin yaşadığı kompleks ağır hasar alırken, birçok kişi evsiz kaldı. Hong Kong yönetimine göre, 30 kişinin akıbeti hala bilinmezken, 40 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.Kentteki yolsuzlukla mücadele birimi ve polis, yangınla bağlantılı olarak şimdiye kadar en az 14 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında iskele kurulumundan sorumlu yükleniciler, şirket yöneticileri ve bir mühendislik danışmanının da bulunduğu bildirildi. Yetkililer, konut kompleksinde yürütülen yenileme çalışmalarında ihmal ve yolsuzluk şüphesini araştırıyor.Koruyucu ağların yarısı standart dışı çıktıİlk incelemeler, yangının neden bu kadar hızlı yayıldığına odaklanmış durumda. Pazartesi günü yapılan açıklamada, bakım çalışmaları sırasında kullanılan koruyucu ağların bir kısmının güvenlik standartlarını karşılamadığı duyuruldu. İncelenen 20 ağ örneğinin yedisinin gerekli kriterleri sağlamadığı tespit edildi. John Lee, sorumluların standartlara uygun malzemeleri, düşük kaliteli ürünlerle karıştırarak denetimleri atlatmaya çalıştığını söyledi.Yangının ardından başlatılan soruşturmanın yanı sıra, Hong Kong’daki bina yenileme ve denetim sisteminin tamamen gözden geçirileceği ve reforme edileceği de açıklandı. Öte yandan, yangın nedeniyle evsiz kalan yaklaşık 2 bin 500 kişi geçici barınma alanlarına yerleştirildi. Bu kişilerin bir kısmı devlet konutlarına, bir kısmı ise pansiyon ve otellere yönlendirildi. İlk gece yüzlerce insanı barındıran geçici barınma merkezlerinde ise şu an yaklaşık 20 kişinin kaldığı bildirildi.

