Hong Kong’da 3 günlük yas başladı: Yangında ölü sayısı 128’e yükseldi

Sputnik Türkiye

Hong Kong’un Tai Po semtinde yer alan bir kamu konut kompleksinde çıkan yıkıcı yangın sonrası 3 günlük resmi yas başladı. Yangında 128 kişi hayatını kaybetti... 29.11.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1b/1101342080_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c725c95214b9c5dc5e393bd14c02a469.jpg

Hong Kong’da, şehrin son 80 yılın en ölümcül yangını sonrası üç günlük resmi yas ilan edildi. Tai Po semtinde bulunan bir konut kompleksinde çıkan yangında en az 128 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi hala kayıp.Şehir yetkilileri, yasın başlangıcında hükümet binası önünde üç dakikalık saygı duruşunda bulundu. Hong Kong lideri John Lee ve diğer yetkililer törende hazır bulundu, Çin ve Hong Kong bayrakları yarıya indirilmişti. Ayrıca, halkın saygılarını sunabileceği ve taziye defterlerini imzalayabileceği şehir genelinde anma noktaları oluşturuldu.Yangın, kompeksin sekiz bloğunun yedisini kısa sürede etkisi altına aldı. Yangını kontrol altına almak için 2 binden fazla itfaiye görevlisi yaklaşık iki gün çalıştı. Yangının nedenleri henüz netleşmezken, yetkililer paneller ve pencerelere yerleştirilen koruyucu ağların yangının hızla yayılmasına katkı sağladığını açıkladı. Binalar ayrıca Hong Kong’da yaygın kullanılan bambu iskelelerle çevrilmişti.Olayın ardından sakinler yangın alarmının çalışmadığını ve tadilatı yürüten şirketin ihmali olduğunu bildirdi. Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (ICAC), yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan 8 kişinin mühendislik şirketi yöneticileri ve iskele alt yüklenicileri olduğunu açıkladı.Hong Kong Çalışma ve Refah Sekreteri Chris Sun, Wang Fuk Court’taki tadilat çalışmalarıyla ilgili geçen yıl Temmuz’dan bu yana 16 denetim yaptıklarını belirtti. 1983’te inşa edilen kompleks, bin 984 daire ve yaklaşık 4 bin 600 sakini barındırıyordu.Yetkililer, yangının tam olarak nedeninin belirlenmesi ve sorumluların tespit edilmesi için önümüzdeki haftalarda detaylı bir soruşturma yürütüleceğini açıkladı.

