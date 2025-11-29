Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/hong-kongda-3-gunluk-yas-basladi-yanginda-olu-sayisi-128e-yukseldi-1101408382.html
Hong Kong’da 3 günlük yas başladı: Yangında ölü sayısı 128’e yükseldi
Hong Kong’da 3 günlük yas başladı: Yangında ölü sayısı 128’e yükseldi
Sputnik Türkiye
Hong Kong’un Tai Po semtinde yer alan bir kamu konut kompleksinde çıkan yıkıcı yangın sonrası 3 günlük resmi yas başladı. Yangında 128 kişi hayatını kaybetti... 29.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-29T12:23+0300
2025-11-29T12:34+0300
dünya
asya & pasifik
hong kong
çin
yolsuzlukla mücadele komisyonu (macc)
yangın
yangın söndürme
yangın felaketi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1b/1101342080_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c725c95214b9c5dc5e393bd14c02a469.jpg
Hong Kong’da, şehrin son 80 yılın en ölümcül yangını sonrası üç günlük resmi yas ilan edildi. Tai Po semtinde bulunan bir konut kompleksinde çıkan yangında en az 128 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi hala kayıp.Şehir yetkilileri, yasın başlangıcında hükümet binası önünde üç dakikalık saygı duruşunda bulundu. Hong Kong lideri John Lee ve diğer yetkililer törende hazır bulundu, Çin ve Hong Kong bayrakları yarıya indirilmişti. Ayrıca, halkın saygılarını sunabileceği ve taziye defterlerini imzalayabileceği şehir genelinde anma noktaları oluşturuldu.Yangın, kompeksin sekiz bloğunun yedisini kısa sürede etkisi altına aldı. Yangını kontrol altına almak için 2 binden fazla itfaiye görevlisi yaklaşık iki gün çalıştı. Yangının nedenleri henüz netleşmezken, yetkililer paneller ve pencerelere yerleştirilen koruyucu ağların yangının hızla yayılmasına katkı sağladığını açıkladı. Binalar ayrıca Hong Kong’da yaygın kullanılan bambu iskelelerle çevrilmişti.Olayın ardından sakinler yangın alarmının çalışmadığını ve tadilatı yürüten şirketin ihmali olduğunu bildirdi. Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (ICAC), yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan 8 kişinin mühendislik şirketi yöneticileri ve iskele alt yüklenicileri olduğunu açıkladı.Hong Kong Çalışma ve Refah Sekreteri Chris Sun, Wang Fuk Court’taki tadilat çalışmalarıyla ilgili geçen yıl Temmuz’dan bu yana 16 denetim yaptıklarını belirtti. 1983’te inşa edilen kompleks, bin 984 daire ve yaklaşık 4 bin 600 sakini barındırıyordu.Yetkililer, yangının tam olarak nedeninin belirlenmesi ve sorumluların tespit edilmesi için önümüzdeki haftalarda detaylı bir soruşturma yürütüleceğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/hong-kong-yangin-felaketinde-can-kaybi-128-1101378050.html
hong kong
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1b/1101342080_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5edf428cdf3c175fd4992b65cc208ee2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
asya & pasifik, hong kong, çin, yolsuzlukla mücadele komisyonu (macc), yangın, yangın söndürme, yangın felaketi
asya & pasifik, hong kong, çin, yolsuzlukla mücadele komisyonu (macc), yangın, yangın söndürme, yangın felaketi

Hong Kong’da 3 günlük yas başladı: Yangında ölü sayısı 128’e yükseldi

12:23 29.11.2025 (güncellendi: 12:34 29.11.2025)
© AA / Emre AytekinHong Kong yangın felaketi
Hong Kong yangın felaketi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2025
© AA / Emre Aytekin
Abone ol
Hong Kong’un Tai Po semtinde yer alan bir kamu konut kompleksinde çıkan yıkıcı yangın sonrası 3 günlük resmi yas başladı. Yangında 128 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi kayıp, 8 kişi tutuklandı.
Hong Kong’da, şehrin son 80 yılın en ölümcül yangını sonrası üç günlük resmi yas ilan edildi. Tai Po semtinde bulunan bir konut kompleksinde çıkan yangında en az 128 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi hala kayıp.
Şehir yetkilileri, yasın başlangıcında hükümet binası önünde üç dakikalık saygı duruşunda bulundu. Hong Kong lideri John Lee ve diğer yetkililer törende hazır bulundu, Çin ve Hong Kong bayrakları yarıya indirilmişti. Ayrıca, halkın saygılarını sunabileceği ve taziye defterlerini imzalayabileceği şehir genelinde anma noktaları oluşturuldu.
© AA / Daniel CengHong Kong'daki yangın sonrası 3 günlük yas ilan edildi
Hong Kong'daki yangın sonrası 3 günlük yas ilan edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2025
Hong Kong'daki yangın sonrası 3 günlük yas ilan edildi
© AA / Daniel Ceng
Yangın, kompeksin sekiz bloğunun yedisini kısa sürede etkisi altına aldı. Yangını kontrol altına almak için 2 binden fazla itfaiye görevlisi yaklaşık iki gün çalıştı. Yangının nedenleri henüz netleşmezken, yetkililer paneller ve pencerelere yerleştirilen koruyucu ağların yangının hızla yayılmasına katkı sağladığını açıkladı. Binalar ayrıca Hong Kong’da yaygın kullanılan bambu iskelelerle çevrilmişti.
Olayın ardından sakinler yangın alarmının çalışmadığını ve tadilatı yürüten şirketin ihmali olduğunu bildirdi. Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (ICAC), yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan 8 kişinin mühendislik şirketi yöneticileri ve iskele alt yüklenicileri olduğunu açıkladı.
Hong Kong Çalışma ve Refah Sekreteri Chris Sun, Wang Fuk Court’taki tadilat çalışmalarıyla ilgili geçen yıl Temmuz’dan bu yana 16 denetim yaptıklarını belirtti. 1983’te inşa edilen kompleks, bin 984 daire ve yaklaşık 4 bin 600 sakini barındırıyordu.
Yetkililer, yangının tam olarak nedeninin belirlenmesi ve sorumluların tespit edilmesi için önümüzdeki haftalarda detaylı bir soruşturma yürütüleceğini açıkladı.
Hong Kong yangın felaketi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2025
DÜNYA
Hong Kong yangın felaketinde can kaybı: 128
Dün, 11:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала