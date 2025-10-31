https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/gurcistan-disisleri-bakani-alman-hukumeti-yalan-soyluyor-diyerek-konustu-fon-sagladiklari-kurumlari-1100644927.html

Gürcistan Dışişleri Bakanı, 'Alman hükümeti yalan söylüyor' diyerek konuştu: 'Fon sağladıkları kurumları açıklasınlar'

Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili, Almanya Hükümeti’nin yalan söylediğini belirterek Gürcistan’da bazı kişilerin haklarının kısıtlandığı ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) özgürce faaliyet gösteremediği iddialarının doğru olmadığını vurguladı. Bakan, Almanya’dan gelen yanıtların daha fazla soru doğurduğunu ve üzücü olanın, Alman hükümetinin finansman şeffaflığı standartlarını göz ardı etmesi olduğunu ifade etti.Almanya hükümetinin resmi web sitesinde, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Gürcistan’daki STK’ların finansmanı ve bu süreçte Almanya Büyükelçiliği ile Almanya Büyükelçisi Peter Fischer’in katılımına dair sorularına verilen yanıtlar yayımlanmıştı. Bu yanıtlarda, “Gürcistan’daki partner kuruluşlar hakkında gizli bilgilerin açıklanması, partner kuruluşlarda çalışan kişilerin yaşam ve sağlıklarına yönelik potansiyel tehditler nedeniyle mümkün değildir” cümlesi yer almıştı.Söz konusu iddialara yanıt veren Boçorişvili, “Gürcistan’da birilerinin haklarının kısıtlandığı ve STK’ların özgürce faaliyet gösteremediği iddiası yalandır" diyerek Alman hükümetin yanıtlarının daha da fazla soru ortaya çıkardığını vurguladı.Boçorişvili açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Bakan Boçorişvili, eğer Almanya, örgütlerin Gürcü toplumu ve Gürcistan devleti için faydalı ve hayır amaçlı faaliyet yürüttüğünü iddia ediyorsa, bunun Gürcü toplumundan ve dahası bu faaliyetleri finanse eden vergi ödeyen toplumdan gizlenmesinin düşünülemez olduğunu belirtti.Almanya finanse ettiği kuruluşları açıklamamıştıResmi bilgilere göre Almanya Hükümeti, Gürcistan’da faaliyet gösteren STK’lara destek projeleri kapsamında ayrılan tutarları açıkladı. Açıklanan tutarlara göre 2023 yılında finansman 517 bin 937 euro, 2024 yılında 831 bin 914 euro ve 2025 yılında 150 bin 580 euro olarak belirlendi.Almanya hükümeti, finanse edilen kuruluşları açıklamayı reddederek bunun gerekçesi olarak, 'Gürcistan’daki sivil toplum kuruluşlarına yönelik artan baskıcı ortamda yerel STK’ların ve kuruluşlarda çalışan kişilerin varlığını riske atacağı' iddiası gösterildi.Söz konusu açıklamada, “Gürcistan’daki partner kuruluşlar hakkında gizli bilgilerin açıklanması, partner kuruluşlarda çalışan kişilerin yaşam ve sağlıklarına yönelik potansiyel tehditler nedeniyle mümkün değildir” ifadesi yer aldı.Almanya hükümeti STK’larla iş birliğinin amacının, proje kapsamında ortaklaşa belirlenen hedeflere ulaşmak olarak açıklarken bilhassa 'sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi yoluyla siyasi, sosyal ve ekonomik katılımın güçlendirilmesi ve böylece Gürcistan’da çoğulculuğun, demokrasinin ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi' amaçlandığını öne sürdü.Açıklamada ayrıca Almanya Büyükelçiliği’nin Gürcistan’daki Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ) projelerinin de koordinasyonuna katıldığı belirtti. Ancak Almanya hükümetinin verdiği bilgilere göre, 2020-2025 arasında Gürcistan’da Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu aracılığıyla herhangi bir medya kuruluşuna finansman sağlanmadığı dile getirilmişti.

