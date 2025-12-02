https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/gib-duyurdu-beyanname-verme-ve-vergilerin-odeme-suresi-uzatildi-1101479278.html

GİB duyurdu: Yerel asgari kurumlar vergisi beyanname verme ve vergilerin ödeme süresi uzatıldı

GİB duyurdu: Yerel asgari kurumlar vergisi beyanname verme ve vergilerin ödeme süresi uzatıldı

GİB, Yerel Asgari Tamamlayıcı Kurumlar Vergisi beyanname verilme ve vergilerin ödeme süresi 15 Ocak'a kadar uzatıldığını duyurdu. 02.12.2025, Sputnik Türkiye

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 hesap dönemine ilişkin Yerel Asgari Tamamlayıcı Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilmesi ile tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin 15 Ocak'a kadar uzatıldığını duyurdu.Son ödeme günü 15 OcakGİB'den yapılan duyuruya göre, 31 Aralık günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 hesap dönemine ilişkin yerel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 15 Ocak 2026 Perşembe günü sonuna kadar uzatıldı.

