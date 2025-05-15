https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/gazeteci-furkan-karabay-tutuklandi-1096252361.html
Gazeteci Furkan Karabay tutuklandı
Gazeteci Furkan Karabay tutuklandı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Furkan Karabay, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlamasıyla tutuklandı. 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T15:43+0300
2025-05-15T15:43+0300
2025-05-15T15:43+0300
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furkan karabay
Gazeteci Furkan Karabay tutuklandı
Ayrıntılar geliyor
Gazeteci Furkan Karabay, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlamasıyla tutuklandı.