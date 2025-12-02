https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/fenerbahce-derbisi-ardindan-okan-buruk-hakem-macin-cok-onune-gecti-mactan-once-de-beklenen-buydu-1101465721.html

Fenerbahçe derbisi ardından Okan Buruk: Hakem maçın çok önüne geçti, maçtan önce de beklenen buydu

Fenerbahçe derbisi ardından Okan Buruk: Hakem maçın çok önüne geçti, maçtan önce de beklenen buydu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda 1-1 beraberlikle ayrıldıkları Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin... 02.12.2025

Sarı Kırmızılı teknik adam Okan Buruk, Chobani Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Derbinin 90+5. dakikasında beraberlik golünü yediklerini hatırlatan Buruk, "Son dakika yediğimiz golden dolayı üzgünüz. Ancak maçla ilgili konuşacak çok fazla şey yok. Buraya çok fazla eksikle gelmiştik. Saha içinde de mücadelemizi verdik. Allah'a şükür Kazımcan'ın gözü kör olmadan, 2-3 oyuncumun ayağı kırılmadan buradan ayrılıyoruz. Buna da şükretmek gerekiyor. Benim açımdan futbol adına üzücü bir geceydi." diye konuştu.Tecrübeli teknik adam, hakem Yasin Kol'un kararlarını değerlendirerek, "Hakem maçın çok önüne geçti. Maçtan önce de beklenen buydu. İki oyuncumun ayağı kırılabilirdi, Kazım'ın gözü çıkabilirdi. Aleyhimize verilen 22, lehimize verilen 12 faul var. Bu kadar tekme yiyip bu kadar az faulü nasıl kazandığımızın değerlendirmesini size bırakıyorum. Açıkçası bizim için büyük bir sürpriz olmadı." ifadelerini kullandı."Hakem kararları anlamında mutlu olduğumuz bir gün değil"Hakem Yasin Kol'un Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hemşerisi olduğunun hatırlatılması üzerine Buruk, şunları kaydetti:Buruk, "Derbiye yabancı hakem istemediğiniz için pişman mısınız?" şeklindeki bir soru üzerine, "Ömrümüz hakemleri konuşarak geçiyor. Yabancı hakem konusunda bir talebimiz olmadı. Biz talep etsek yerine gelir mi bilmiyorum. Geçen sezon ilk defa yabancı hakem geldi. Biz adil, iki takımın da hakkını yemeyecek, iki takıma da aynı saygıyı gösterip kararları verecek hakem istiyoruz. Onun dışında bir isteğimiz yok." ifadelerini kullandı.Derbiyi FIFA kokartlı bir hakemin yönetmesi gerektiğini savunan 52 yaşındaki teknik adam, "Hakem sayımız azaldı. Derbi maça verecek hakem bulmakta Merkez Hakem Kurulu çok zorlanıyordur. Özellikle üst düzey hakemimiz yok. Bu maçı mantık olarak FIFA kokartlı bir hakemin yönetmesi gerekiyor. Ancak bugün bu olmadı." değerlendirmesinde bulundu."Tedesco, sahanın içinde kalan, oyuna odaklanan biri"Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun saha içinde kalan biri olduğunu söyledi.Meslektaşıyla maç öncesi ve sonrası tokalaştığını aktaran Buruk, "Sahaya odaklanmamız gerekiyor. Maç öncesi ve sonrasında rakibimizin hocasıyla tokalaştık. Tedesco, sahanın içinde kalan, oyuna odaklanan biri. Bugün maç içinde çok büyük olaylar olmadı." dedi."Bahis operasyonunda sporun tüm paydaşlarının aynı anda değerlendirilmemesi bana garip geliyor"Hakemler ve futbolcuları kapsayan bahis soruşturmasının yapıldığını hatırlatan Okan Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

