Derbi sonrası Tedesco: Hem Osimhen'i hem de uzun toplarını iyi savunduk

"Yerde yatmak ve zaman geçirmek futbolda izin verilen bir şey. Futbolcularıma 'bu aslında iyi bir şey dedim çünkü bizi umursadıkları, önemsedikleri anlamına geliyor.' Galatasaray, Fenerbahçe'yi önemsediği için bu şekilde oynadı. 8 hafta önce bizi bu derece önemsediklerini düşünmüyorum. Ben kıyaslama yapmıyorum, 2 takım arasında maç öncesine bakarsak. Tüm maçları kazanmak istiyoruz. Bazen maça basit başlamak gerekir benim de planım buydu. Takımın aleyhinde bu bilgiyi görmemeniz gerekiyor, eğer böyle yaparsanız bir daha böyle açık şekilde belirtmem. Çok az hoca net şekilde planını anlatır. Bugünkü oyuncuları seçerken plana uyacak oyuncular seçtik.

Youssef'un (En-Nesyri) arkaya koşuları planımıza uyan bir profildi. Ben yere yatmaları değiştiremem. Bunları düşünerek vakit kaybetmiyorum. Bugünkü maçı kazanabilirdik, bu bizler için iyi işaret. Ben ve oyuncularım, berabere kaldığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu da iyiye işaret."