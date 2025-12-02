Türkiye
Faladdin ve Binnaz Abla'nın sahibi Sertaç Taşdelen tahliye edildi
Faladdin ve Binnaz Abla'nın sahibi Sertaç Taşdelen tahliye edildi
02.12.2025
Bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Faladdin ve Binnaz Abla’nın sahibi Sertaç Taşdelen ilk duruşmada tahliye edildi. Taşdelen hakkında ev hapsi verildi.
16:21 02.12.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturkahve falı
Bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Faladdin ve Binnaz Abla’nın sahibi Sertaç Taşdelen ilk duruşmada tahliye edildi.
Taşdelen hakkında ev hapsi verildi.
