Faladdin ve Binnaz Abla'nın sahibi Sertaç Taşdelen tahliye edildi
Faladdin ve Binnaz Abla'nın sahibi Sertaç Taşdelen tahliye edildi
Bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Faladdin ve Binnaz Abla’nın sahibi Sertaç Taşdelen ilk duruşmada tahliye edildi. Taşdelen hakkında ev hapsi verildi.
