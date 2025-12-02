https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/faladdin-ve-binnaz-ablanin-sahibi-sertac-tasdelen-tahliye-edildi-1101484941.html

Faladdin ve Binnaz Abla'nın sahibi Sertaç Taşdelen tahliye edildi

2025-12-02T16:21+0300

Bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Faladdin ve Binnaz Abla’nın sahibi Sertaç Taşdelen ilk duruşmada tahliye edildi. Taşdelen hakkında ev hapsi verildi.

