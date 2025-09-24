https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/faladdin-ve-binnazin-sahibi-sertac-tasdelen-icin-7-yil-hapis-cezasi-istendi-1099624172.html
Faladdin ve Binnaz'ın sahibi Sertaç Taşdelen için 7 yıl hapis cezası istendi
Faladdin ve Binnaz'ın sahibi Sertaç Taşdelen için 7 yıl hapis cezası istendi
Sputnik Türkiye
Faladdin ve Binnaz isimli fal uygulamalarını sahibi Sertaç Taşdelen hakkında iddianame tamamlandı. Taşdelen için 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 24.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-24T09:26+0300
2025-09-24T09:26+0300
2025-09-24T09:26+0300
türki̇ye
sertaç taşdelen
faladdin
falcılık
iddianame
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/10/1097921240_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_1014a56caaa0d7a6db095d9b6b1ab1d5.png
Faladdin ve Binnaz isimli fal uygulamalarının sahibi olan Sertaç Taşdelen hakkındaki soruşturma tamamlandı. Taşdelen'in falcılık ve gaipten haber vermek eylemlerini gerçekleştirmek için bilişim sistemi kurduğu ve bu yöntemle de asıl eylemlerini sistemsel hale getirdiği vurgulandı. Taşdelen hakkında 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçundan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Falcılık ve medyumluk için bilişim sistemleri kurduSoruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Taşdelen'in "öncül suç" eylemlerini içeren soruşturma dosyasının UYAP üzerinden sorgulandığı, bu dosyaya göre şüphelinin mobil uygulamalar ile internet siteleri üzerinden falcılık ve medyumluk faaliyetlerinde bulunmak amacıyla bilişim sistemleri kurduğunun tespit edildiği vurgulandı. İddianamede, Taşdelen hakkında düzenlenen söz konusu iddianamedeki eylemlerinin nitelendirilmesinin, "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması" eylemleri bakımından önem taşıdığı kaydedildi. İddianamede Faladdin ve Binnaz Abla uygulamalarıyla eylemlerin sistemsel hale getirildiği belirtilirken, elde edilen paraların şirkete ve şüpheliye ait yurt dışı hesaplara, şüphelinin kripto para varlık kuruluşlarında bulunan hesaplarına gönderildiğinin tespit edildiği aktarıldı.Suçtan elde edilen para meşru olarak gösterilmek istendiİddianamede, şunlar kaydedildi:"Sertaç Taşdelen'in ortağı olduğu Arteria Teknoloji AŞ vasıtasıyla elde ettiği gelirlerin, iddia konusu falcılık eylemi ve yasak cihazların kullanımı neticesinde sağlanan suç gelirlerinin, hukuk düzeni içerisinde yasal bir statü altında bulunan şirket faaliyetlerinin ticari ve yasal kazanç sağlaması beklenirken, ifade edilen şirketin suç geliri elde etmek amacıyla kullanıldığı, benzer şekilde suç gelirleri vergilendirilmek suretiyle şüpheli tarafça meşru bir kazanç gibi gösterilmeye çalışıldığı, dolayısıyla Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesine göre, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tuttuğu, ayrıca şirket hesaplarından yurtdışına yapılan para transferlerine rastlanılması sebebiyle, bu doğrultuda suç gelirini yurt dışına çıkarttığı anlaşılmıştır."Yedi yıla kadar hapsi istendiŞüpheli Taşdelen'in "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması talep edilen iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/faladdin-ve-binnazin-tutuklanan-kurucusu-kendini-savundu-falcilara-inanmam-ufurukculukle-isim-yok-1097983548.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/10/1097921240_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_59712ce51e205aac11d6e429210506f5.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sertaç taşdelen, faladdin, falcılık, iddianame
sertaç taşdelen, faladdin, falcılık, iddianame
Faladdin ve Binnaz'ın sahibi Sertaç Taşdelen için 7 yıl hapis cezası istendi
Faladdin ve Binnaz isimli fal uygulamalarını sahibi Sertaç Taşdelen hakkında iddianame tamamlandı. Taşdelen için 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Faladdin ve Binnaz isimli fal uygulamalarının sahibi olan Sertaç Taşdelen hakkındaki soruşturma tamamlandı. Taşdelen'in falcılık ve gaipten haber vermek eylemlerini gerçekleştirmek için bilişim sistemi kurduğu ve bu yöntemle de asıl eylemlerini sistemsel hale getirdiği vurgulandı. Taşdelen hakkında 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçundan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Falcılık ve medyumluk için bilişim sistemleri kurdu
Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Taşdelen'in "öncül suç" eylemlerini içeren soruşturma dosyasının UYAP üzerinden sorgulandığı, bu dosyaya göre şüphelinin mobil uygulamalar ile internet siteleri üzerinden falcılık ve medyumluk faaliyetlerinde bulunmak amacıyla bilişim sistemleri kurduğunun tespit edildiği vurgulandı.
İddianamede, Taşdelen hakkında düzenlenen söz konusu iddianamedeki eylemlerinin nitelendirilmesinin, "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması" eylemleri bakımından önem taşıdığı kaydedildi. İddianamede Faladdin ve Binnaz Abla uygulamalarıyla eylemlerin sistemsel hale getirildiği belirtilirken, elde edilen paraların şirkete ve şüpheliye ait yurt dışı hesaplara, şüphelinin kripto para varlık kuruluşlarında bulunan hesaplarına gönderildiğinin tespit edildiği aktarıldı.
Suçtan elde edilen para meşru olarak gösterilmek istendi
İddianamede, şunlar kaydedildi:
"Sertaç Taşdelen'in ortağı olduğu Arteria Teknoloji AŞ vasıtasıyla elde ettiği gelirlerin, iddia konusu falcılık eylemi ve yasak cihazların kullanımı neticesinde sağlanan suç gelirlerinin, hukuk düzeni içerisinde yasal bir statü altında bulunan şirket faaliyetlerinin ticari ve yasal kazanç sağlaması beklenirken, ifade edilen şirketin suç geliri elde etmek amacıyla kullanıldığı, benzer şekilde suç gelirleri vergilendirilmek suretiyle şüpheli tarafça meşru bir kazanç gibi gösterilmeye çalışıldığı, dolayısıyla Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesine göre, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tuttuğu, ayrıca şirket hesaplarından yurtdışına yapılan para transferlerine rastlanılması sebebiyle, bu doğrultuda suç gelirini yurt dışına çıkarttığı anlaşılmıştır."
Yedi yıla kadar hapsi istendi
Şüpheli Taşdelen'in "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması talep edilen iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.