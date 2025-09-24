https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/faladdin-ve-binnazin-sahibi-sertac-tasdelen-icin-7-yil-hapis-cezasi-istendi-1099624172.html

Faladdin ve Binnaz'ın sahibi Sertaç Taşdelen için 7 yıl hapis cezası istendi

Faladdin ve Binnaz'ın sahibi Sertaç Taşdelen için 7 yıl hapis cezası istendi

Sputnik Türkiye

Faladdin ve Binnaz isimli fal uygulamalarını sahibi Sertaç Taşdelen hakkında iddianame tamamlandı. Taşdelen için 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 24.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-24T09:26+0300

2025-09-24T09:26+0300

2025-09-24T09:26+0300

türki̇ye

sertaç taşdelen

faladdin

falcılık

iddianame

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/10/1097921240_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_1014a56caaa0d7a6db095d9b6b1ab1d5.png

Faladdin ve Binnaz isimli fal uygulamalarının sahibi olan Sertaç Taşdelen hakkındaki soruşturma tamamlandı. Taşdelen'in falcılık ve gaipten haber vermek eylemlerini gerçekleştirmek için bilişim sistemi kurduğu ve bu yöntemle de asıl eylemlerini sistemsel hale getirdiği vurgulandı. Taşdelen hakkında 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçundan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Falcılık ve medyumluk için bilişim sistemleri kurduSoruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Taşdelen'in "öncül suç" eylemlerini içeren soruşturma dosyasının UYAP üzerinden sorgulandığı, bu dosyaya göre şüphelinin mobil uygulamalar ile internet siteleri üzerinden falcılık ve medyumluk faaliyetlerinde bulunmak amacıyla bilişim sistemleri kurduğunun tespit edildiği vurgulandı. İddianamede, Taşdelen hakkında düzenlenen söz konusu iddianamedeki eylemlerinin nitelendirilmesinin, "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması" eylemleri bakımından önem taşıdığı kaydedildi. İddianamede Faladdin ve Binnaz Abla uygulamalarıyla eylemlerin sistemsel hale getirildiği belirtilirken, elde edilen paraların şirkete ve şüpheliye ait yurt dışı hesaplara, şüphelinin kripto para varlık kuruluşlarında bulunan hesaplarına gönderildiğinin tespit edildiği aktarıldı.Suçtan elde edilen para meşru olarak gösterilmek istendiİddianamede, şunlar kaydedildi:"Sertaç Taşdelen'in ortağı olduğu Arteria Teknoloji AŞ vasıtasıyla elde ettiği gelirlerin, iddia konusu falcılık eylemi ve yasak cihazların kullanımı neticesinde sağlanan suç gelirlerinin, hukuk düzeni içerisinde yasal bir statü altında bulunan şirket faaliyetlerinin ticari ve yasal kazanç sağlaması beklenirken, ifade edilen şirketin suç geliri elde etmek amacıyla kullanıldığı, benzer şekilde suç gelirleri vergilendirilmek suretiyle şüpheli tarafça meşru bir kazanç gibi gösterilmeye çalışıldığı, dolayısıyla Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesine göre, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tuttuğu, ayrıca şirket hesaplarından yurtdışına yapılan para transferlerine rastlanılması sebebiyle, bu doğrultuda suç gelirini yurt dışına çıkarttığı anlaşılmıştır."Yedi yıla kadar hapsi istendiŞüpheli Taşdelen'in "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması talep edilen iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/faladdin-ve-binnazin-tutuklanan-kurucusu-kendini-savundu-falcilara-inanmam-ufurukculukle-isim-yok-1097983548.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sertaç taşdelen, faladdin, falcılık, iddianame