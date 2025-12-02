https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/evde-ic-kanama-gecirdi-yogun-bakima-alindi-murat-cemcirin-saglik-durumunda-yeni-gelisme-1101479046.html
Evde iç kanama geçirdi, yoğun bakıma alındı: Murat Cemcir’in sağlık durumunda yeni gelişme
Evde iç kanama geçirdi, yoğun bakıma alındı: Murat Cemcir’in sağlık durumunda yeni gelişme
Sputnik Türkiye
Murat Cemcir, geçtiğimiz çarşamba günü evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmış ve iç kanama şüphesiyle yoğun bakıma alınmıştı. Ünlü oyuncunun 4 günlük... 02.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-02T13:57+0300
2025-12-02T13:57+0300
2025-12-02T14:05+0300
türki̇ye
murat cemcir
iç kanama
yoğun bakım
maslak
ahmet kural
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101478890_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b262d2bb58fe123c418e3dc08138b875.jpg
Ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz çarşamba günü evinde aniden rahatsızlanarak Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırılmış ve iç kanama nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. 4 gün süren tedavinin ardından Cemcir’den sevindiren haber geldi. Oyuncunun yoğun bakımdan çıkarıldığı ve tedavisinin normal odada sürdüğü bildirildi.Evde fenalaştı: 'Bağırsaklarında kanama oluyor ve düşüp bayılıyor'Cemcir’in hastaneye kaldırılmadan önce evde yaşadığı sağlık sorunu hakkında yeni bilgiler de paylaşıldı. Sunucu Ece Erken, canlı yayında şu ifadeleri aktardı:"Evdeyken bağırsaklarında kanama oluyor ve düşüp bayılıyor. Yüzünde ve kafasında şişlik varmış. Doktorlar az daha bağırsaklarını alacaklarmış ama şükür gerek kalmamış."Oyuncunun sağlık durumunun stabil olduğu, sürecin yakından takip edildiği belirtildi.Murat Cemcir kimdir?Murat Cemcir, 1976 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde doğdu. Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümü mezunu olan Cemcir, 2001 yılından bu yana İstanbul’da yaşıyor. At biniciliği ve Wing Chun sporuyla ilgilenen oyuncu, Gürcüceyi de ileri seviyede konuşuyor.Cemcir, Ahmet Kural ile birlikte rol aldığı “Çalgı Çengi” filmiyle geniş kitleler tarafından tanındı. Ardından:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/oyuncu-murat-cemcir-yogun-bakima-kaldirildi-1101449570.html
türki̇ye
maslak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101478890_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_34bf5b3133ac653d37b8726ffbf24872.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
murat cemcir, iç kanama, yoğun bakım, maslak, ahmet kural
murat cemcir, iç kanama, yoğun bakım, maslak, ahmet kural
Evde iç kanama geçirdi, yoğun bakıma alındı: Murat Cemcir’in sağlık durumunda yeni gelişme
13:57 02.12.2025 (güncellendi: 14:05 02.12.2025)
Murat Cemcir, geçtiğimiz çarşamba günü evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmış ve iç kanama şüphesiyle yoğun bakıma alınmıştı. Ünlü oyuncunun 4 günlük tedavinin ardından yoğun bakımdan çıkarıldığı açıklandı. Cemcir’in tedavisine normal odada devam ediliyor.
Ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz çarşamba günü evinde aniden rahatsızlanarak Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırılmış ve iç kanama nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. 4 gün süren tedavinin ardından Cemcir’den sevindiren haber geldi. Oyuncunun yoğun bakımdan çıkarıldığı ve tedavisinin normal odada sürdüğü bildirildi.
Evde fenalaştı: 'Bağırsaklarında kanama oluyor ve düşüp bayılıyor'
Cemcir’in hastaneye kaldırılmadan önce evde yaşadığı sağlık sorunu hakkında yeni bilgiler de paylaşıldı. Sunucu Ece Erken, canlı yayında şu ifadeleri aktardı:
"Evdeyken bağırsaklarında kanama oluyor ve düşüp bayılıyor. Yüzünde ve kafasında şişlik varmış. Doktorlar az daha bağırsaklarını alacaklarmış ama şükür gerek kalmamış."
Oyuncunun sağlık durumunun stabil olduğu, sürecin yakından takip edildiği belirtildi.
Murat Cemcir, 1976 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde doğdu. Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümü mezunu olan Cemcir, 2001 yılından bu yana İstanbul’da yaşıyor. At biniciliği ve Wing Chun sporuyla ilgilenen oyuncu, Gürcüceyi de ileri seviyede konuşuyor.
Cemcir, Ahmet Kural ile birlikte rol aldığı “Çalgı Çengi” filmiyle geniş kitleler tarafından tanındı. Ardından:
2018 – Ailecek Şaşkınız
gibi yapımlarda başrol oynayarak kariyerini sürdürdü.