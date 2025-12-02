https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/evde-ic-kanama-gecirdi-yogun-bakima-alindi-murat-cemcirin-saglik-durumunda-yeni-gelisme-1101479046.html

Evde iç kanama geçirdi, yoğun bakıma alındı: Murat Cemcir’in sağlık durumunda yeni gelişme

Murat Cemcir, geçtiğimiz çarşamba günü evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmış ve iç kanama şüphesiyle yoğun bakıma alınmıştı. Ünlü oyuncunun 4 günlük... 02.12.2025, Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz çarşamba günü evinde aniden rahatsızlanarak Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırılmış ve iç kanama nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. 4 gün süren tedavinin ardından Cemcir’den sevindiren haber geldi. Oyuncunun yoğun bakımdan çıkarıldığı ve tedavisinin normal odada sürdüğü bildirildi.Evde fenalaştı: 'Bağırsaklarında kanama oluyor ve düşüp bayılıyor'Cemcir’in hastaneye kaldırılmadan önce evde yaşadığı sağlık sorunu hakkında yeni bilgiler de paylaşıldı. Sunucu Ece Erken, canlı yayında şu ifadeleri aktardı:"Evdeyken bağırsaklarında kanama oluyor ve düşüp bayılıyor. Yüzünde ve kafasında şişlik varmış. Doktorlar az daha bağırsaklarını alacaklarmış ama şükür gerek kalmamış."Oyuncunun sağlık durumunun stabil olduğu, sürecin yakından takip edildiği belirtildi.Murat Cemcir kimdir?Murat Cemcir, 1976 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde doğdu. Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümü mezunu olan Cemcir, 2001 yılından bu yana İstanbul’da yaşıyor. At biniciliği ve Wing Chun sporuyla ilgilenen oyuncu, Gürcüceyi de ileri seviyede konuşuyor.Cemcir, Ahmet Kural ile birlikte rol aldığı “Çalgı Çengi” filmiyle geniş kitleler tarafından tanındı. Ardından:

