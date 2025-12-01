'Aslan terbiyecisi' olmayı hayal ediyordu: Brezilya’da 19 yaşındaki genç, kafese girince hayatını kaybetti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/aslan-terbiyecisi-olmayi-hayal-ediyordu-brezilyada-19-yasindaki-genc-kafese-girince-hayatini-1101456475.html
Brezilya’nın João Pessoa kentinde bulunan Parque Zoobotanico Arruda Camara Hayvanat Bahçesi’nde 19 yaşındaki Gerson de Melo Machado, aslanların bulunduğu kafese izinsiz şekilde girdikten sonra bir dişi aslanın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.Görgü tanıklarının ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerin aktardığına göre Machado, yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki tel örgüyle çevrili çiti aşarak kafesin içinde bulunan bir ağaca tırmandı. Aşağı inmeye başladığı sırada “Leona” adlı dişi aslan gence saldırdı. O anlara tanıklık eden ziyaretçiler büyük panik yaşarken, olay kısa sürede trajediye dönüştü.Yerel basına yansıyan bilgilere göre Machado’nun geçmişte şizofreni teşhisi aldığı, çocukluğunda bir süre kuruma yerleştirildiği ve daha sonra çeşitli nedenlerle gözaltına alındığı belirtildi. Gencin daha önce de Afrika’ya giderek aslan terbiyecisi olma hayaliyle bir uçağın iniş takımına gizlendiği ancak son anda fark edilerek kurtarıldığı aktarıldı.'Aslan uyutulmayacak' açıklamasıHayvanat bahçesi yönetimi, olayın ardından yaptığı açıklamada dişi aslanın uyutulmayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Aslan olaydan hemen sonra uzman ekip tarafından kontrol edildi. Yüksek düzeyde stres yaşadığı tespit edildi ancak sağlık durumu iyi. Normal davranışlarının dışında bir agresiflik göstermiyor” denildi.Yetkililer, olayın ardından hayvanat bahçesinin geçici olarak kapatıldığını ve güvenlik protokollerinin yeniden gözden geçirildiğini açıkladı. Olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı.
Brezilya’nın João Pessoa kentinde bulunan Parque Zoobotanico Arruda Camara Hayvanat Bahçesi’nde 19 yaşındaki Gerson de Melo Machado, aslanların bulunduğu kafese izinsiz şekilde girdikten sonra bir dişi aslanın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.
Görgü tanıklarının ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerin aktardığına göre Machado, yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki tel örgüyle çevrili çiti aşarak kafesin içinde bulunan bir ağaca tırmandı. Aşağı inmeye başladığı sırada “Leona” adlı dişi aslan gence saldırdı. O anlara tanıklık eden ziyaretçiler büyük panik yaşarken, olay kısa sürede trajediye dönüştü.
Yerel basına yansıyan bilgilere göre Machado’nun geçmişte şizofreni teşhisi aldığı, çocukluğunda bir süre kuruma yerleştirildiği ve daha sonra çeşitli nedenlerle gözaltına alındığı belirtildi. Gencin daha önce de Afrika’ya giderek aslan terbiyecisi olma hayaliyle bir uçağın iniş takımına gizlendiği ancak son anda fark edilerek kurtarıldığı aktarıldı.
'Aslan uyutulmayacak' açıklaması
Hayvanat bahçesi yönetimi, olayın ardından yaptığı açıklamada dişi aslanın uyutulmayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Aslan olaydan hemen sonra uzman ekip tarafından kontrol edildi. Yüksek düzeyde stres yaşadığı tespit edildi ancak sağlık durumu iyi. Normal davranışlarının dışında bir agresiflik göstermiyor” denildi.
Yetkililer, olayın ardından hayvanat bahçesinin geçici olarak kapatıldığını ve güvenlik protokollerinin yeniden gözden geçirildiğini açıkladı. Olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı.