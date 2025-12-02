Erdoğan: Hem asli hem de idari yargı mahkemelerimiz davaları çok hızlı şekilde çözüme ulaştırıyor

Belki biraz zaman alacak, belki biraz hazım problemi çekilecek ama özgürlüklerin herkese eşit uygulandığı yeni Türkiye'yi inşallah herkes kabullenecek. Kılık kıyafet yasakları başta olmak üzere engelleri tek tek kaldırdıkça kadınlar, kamu bürokrasisinde daha fazla yer almaya, daha görünür olmaya başladı. Belki biraz zaman alacak, belki biraz hazım problemi çekilecek ama özgürlüklerin herkese eşit uygulandığı yeni Türkiye'yi inşallah herkes kabullenecek. Sevgili genç kardeşlerim sizler vazifelerinize başlayacak memleketin her köşesinde adalet neferi olarak görev yapacaksınız. Adalet için , aklı kalbi hür vatan evladı olarak fedakarca çalışacaksınız. Mücadelenin en büyüğü hak için verilenidir. Önünüze gelen her dosyada en az bir insanın istikbali kaderi olduğunu unutmayın.