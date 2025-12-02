https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/erdogan-hem-asli-hem-de-idari-yargi-mahkemelerimiz-davalari-cok-hizli-sekilde-cozume-ulastiriyor-1101482094.html
Erdoğan: Hem asli hem de idari yargı mahkemelerimiz davaları çok hızlı şekilde çözüme ulaştırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargıdaki reformlarla süreçlerin hızlandırıldığını belirtti ve "hem asli hem de idari yargı mahkemelerimiz davaları çok hızlı şekilde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni”nde konuştu ve hakim ve savcılara seslendi:'Yargıda dosyaların kapanma süresini kısalttık''Yargı mensuplarına destek olmalıyız''Hukukun önüne herkes eşittir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargıdaki reformlarla süreçlerin hızlandırıldığını belirtti ve "hem asli hem de idari yargı mahkemelerimiz davaları çok hızlı şekilde çözüme ulaştırıyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni”nde konuştu ve hakim ve savcılara seslendi:
Belki biraz zaman alacak, belki biraz hazım problemi çekilecek ama özgürlüklerin herkese eşit uygulandığı yeni Türkiye'yi inşallah herkes kabullenecek. Kılık kıyafet yasakları başta olmak üzere engelleri tek tek kaldırdıkça kadınlar, kamu bürokrasisinde daha fazla yer almaya, daha görünür olmaya başladı. Belki biraz zaman alacak, belki biraz hazım problemi çekilecek ama özgürlüklerin herkese eşit uygulandığı yeni Türkiye'yi inşallah herkes kabullenecek. Sevgili genç kardeşlerim sizler vazifelerinize başlayacak memleketin her köşesinde adalet neferi olarak görev yapacaksınız. Adalet için , aklı kalbi hür vatan evladı olarak fedakarca çalışacaksınız. Mücadelenin en büyüğü hak için verilenidir. Önünüze gelen her dosyada en az bir insanın istikbali kaderi olduğunu unutmayın.
'Yargıda dosyaların kapanma süresini kısalttık'
Yargıda dosyaların kapatılma süresini kısalttık. Bu alanda pek çok Avrupa ülkesini geride bıraktık. Artık hem asli hem de idari yargı mahkemelerimiz davaları çok hızlı şekilde çözüme ulaştırıyor. Hakimlik cübbesini giymek insan zaaflarından tek başına kurtarmaya yetmez. Hakimler savcılar yanılgı nedir bilmeyen hakikat avcısı değildir.
'Yargı mensuplarına destek olmalıyız'
İşini yapan Anayasa ve kanunlar çerçevesinde yapan yargı mensuplarına destek olmalıyız. Sükunetleri zafiyet olarak algılanmamalı. Bunu kimse istismar etmemeli. Yargı mensuplarını hedef alan, çoğu zaman tehdide varan sorumsuz üslubun siyasete hakim olduğu görülüyor. Bunun sebebi muhatap olunan iddiaların vahametidir. Tehdit taciz edenlerin en büyük korkusu maskelerinin düşmesidir.
'Hukukun önüne herkes eşittir'
Hukukun önüne herkes eşittir. hukuk devletinde suç işleme imtiyazına sahip gruplar yoktur ve olamaz. Yargıya 'siyasallaştı' ithamında bulunanlar çirkin üsluplarıyla yargı mensuplarımızı tartışmaların içine çekerek, yargıyı bizzat kendileri siyasallaştırıyor