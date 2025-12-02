https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/bakan-isikhandan-asgari-ucret-aciklamasi-komisyon-yakin-zamanda-toplanacak-1101474611.html

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: 'Komisyon yakın zamanda toplanacak'

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: 'Komisyon yakın zamanda toplanacak'

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yakın zamanda toplanacağını açıkladı. İşveren ve işçi konfederasyonlarına... 02.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-02T12:19+0300

2025-12-02T12:19+0300

2025-12-02T12:19+0300

ekonomi̇

asgari ücret

asgari ücret zammı 2026

net asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aade787c7952dcab622d6ac6cd1c0c26.jpg

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmalarının kısa süre içinde başlayacağını duyurdu. Resmi yazıların işçi ve işveren tarafına iletileceğini vurgulayan Işıkhan, üçlü yapının korunduğu bir müzakere süreci istediklerini belirtti.'Komisyon yakın zamanda toplanacak'Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin ilk toplantının tarihine yönelik soruları yanıtlayan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:“İnşallah yakın zamanda başlatacağız asgari ücret görüşmelerini. Asgari ücreti hükümet olarak biz değil, Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz belirliyor. Komisyon yakın zamanda toplanacak, çalışmalara başlayacak.”Bakan, görüşmelerin hızla ilerlemesi için teknik hazırlıkların tamamlandığını da aktardı.'Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz'İşçi tarafının görüşmelere katılmayacağı yönünde basına yansıyan tartışmalar üzerine Işıkhan, sosyal diyalog vurgusu yaptı:“Asgari Ücret Tespit Komisyonu, sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi. Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz. İşveren ve işçi konfederasyonlarımıza resmi yazımızı göndereceğiz.”Işıkhan, işçi-işveren-hükümet üçlüsünün katılımıyla müzakere sürecinin sağlıklı yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.Gözler ilk toplantıya çevrildiKomisyonun aralık ayında toplanması ve 2026 yılı asgari ücretinin bu görüşmeler sonunda şekillenmesi bekleniyor. İşçi ve işveren kesimlerinin talepleri ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/yeni-asgari-ucret-icin-kritik-surec-basliyor-1101371074.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asgari ücret, asgari ücret zammı 2026, net asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu