Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: 'Komisyon yakın zamanda toplanacak'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yakın zamanda toplanacağını açıkladı. İşveren ve işçi konfederasyonlarına resmi çağrı yapacaklarını belirten Işıkhan, görüşmelerde “masada tüm tarafların bulunmasını istiyoruz” dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmalarının kısa süre içinde başlayacağını duyurdu. Resmi yazıların işçi ve işveren tarafına iletileceğini vurgulayan Işıkhan, üçlü yapının korunduğu bir müzakere süreci istediklerini belirtti.
'Komisyon yakın zamanda toplanacak'
Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin ilk toplantının tarihine yönelik soruları yanıtlayan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:
“İnşallah yakın zamanda başlatacağız asgari ücret görüşmelerini. Asgari ücreti hükümet olarak biz değil, Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz belirliyor. Komisyon yakın zamanda toplanacak, çalışmalara başlayacak.”
Bakan, görüşmelerin hızla ilerlemesi için teknik hazırlıkların tamamlandığını da aktardı.
'Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz'
İşçi tarafının görüşmelere katılmayacağı yönünde basına yansıyan tartışmalar üzerine Işıkhan, sosyal diyalog vurgusu yaptı:
“Asgari Ücret Tespit Komisyonu, sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi. Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz. İşveren ve işçi konfederasyonlarımıza resmi yazımızı göndereceğiz.”
Işıkhan, işçi-işveren-hükümet üçlüsünün katılımıyla müzakere sürecinin sağlıklı yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.
Gözler ilk toplantıya çevrildi
Komisyonun aralık ayında toplanması ve 2026 yılı asgari ücretinin bu görüşmeler sonunda şekillenmesi bekleniyor. İşçi ve işveren kesimlerinin talepleri ise önümüzdeki günlerde netleşecek.