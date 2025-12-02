https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/eft-ve-iban-uzerinden-para-transferlerinde-yeni-donem-basliyor-atmleri-de-kapsayacak-1101476473.html
EFT ve IBAN üzerinden para transferlerinde yeni dönem başlıyor: ATM'leri de kapsayacak
EFT ve IBAN üzerinden yapılan para transferlerinde 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor. Buna göre yüksek tutarlı işlemlerde 'beyan şartı' geliyor. 02.12.2025, Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Ocak 2026 itibariyle EFT ve IBAN üzerinden para transferlerinde yeni kuralları hayat geçiriyor. Buna göre 200 bin lira ve üstü para transferlerinde 'açıklama' zorunluluğu getirilecek. ATM'lerde de aynı kural işletilecek. 1 Ocak 2026'da başlayacakTGRT'nin haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, EFT ve IBAN üzerinden yapılan para transferlerinde yeni bir dönemi başlatıyor. MASAK’ın hazırladığı düzenlemeyle yüksek tutarlı işlemlerde beyan şartı geliyor. 1 Ocak 2026’dan sonra kurallara uymayanlar para gönderemeyecek.Açıklama yapılmayan işlemler yapılmayacak1 Ocak 2026 itibarıyla gün içinde toplam 200 bin TL’yi aşan işlemlerde detaylı açıklama girilmesi zorunlu hale gelecek. Bu uygulama mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM işlemlerinin tamamını kapsayacak. ATM’den yapılan transferlerde limit aşılırsa, en az 20 karakterlik açıklama girilmeden işlem gerçekleştirilemeyecek. Yeni yıldan itibaren kullanıcılar ATM ekranında “Açıklama girme zorunluluğu” uyarısıyla karşılaşacak.MASAK hazırladı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahis ve şüpheli para trafiğini engellemek amacıyla hazırladığı kapsamlı eylem planında sona yaklaştı. Bankacılık sistemine doğrudan etki edecek 20 maddelik düzenlemenin büyük bölümünde mutabakat sağlandı.Yeni düzenlemeye göre şüpheli görülen hesaplar, herhangi bir mahkeme ya da savcılık kararına ihtiyaç duyulmadan anında dondurulabilecek. Kurum, mal varlıklarına ilişkin tedbirleri de kendi inisiyatifiyle uygulayabilecek. Bu uygulamanın yasa dışı bahis gelirlerinin hızla el değiştirmesini önlemesi hedefleniyor. MASAK’ın hazırladığı yeni kurallar yalnızca hesap dondurma ile sınırlı değil.
2025
masak, maliye bakanlığı, atm, eft, havale
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Ocak 2026 itibariyle EFT ve IBAN üzerinden para transferlerinde yeni kuralları hayat geçiriyor. Buna göre 200 bin lira ve üstü para transferlerinde 'açıklama' zorunluluğu getirilecek. ATM'lerde de aynı kural işletilecek.
1 Ocak 2026'da başlayacak
TGRT'nin haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, EFT ve IBAN üzerinden yapılan para transferlerinde yeni bir dönemi başlatıyor. MASAK’ın hazırladığı düzenlemeyle yüksek tutarlı işlemlerde beyan şartı geliyor. 1 Ocak 2026’dan sonra kurallara uymayanlar para gönderemeyecek.
Açıklama yapılmayan işlemler yapılmayacak
1 Ocak 2026 itibarıyla gün içinde toplam 200 bin TL’yi aşan işlemlerde detaylı açıklama girilmesi zorunlu hale gelecek. Bu uygulama mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM işlemlerinin tamamını kapsayacak. ATM’den yapılan transferlerde limit aşılırsa, en az 20 karakterlik açıklama girilmeden işlem gerçekleştirilemeyecek. Yeni yıldan itibaren kullanıcılar ATM ekranında “Açıklama girme zorunluluğu” uyarısıyla karşılaşacak.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahis ve şüpheli para trafiğini engellemek amacıyla hazırladığı kapsamlı eylem planında sona yaklaştı. Bankacılık sistemine doğrudan etki edecek 20 maddelik düzenlemenin büyük bölümünde mutabakat sağlandı.
Yeni düzenlemeye göre şüpheli görülen hesaplar, herhangi bir mahkeme ya da savcılık kararına ihtiyaç duyulmadan anında dondurulabilecek. Kurum, mal varlıklarına ilişkin tedbirleri de kendi inisiyatifiyle uygulayabilecek. Bu uygulamanın yasa dışı bahis gelirlerinin hızla el değiştirmesini önlemesi hedefleniyor. MASAK’ın hazırladığı yeni kurallar yalnızca hesap dondurma ile sınırlı değil.