Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler
ATM'den işlem yaparken dikkat: Para yatırma limiti ne kadar, kaç TL oldu?
ATM'den işlem yaparken dikkat: Para yatırma limiti ne kadar, kaç TL oldu?
ATM para yatırma limitlerini güncellendi. Daha önce günlük 250 bin TL olan kartlı para yatırma limiti 180 bin TL’ye düştü. Peki, ATM kartsız işlemlerde para yatırma limiti ne kadar oldu?
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) mevzuatı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararları çerçevesinde bankalar, ATM'lerden para yatırma işlemlerine yeni sınırlamalar getirdi. Bu adım, özellikle yüksek tutarlı ve üçüncü şahıslar adına yapılan işlemleri denetim altına almayı hedefliyor.ATM'den para yatırma limitleri ne kadar oldu?Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, daha önce 250 bin TL olan günlük kartlı para yatırma limiti, 180 bin TL olarak uygulanmaya başlandı. Müşteriler, bankamatik kartlarıyla ATM üzerinden artık en fazla bu tutarda TL veya döviz karşılığı para yatırabilecek.ATM'lerden kartsız para yatırma işlemleri için günlük üst limit 180 bin TL'den 100 bin TL'ye indirildi. Bu düzenleme ile yüksek miktarlı nakit işlemlerin şubeler aracılığıyla yapılması hedefleniyor.Günlük belirlenen limitlerin üzerinde para yatırmak isteyen müşteriler, şubelere yönlendirilecek. MASAK kuralları gereği bu tür işlemler şube personeli gözetiminde yapılacak ve kayıt altına alınacak.
MASAK ve BDDK kararları doğrultusunda bankalar, ATM para yatırma limitlerini güncelledi. Daha önce günlük 250 bin TL olan kartlı para yatırma limiti 180 bin TL’ye düştü. Peki, ATM kartsız işlemlerde para yatırma limiti ne kadar oldu?
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) mevzuatı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararları çerçevesinde bankalar, ATM’lerden para yatırma işlemlerine yeni sınırlamalar getirdi. Bu adım, özellikle yüksek tutarlı ve üçüncü şahıslar adına yapılan işlemleri denetim altına almayı hedefliyor.

ATM'den para yatırma limitleri ne kadar oldu?

Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, daha önce 250 bin TL olan günlük kartlı para yatırma limiti, 180 bin TL olarak uygulanmaya başlandı. Müşteriler, bankamatik kartlarıyla ATM üzerinden artık en fazla bu tutarda TL veya döviz karşılığı para yatırabilecek.
ATM’lerden kartsız para yatırma işlemleri için günlük üst limit 180 bin TL’den 100 bin TL’ye indirildi. Bu düzenleme ile yüksek miktarlı nakit işlemlerin şubeler aracılığıyla yapılması hedefleniyor.
Günlük belirlenen limitlerin üzerinde para yatırmak isteyen müşteriler, şubelere yönlendirilecek. MASAK kuralları gereği bu tür işlemler şube personeli gözetiminde yapılacak ve kayıt altına alınacak.
