https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/atmden-islem-yaparken-dikkat-para-yatirma-limiti-ne-kadar-kac-tl-oldu-1098468553.html
ATM'den işlem yaparken dikkat: Para yatırma limiti ne kadar, kaç TL oldu?
ATM'den işlem yaparken dikkat: Para yatırma limiti ne kadar, kaç TL oldu?
Sputnik Türkiye
ATM para yatırma limitlerini güncellendi. Daha önce günlük 250 bin TL olan kartlı para yatırma limiti 180 bin TL’ye düştü. Peki, ATM kartsız işlemlerde para yatırma limiti ne kadar oldu?
2025-08-09T13:38+0300
2025-08-09T13:38+0300
2025-08-09T13:38+0300
ekonomi̇
banka
atm
para çekme
bddk
masak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089780757_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_131ca710563f5378e11708f8e8c43f3e.jpg
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) mevzuatı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararları çerçevesinde bankalar, ATM’lerden para yatırma işlemlerine yeni sınırlamalar getirdi. Bu adım, özellikle yüksek tutarlı ve üçüncü şahıslar adına yapılan işlemleri denetim altına almayı hedefliyor.ATM'den para yatırma limitleri ne kadar oldu?Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, daha önce 250 bin TL olan günlük kartlı para yatırma limiti, 180 bin TL olarak uygulanmaya başlandı. Müşteriler, bankamatik kartlarıyla ATM üzerinden artık en fazla bu tutarda TL veya döviz karşılığı para yatırabilecek.ATM’lerden kartsız para yatırma işlemleri için günlük üst limit 180 bin TL’den 100 bin TL’ye indirildi. Bu düzenleme ile yüksek miktarlı nakit işlemlerin şubeler aracılığıyla yapılması hedefleniyor.Günlük belirlenen limitlerin üzerinde para yatırmak isteyen müşteriler, şubelere yönlendirilecek. MASAK kuralları gereği bu tür işlemler şube personeli gözetiminde yapılacak ve kayıt altına alınacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/zorunlu-su-kesintileri-yapiliyordu-cesmenin-su-krizi-bitiyor-bakan-yumakli-bugun-devreye-giriyor-1098467165.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089780757_122:0:1234:834_1920x0_80_0_0_7944b0bf33b586257dfe670019ae73e0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
atm para yatırma limiti, bankaların para yatırma limiti, atm günlük para yatırma limiti, kartlı para yatırma limiti, kartsız para yatırma limiti, masak atm para yatırma, bddk para yatırma limiti, atm limitleri 2025, bankamatik para yatırma limiti, günlük para yatırma limiti ne kadar, para yatırma limiti düştü, atm işlem limiti, banka para yatırma limiti, yüksek tutarlı para yatırma
atm para yatırma limiti, bankaların para yatırma limiti, atm günlük para yatırma limiti, kartlı para yatırma limiti, kartsız para yatırma limiti, masak atm para yatırma, bddk para yatırma limiti, atm limitleri 2025, bankamatik para yatırma limiti, günlük para yatırma limiti ne kadar, para yatırma limiti düştü, atm işlem limiti, banka para yatırma limiti, yüksek tutarlı para yatırma
ATM'den işlem yaparken dikkat: Para yatırma limiti ne kadar, kaç TL oldu?
MASAK ve BDDK kararları doğrultusunda bankalar, ATM para yatırma limitlerini güncelledi. Daha önce günlük 250 bin TL olan kartlı para yatırma limiti 180 bin TL’ye düştü. Peki, ATM kartsız işlemlerde para yatırma limiti ne kadar oldu?
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) mevzuatı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararları çerçevesinde bankalar, ATM’lerden para yatırma işlemlerine yeni sınırlamalar getirdi. Bu adım, özellikle yüksek tutarlı ve üçüncü şahıslar adına yapılan işlemleri denetim altına almayı hedefliyor.
ATM'den para yatırma limitleri ne kadar oldu?
Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, daha önce 250 bin TL olan günlük kartlı para yatırma limiti, 180 bin TL olarak uygulanmaya başlandı. Müşteriler, bankamatik kartlarıyla ATM üzerinden artık en fazla bu tutarda TL veya döviz karşılığı para yatırabilecek.
ATM’lerden kartsız para yatırma işlemleri için günlük üst limit 180 bin TL’den 100 bin TL’ye indirildi. Bu düzenleme ile yüksek miktarlı nakit işlemlerin şubeler aracılığıyla yapılması hedefleniyor.
Günlük belirlenen limitlerin üzerinde para yatırmak isteyen müşteriler, şubelere yönlendirilecek. MASAK kuralları gereği bu tür işlemler şube personeli gözetiminde yapılacak ve kayıt altına alınacak.