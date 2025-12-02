Down sendromlu çocuğu oyun alanına almamışlardı: Üst sınırdan ceza aldı

"Oyun alanına, “diğer çocuklara zarar verebileceği veya zarar görebileceği” yönündeki ön yargı ve aşırı korumacı refleks nedeniyle alınmayarak “ayrı tutma” suretiyle dışlanmasının, çocuğun üstün yararı ilkesiyle bağdaşmadığı değerlendirilmiştir. Engelli çocukların akranlarından ayrı tutulmaksızın, eğlence ve dinlenme olanaklarından eşit biçimde yararlanabilmelerinin sağlanması ve sosyal yaşamın tüm alanlarına dahil edilebilmeleri için tüm çocukların erişimine uygun, kapsayıcılık ilkesi çerçevesinde tasarlanmış oyun alanlarının oluşturulması ve engelliliğin önündeki davranışsal bariyerlerin kaldırılmasına yönelik çabaların güçlendirilmesi çok önemlidir."