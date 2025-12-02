Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/down-sendromlu-cocugu-oyun-alanina-almamislardi-ust-sinirdan-ceza-aldi-1101485942.html
Down sendromlu çocuğu oyun alanına almamışlardı: Üst sınırdan ceza aldı
Down sendromlu çocuğu oyun alanına almamışlardı: Üst sınırdan ceza aldı
Ankara'da down sendromlu bir çocuğu alışveriş merkezi içerisindeki çocuk oyun alanına almayan işletmeye 'ayrımcılıktan' en üst sınırdan ceza kesildi.
Ankara'da down sendromlu 7 yaşındaki çocuğu, AVM içerisinde çocuk oyun alanına almayan işletmeye 'engelliliğe dayalı ayrımcılık yasağı'nı ihlalden 204 bin 285 lira idari para cezası kesildi. TİHEK kararında, işletmenin savunmasını ise geçerli bulmadı. Down sendromlu çocuğu oyun alanına almadılar Down sendromlu bir çocuğun alışveriş merkezi içerisindeki çocuk oyun alanına alınmadığına dair haberler büyük tepki çekmişti. Çocuğun ailesi, alışveriş merkezindeki oyun alanı işletmecisi hakkında Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK)'e şikayette bulunmuştu. Durumla ilgili incelemelerini tamamlayan TİHEK, çocuk oyun alanı işletmecisine, 'engelliliğe dayalı ayrımcılık yasağını ihlal'den 204 bin 285 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Kararda işletmenin oyun alanında 'boy sınırı' olduğuna dair savunmalarını reddeden TİHEK kararında şu noktaların altı çizildi:
Ankara'da down sendromlu bir çocuğu alışveriş merkezi içerisindeki çocuk oyun alanına almayan işletmeye 'ayrımcılıktan' en üst sınırdan ceza kesildi.
Ankara'da down sendromlu 7 yaşındaki çocuğu, AVM içerisinde çocuk oyun alanına almayan işletmeye 'engelliliğe dayalı ayrımcılık yasağı'nı ihlalden 204 bin 285 lira idari para cezası kesildi. TİHEK kararında, işletmenin savunmasını ise geçerli bulmadı.

Down sendromlu çocuğu oyun alanına almadılar

Down sendromlu bir çocuğun alışveriş merkezi içerisindeki çocuk oyun alanına alınmadığına dair haberler büyük tepki çekmişti. Çocuğun ailesi, alışveriş merkezindeki oyun alanı işletmecisi hakkında Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK)'e şikayette bulunmuştu. Durumla ilgili incelemelerini tamamlayan TİHEK, çocuk oyun alanı işletmecisine, 'engelliliğe dayalı ayrımcılık yasağını ihlal'den 204 bin 285 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Kararda işletmenin oyun alanında 'boy sınırı' olduğuna dair savunmalarını reddeden TİHEK kararında şu noktaların altı çizildi:
"Oyun alanına, “diğer çocuklara zarar verebileceği veya zarar görebileceği” yönündeki ön yargı ve aşırı korumacı refleks nedeniyle alınmayarak “ayrı tutma” suretiyle dışlanmasının, çocuğun üstün yararı ilkesiyle bağdaşmadığı değerlendirilmiştir. Engelli çocukların akranlarından ayrı tutulmaksızın, eğlence ve dinlenme olanaklarından eşit biçimde yararlanabilmelerinin sağlanması ve sosyal yaşamın tüm alanlarına dahil edilebilmeleri için tüm çocukların erişimine uygun, kapsayıcılık ilkesi çerçevesinde tasarlanmış oyun alanlarının oluşturulması ve engelliliğin önündeki davranışsal bariyerlerin kaldırılmasına yönelik çabaların güçlendirilmesi çok önemlidir."
