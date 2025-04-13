https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/down-sendromlu-cocugu-iceri-almayan-isletmenin-calisanlari-gozaltinda-belediye-baskani-besikcioglu-1095352484.html
Down sendromlu çocuğu içeri almayanlar gözaltında: Erdal Beşikçioğlu işletmeyi mühürledi
Down sendromlu çocuğu içeri almayanlar gözaltında: Erdal Beşikçioğlu işletmeyi mühürledi
Sputnik Türkiye
Ankara, Etimesgut'ta 7 yaşındaki down sendromlu bir çocuğun oyun alanına almayan işletme çalışanları ve öğretmen arasındaki diyalog görüntülerle sosyal medya... 13.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-13T10:29+0300
2025-04-13T10:29+0300
2025-04-13T10:42+0300
türki̇ye
erdal beşikçioğlu
etimesgut
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
down sendromu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/07/1082537479_0:295:3000:1983_1920x0_80_0_0_dcb50706fac6f532dc6ca6f4eec78104.jpg
Etimesgut ilçesinde öğretmeniyle bir alışveriş merkezindeki oyun alanına giden 7 yaşındaki down sendromlu çocuk, işletme yetkilileri tarafından top havuzuna alınmadı. Olayda öğretmenin isyanı ve çocuğun hayal kırıklığı, görüntülerle birlikte sosyal medyada yansıdı. Önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi, çocuğa psikososyal destek sağlandı, işletme hakkında da Türk Ceza Kanunu'nun "nefret ve ayrımcılık" suçu kapsamında suç duyurusunda bulunuldu.Ekipler, bu doğrultuda İşletmenin müdürü dahil toplamda 5 kişi gözaltına alındı. Anne Hatice Öner Yüce ise "Öğretmenimiz jeton almak istiyor, oğlum özel gereksinimli olduğu için jeton vermek istemiyorlar. Öğretmeni, 'Benimle birlikte alana girsin' diyor. Bu sefer de gerekçe olarak, 'Sizi aldığımızda buraya diğer veliler de çocuklarıyla girmek isteyecekler' diyerek reddediyorlar" ifadelerini kullandı.Anne isyan ettiAnne Yüce, "Olaya her vicdan sahibi insan, her anne gibi tabi ki üzüldüm. Bu üzüntü için çok derin bir üzüntü diyemeyeceğim çünkü bu zamana gelene kadar 7 yıl boyunca farklı alanlarda, farklı platformlarda derin acılarla karşılaştık" dedi.Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu işletmeyi mühürlediÖte yandan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ise harekete geçti. Beşikçioğlu sosyal medyadan işletmeyi mühürlediklerini duyurdu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/1094732847.html
türki̇ye
etimesgut
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/07/1082537479_178:0:2822:1983_1920x0_80_0_0_d4fa08604c53b37d118cf554facf3664.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
erdal beşikçioğlu, etimesgut, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, down sendromu
erdal beşikçioğlu, etimesgut, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, down sendromu
Down sendromlu çocuğu içeri almayanlar gözaltında: Erdal Beşikçioğlu işletmeyi mühürledi
10:29 13.04.2025 (güncellendi: 10:42 13.04.2025)
Ankara, Etimesgut'ta 7 yaşındaki down sendromlu bir çocuğun oyun alanına almayan işletme çalışanları ve öğretmen arasındaki diyalog görüntülerle sosyal medya yansımıştı. İşletmenin müdürü ve 4 çalışanı gözaltına alındı. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, işletmenin mühürlendiğini duyurdu.
Etimesgut ilçesinde öğretmeniyle bir alışveriş merkezindeki oyun alanına giden 7 yaşındaki down sendromlu çocuk, işletme yetkilileri tarafından top havuzuna alınmadı. Olayda öğretmenin isyanı ve çocuğun hayal kırıklığı, görüntülerle birlikte sosyal medyada yansıdı. Önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi, çocuğa psikososyal destek sağlandı, işletme hakkında da Türk Ceza Kanunu'nun "nefret ve ayrımcılık" suçu kapsamında suç duyurusunda bulunuldu.
Ekipler, bu doğrultuda İşletmenin müdürü dahil toplamda 5 kişi gözaltına alındı.
Anne Hatice Öner Yüce ise "Öğretmenimiz jeton almak istiyor, oğlum özel gereksinimli olduğu için jeton vermek istemiyorlar. Öğretmeni, 'Benimle birlikte alana girsin' diyor. Bu sefer de gerekçe olarak, 'Sizi aldığımızda buraya diğer veliler de çocuklarıyla girmek isteyecekler' diyerek reddediyorlar" ifadelerini kullandı.
Anne Yüce, "Olaya her vicdan sahibi insan, her anne gibi tabi ki üzüldüm. Bu üzüntü için çok derin bir üzüntü diyemeyeceğim çünkü bu zamana gelene kadar 7 yıl boyunca farklı alanlarda, farklı platformlarda derin acılarla karşılaştık" dedi.
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu işletmeyi mühürledi
Öte yandan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ise harekete geçti. Beşikçioğlu sosyal medyadan işletmeyi mühürlediklerini duyurdu:
"Mevzuata aykırı şekilde işletildiği belirlenen oyun alanları zabıta ekiplerimiz tarafından mühürlenmiş ve faaliyetlerine son verilmiştir. Söz konusu işlemler, yalnızca yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi amacıyla değil; aynı zamanda vatandaşlarımızdan gelen bildirimlerin ve şikâyetlerin değerlendirilmesi neticesinde gerçekleştirilmiştir. Özellikle geçtiğimiz günlerde, down sendromlu bir çocuğun oyun alanına alınmadığına dair kamuoyuna yansıyan üzücü olay üzerine yapılan incelemeler de bu sürece dâhil edilmiştir."