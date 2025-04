https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/down-sendromlu-cocugu-iceri-almayan-isletmenin-calisanlari-gozaltinda-belediye-baskani-besikcioglu-1095352484.html

Down sendromlu çocuğu içeri almayanlar gözaltında: Erdal Beşikçioğlu işletmeyi mühürledi

Down sendromlu çocuğu içeri almayanlar gözaltında: Erdal Beşikçioğlu işletmeyi mühürledi

Ankara, Etimesgut'ta 7 yaşındaki down sendromlu bir çocuğun oyun alanına almayan işletme çalışanları ve öğretmen arasındaki diyalog görüntülerle sosyal medya... 13.04.2025

Etimesgut ilçesinde öğretmeniyle bir alışveriş merkezindeki oyun alanına giden 7 yaşındaki down sendromlu çocuk, işletme yetkilileri tarafından top havuzuna alınmadı. Olayda öğretmenin isyanı ve çocuğun hayal kırıklığı, görüntülerle birlikte sosyal medyada yansıdı. Önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi, çocuğa psikososyal destek sağlandı, işletme hakkında da Türk Ceza Kanunu'nun "nefret ve ayrımcılık" suçu kapsamında suç duyurusunda bulunuldu.Ekipler, bu doğrultuda İşletmenin müdürü dahil toplamda 5 kişi gözaltına alındı. Anne Hatice Öner Yüce ise "Öğretmenimiz jeton almak istiyor, oğlum özel gereksinimli olduğu için jeton vermek istemiyorlar. Öğretmeni, 'Benimle birlikte alana girsin' diyor. Bu sefer de gerekçe olarak, 'Sizi aldığımızda buraya diğer veliler de çocuklarıyla girmek isteyecekler' diyerek reddediyorlar" ifadelerini kullandı.Anne isyan ettiAnne Yüce, "Olaya her vicdan sahibi insan, her anne gibi tabi ki üzüldüm. Bu üzüntü için çok derin bir üzüntü diyemeyeceğim çünkü bu zamana gelene kadar 7 yıl boyunca farklı alanlarda, farklı platformlarda derin acılarla karşılaştık" dedi.Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu işletmeyi mühürlediÖte yandan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ise harekete geçti. Beşikçioğlu sosyal medyadan işletmeyi mühürlediklerini duyurdu:

