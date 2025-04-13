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Down sendromlu çocuğu içeri almayanlar gözaltında: Erdal Beşikçioğlu işletmeyi mühürledi
Down sendromlu çocuğu içeri almayanlar gözaltında: Erdal Beşikçioğlu işletmeyi mühürledi
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Ankara, Etimesgut'ta 7 yaşındaki down sendromlu bir çocuğun oyun alanına almayan işletme çalışanları ve öğretmen arasındaki diyalog görüntülerle sosyal medya... 13.04.2025, Sputnik Türkiye
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erdal beşikçioğlu
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aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
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Etimesgut ilçesinde öğretmeniyle bir alışveriş merkezindeki oyun alanına giden 7 yaşındaki down sendromlu çocuk, işletme yetkilileri tarafından top havuzuna alınmadı. Olayda öğretmenin isyanı ve çocuğun hayal kırıklığı, görüntülerle birlikte sosyal medyada yansıdı. Önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi, çocuğa psikososyal destek sağlandı, işletme hakkında da Türk Ceza Kanunu'nun "nefret ve ayrımcılık" suçu kapsamında suç duyurusunda bulunuldu.Ekipler, bu doğrultuda İşletmenin müdürü dahil toplamda 5 kişi gözaltına alındı. Anne Hatice Öner Yüce ise "Öğretmenimiz jeton almak istiyor, oğlum özel gereksinimli olduğu için jeton vermek istemiyorlar. Öğretmeni, 'Benimle birlikte alana girsin' diyor. Bu sefer de gerekçe olarak, 'Sizi aldığımızda buraya diğer veliler de çocuklarıyla girmek isteyecekler' diyerek reddediyorlar" ifadelerini kullandı.Anne isyan ettiAnne Yüce, "Olaya her vicdan sahibi insan, her anne gibi tabi ki üzüldüm. Bu üzüntü için çok derin bir üzüntü diyemeyeceğim çünkü bu zamana gelene kadar 7 yıl boyunca farklı alanlarda, farklı platformlarda derin acılarla karşılaştık" dedi.Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu işletmeyi mühürlediÖte yandan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ise harekete geçti. Beşikçioğlu sosyal medyadan işletmeyi mühürlediklerini duyurdu:
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erdal beşikçioğlu, etimesgut, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, down sendromu
erdal beşikçioğlu, etimesgut, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, down sendromu

Down sendromlu çocuğu içeri almayanlar gözaltında: Erdal Beşikçioğlu işletmeyi mühürledi

10:29 13.04.2025 (güncellendi: 10:42 13.04.2025)
© AA / Erçin ErtürkErdal Beşikçioğlu
Erdal Beşikçioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2025
© AA / Erçin Ertürk
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Ankara, Etimesgut'ta 7 yaşındaki down sendromlu bir çocuğun oyun alanına almayan işletme çalışanları ve öğretmen arasındaki diyalog görüntülerle sosyal medya yansımıştı. İşletmenin müdürü ve 4 çalışanı gözaltına alındı. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, işletmenin mühürlendiğini duyurdu.
Etimesgut ilçesinde öğretmeniyle bir alışveriş merkezindeki oyun alanına giden 7 yaşındaki down sendromlu çocuk, işletme yetkilileri tarafından top havuzuna alınmadı. Olayda öğretmenin isyanı ve çocuğun hayal kırıklığı, görüntülerle birlikte sosyal medyada yansıdı. Önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi, çocuğa psikososyal destek sağlandı, işletme hakkında da Türk Ceza Kanunu'nun "nefret ve ayrımcılık" suçu kapsamında suç duyurusunda bulunuldu.
Ekipler, bu doğrultuda İşletmenin müdürü dahil toplamda 5 kişi gözaltına alındı.
Anne Hatice Öner Yüce ise "Öğretmenimiz jeton almak istiyor, oğlum özel gereksinimli olduğu için jeton vermek istemiyorlar. Öğretmeni, 'Benimle birlikte alana girsin' diyor. Bu sefer de gerekçe olarak, 'Sizi aldığımızda buraya diğer veliler de çocuklarıyla girmek isteyecekler' diyerek reddediyorlar" ifadelerini kullandı.

Anne isyan etti

Anne Yüce, "Olaya her vicdan sahibi insan, her anne gibi tabi ki üzüldüm. Bu üzüntü için çok derin bir üzüntü diyemeyeceğim çünkü bu zamana gelene kadar 7 yıl boyunca farklı alanlarda, farklı platformlarda derin acılarla karşılaştık" dedi.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu işletmeyi mühürledi

© AA / Binnur Ege Gürün KoçakDown sendromlu çocuğu almayan işletmenin müdürü ve çalışanları gözaltında: Belediye işletmeyi mühürledi
Down sendromlu çocuğu almayan işletmenin müdürü ve çalışanları gözaltında: Belediye işletmeyi mühürledi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2025
© AA / Binnur Ege Gürün Koçak
Öte yandan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ise harekete geçti. Beşikçioğlu sosyal medyadan işletmeyi mühürlediklerini duyurdu:

"Mevzuata aykırı şekilde işletildiği belirlenen oyun alanları zabıta ekiplerimiz tarafından mühürlenmiş ve faaliyetlerine son verilmiştir. Söz konusu işlemler, yalnızca yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi amacıyla değil; aynı zamanda vatandaşlarımızdan gelen bildirimlerin ve şikâyetlerin değerlendirilmesi neticesinde gerçekleştirilmiştir. Özellikle geçtiğimiz günlerde, down sendromlu bir çocuğun oyun alanına alınmadığına dair kamuoyuna yansıyan üzücü olay üzerine yapılan incelemeler de bu sürece dâhil edilmiştir."

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
MULTİMEDYA
21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde down sendromlu çocuklar ve aileleri kamera karşısına geçti
21 Mart, 16:09
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