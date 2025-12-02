https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/derbi-macinda-galatasarayli-kazimcan-karatasa-cakmak-atmisti-o-taraftar-yakalandi-1101475846.html
Derbi maçında Galatasaraylı Kazımcan Karataş'a çakmak atmıştı: O taraftar yakalandı
Derbi maçında Galatasaraylı Kazımcan Karataş'a çakmak atmıştı: O taraftar yakalandı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçında Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş'a çakmak atan taraftar yakalandı. 02.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-02T12:30+0300
2025-12-02T12:30+0300
2025-12-02T12:31+0300
spor
kazımcan karataş
fenerbahçe
galatasaray
çakmak
fanatik
taraftar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101475400_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_436adc0f24fce1d14279fc4b453f07c5.jpg
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Galatasaray’ın gol sevincinde Kazımcan Karataş’ın yüzüne isabet eden çakmağı atan Fenerbahçe taraftarı gözaltına alındı. Gözaltına alınan taraftar M.G. bir yıl spor müsabakalarına giremeyecek.Stat kameralarından tespit edildiSabah'ın haberine göre gol sevinci sonrasında sahaya atılan çakmak Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş'ın yüzüne geldi. Genç futbolcunun yaralanmasının ardından stattaki kameraları inceleyen Spor Şube Müdürlüğü ekipleri, çakmağı atan taraftarın kimliğini tespit etti. Fenerbahçe taraftarı M.G. gözaltına alındı ve hakkında "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" nedeniyle yasal işlem yapıldı. M.G. bir yıl spor müsabakalarına giremeyecek. Maç oynanırken sahaya ayakkabısını atan Fenerbahçe taraftarı da gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/kadikoyde-nefes-kesen-derbi-fenerbahce-uzatmada-puani-kurtardi-1101460829.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101475400_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a7c115b4276abddd92d592e059ad0821.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kazımcan karataş, fenerbahçe, galatasaray, çakmak, fanatik, taraftar
kazımcan karataş, fenerbahçe, galatasaray, çakmak, fanatik, taraftar
Derbi maçında Galatasaraylı Kazımcan Karataş'a çakmak atmıştı: O taraftar yakalandı
12:30 02.12.2025 (güncellendi: 12:31 02.12.2025)
Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçında Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş'a çakmak atan taraftar yakalandı.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Galatasaray’ın gol sevincinde Kazımcan Karataş’ın yüzüne isabet eden çakmağı atan Fenerbahçe taraftarı gözaltına alındı. Gözaltına alınan taraftar M.G. bir yıl spor müsabakalarına giremeyecek.
Stat kameralarından tespit edildi
Sabah'ın haberine göre gol sevinci sonrasında sahaya atılan çakmak Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş'ın yüzüne geldi. Genç futbolcunun yaralanmasının ardından stattaki kameraları inceleyen Spor Şube Müdürlüğü ekipleri, çakmağı atan taraftarın kimliğini tespit etti.
Fenerbahçe taraftarı M.G. gözaltına alındı ve hakkında "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" nedeniyle yasal işlem yapıldı. M.G. bir yıl spor müsabakalarına giremeyecek. Maç oynanırken sahaya ayakkabısını atan Fenerbahçe taraftarı da gözaltına alındı.