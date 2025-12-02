Türkiye
Derbi maçında Galatasaraylı Kazımcan Karataş'a çakmak atmıştı: O taraftar yakalandı
Derbi maçında Galatasaraylı Kazımcan Karataş'a çakmak atmıştı: O taraftar yakalandı
Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçında Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş'a çakmak atan taraftar yakalandı.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Galatasaray'ın gol sevincinde Kazımcan Karataş'ın yüzüne isabet eden çakmağı atan Fenerbahçe taraftarı gözaltına alındı. Gözaltına alınan taraftar M.G. bir yıl spor müsabakalarına giremeyecek.Stat kameralarından tespit edildiSabah'ın haberine göre gol sevinci sonrasında sahaya atılan çakmak Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş'ın yüzüne geldi. Genç futbolcunun yaralanmasının ardından stattaki kameraları inceleyen Spor Şube Müdürlüğü ekipleri, çakmağı atan taraftarın kimliğini tespit etti. Fenerbahçe taraftarı M.G. gözaltına alındı ve hakkında "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" nedeniyle yasal işlem yapıldı. M.G. bir yıl spor müsabakalarına giremeyecek. Maç oynanırken sahaya ayakkabısını atan Fenerbahçe taraftarı da gözaltına alındı.
Stat kameralarından tespit edildi

Sabah'ın haberine göre gol sevinci sonrasında sahaya atılan çakmak Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş'ın yüzüne geldi. Genç futbolcunun yaralanmasının ardından stattaki kameraları inceleyen Spor Şube Müdürlüğü ekipleri, çakmağı atan taraftarın kimliğini tespit etti.
Fenerbahçe taraftarı M.G. gözaltına alındı ve hakkında "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" nedeniyle yasal işlem yapıldı. M.G. bir yıl spor müsabakalarına giremeyecek. Maç oynanırken sahaya ayakkabısını atan Fenerbahçe taraftarı da gözaltına alındı.
Kadıköy'de nefes kesen derbi: Fenerbahçe uzatmada puanı kurtardı
