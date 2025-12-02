https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/derbi-macinda-galatasarayli-kazimcan-karatasa-cakmak-atmisti-o-taraftar-yakalandi-1101475846.html

Derbi maçında Galatasaraylı Kazımcan Karataş'a çakmak atmıştı: O taraftar yakalandı

Derbi maçında Galatasaraylı Kazımcan Karataş'a çakmak atmıştı: O taraftar yakalandı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçında Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş'a çakmak atan taraftar yakalandı. 02.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-02T12:30+0300

2025-12-02T12:30+0300

2025-12-02T12:31+0300

spor

kazımcan karataş

fenerbahçe

galatasaray

çakmak

fanatik

taraftar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101475400_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_436adc0f24fce1d14279fc4b453f07c5.jpg

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Galatasaray’ın gol sevincinde Kazımcan Karataş’ın yüzüne isabet eden çakmağı atan Fenerbahçe taraftarı gözaltına alındı. Gözaltına alınan taraftar M.G. bir yıl spor müsabakalarına giremeyecek.Stat kameralarından tespit edildiSabah'ın haberine göre gol sevinci sonrasında sahaya atılan çakmak Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş'ın yüzüne geldi. Genç futbolcunun yaralanmasının ardından stattaki kameraları inceleyen Spor Şube Müdürlüğü ekipleri, çakmağı atan taraftarın kimliğini tespit etti. Fenerbahçe taraftarı M.G. gözaltına alındı ve hakkında "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" nedeniyle yasal işlem yapıldı. M.G. bir yıl spor müsabakalarına giremeyecek. Maç oynanırken sahaya ayakkabısını atan Fenerbahçe taraftarı da gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/kadikoyde-nefes-kesen-derbi-fenerbahce-uzatmada-puani-kurtardi-1101460829.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kazımcan karataş, fenerbahçe, galatasaray, çakmak, fanatik, taraftar