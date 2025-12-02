https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-gelir-tamamlayici-aile-bazli-bir-destek-sistemi-modelini-1101491388.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gelir tamamlayıcı aile bazlı bir destek sistemi modelini çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gelir tamamlayıcı aile bazlı bir destek sistemi modelini çalışıyoruz

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca bir otelde düzenlenen 'Aile ve Nüfus On Yılına Doğru Uluslararası Sempozyumu'nun... 02.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-02T21:10+0300

2025-12-02T21:10+0300

2025-12-02T21:10+0300

türki̇ye

cumhurbaşkanı

cumhurbaşkanlığı

gelir

gelir i̇daresi başkanlığı

aylık gelir

düşük gelir

gelir vergisi

gelir dağılımı

gelir eşitsizliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101491177_0:71:3018:1769_1920x0_80_0_0_93817f8df0f1eb497b942bd805e0a9c6.jpg

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir otelde 'Aile ve Nüfus On Yılına Doğru Uluslararası Sempozyumu' düzenledi.Sempozyumda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2017’de toplam doğurganlık hızının 2.08 iken, 2024’te 1.48’e gerilediğini, dünya ortalamasının ise 2.25 çocuk olduğunu aktardı. Türkiye’nin son 7 yılda doğurganlık hızında Çin, Güney Kore, Arjantin ve Kuveyt’ten sonra en fazla düşüş yaşayan 5. ülke olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu eğilimin devam etmesi halinde ülkenin AB ortalamasının altına düşebileceğini vurguladı.Sosyal politikalar ve destek programlarına dair de açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ''Bu kapsamda gelir tamamlayıcı aile bazlı bir destek sistemi modelini de çalışıyoruz ve pilot uygulamalarını önümüzdeki yıl yapıp 2027 yılında daha entegre bir sosyal destek modeline hep birlikte geçeceğiz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/cumhurbaskani-yardimcisi-cevdet-yilmaz-yil-sonuna-kadar-enflasyonun-yuzde-20lere-dusmesini-1093270607.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, gelir, gelir i̇daresi başkanlığı, aylık gelir, düşük gelir, gelir vergisi, gelir dağılımı, gelir eşitsizliği, milli gelir, yıllık gelir vergisi