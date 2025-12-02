Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gelir tamamlayıcı aile bazlı bir destek sistemi modelini çalışıyoruz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir otelde 'Aile ve Nüfus On Yılına Doğru Uluslararası Sempozyumu' düzenledi.Sempozyumda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2017’de toplam doğurganlık hızının 2.08 iken, 2024’te 1.48’e gerilediğini, dünya ortalamasının ise 2.25 çocuk olduğunu aktardı. Türkiye’nin son 7 yılda doğurganlık hızında Çin, Güney Kore, Arjantin ve Kuveyt’ten sonra en fazla düşüş yaşayan 5. ülke olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu eğilimin devam etmesi halinde ülkenin AB ortalamasının altına düşebileceğini vurguladı.Sosyal politikalar ve destek programlarına dair de açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ''Bu kapsamda gelir tamamlayıcı aile bazlı bir destek sistemi modelini de çalışıyoruz ve pilot uygulamalarını önümüzdeki yıl yapıp 2027 yılında daha entegre bir sosyal destek modeline hep birlikte geçeceğiz" dedi.
21:10 02.12.2025
© AA / Ahmet Okur
© AA / Ahmet Okur
