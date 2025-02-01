https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/cumhurbaskani-yardimcisi-cevdet-yilmaz-yil-sonuna-kadar-enflasyonun-yuzde-20lere-dusmesini-1093270607.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Yıl sonuna kadar enflasyonun yüzde 20'lere düşmesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Yıl sonuna kadar enflasyonun yüzde 20'lere düşmesini bekliyoruz

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ardahan'da yaptığı açıklamalarda, ülkenin ekonomik hedefleri ve dış politikada yaşanan gerilimlere değindi. 01.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-01T23:11+0300

2025-02-01T23:11+0300

2025-02-01T23:11+0300

ekonomi

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Ardahan Üniversitesi Konuk Evi'nde düzenlenen "Ardahan İş Dünyası Buluşması"na katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon hakkında açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 'ülke olarak ekonomide önemli bir dönemden geçildiğini' belirterek, pandemi sonrasında dünyanın hala ortalama seviyelerine ulaşmadıklarını paylaştı.Yılmaz, bölgede savaş ve çatışmaların olduğuna işaret ederek, "Kuzeyimizde ve güneyimizde jeopolitik gerilimler var" dedi. Dünyada bloklaşmaların arttığını, ticari blokların oluştuğunu vurgulayan Yılmaz, "Eski dünya gibi değil, kendimizi buna göre konumlandırmak durumundayız" şeklinde konuştu. Deprem gerçeğine değinen Yılmaz, şöyle konuştu: 'Geçen yıl ihracatımız 262 milyar doları buldu'Ülkede istihdamın artmaya devam ettiğini kaydeden Yılmaz, "Geçen yıl ihracatımız 262 milyar doları buldu. Dün açıklandı, turizm gelirimiz 61 milyar doları aştı. Bir taraftan da ithalatımız geriledi. Dolayısıyla cari işlemler açığımız düştü" değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/istanbulun-ocak-ayi-enflasyonu-aciklandi-guncellenen-endeks-ve-rakamlar-ortaya-cikti-1093261870.html

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