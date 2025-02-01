https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/cumhurbaskani-yardimcisi-cevdet-yilmaz-yil-sonuna-kadar-enflasyonun-yuzde-20lere-dusmesini-1093270607.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Yıl sonuna kadar enflasyonun yüzde 20'lere düşmesini bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Yıl sonuna kadar enflasyonun yüzde 20'lere düşmesini bekliyoruz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ardahan'da yaptığı açıklamalarda, ülkenin ekonomik hedefleri ve dış politikada yaşanan gerilimlere değindi. 01.02.2025, Sputnik Türkiye
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2025-02-01T23:11+0300
ekonomi
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Ardahan Üniversitesi Konuk Evi'nde düzenlenen "Ardahan İş Dünyası Buluşması"na katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon hakkında açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 'ülke olarak ekonomide önemli bir dönemden geçildiğini' belirterek, pandemi sonrasında dünyanın hala ortalama seviyelerine ulaşmadıklarını paylaştı.Yılmaz, bölgede savaş ve çatışmaların olduğuna işaret ederek, "Kuzeyimizde ve güneyimizde jeopolitik gerilimler var" dedi. Dünyada bloklaşmaların arttığını, ticari blokların oluştuğunu vurgulayan Yılmaz, "Eski dünya gibi değil, kendimizi buna göre konumlandırmak durumundayız" şeklinde konuştu. Deprem gerçeğine değinen Yılmaz, şöyle konuştu: 'Geçen yıl ihracatımız 262 milyar doları buldu'Ülkede istihdamın artmaya devam ettiğini kaydeden Yılmaz, "Geçen yıl ihracatımız 262 milyar doları buldu. Dün açıklandı, turizm gelirimiz 61 milyar doları aştı. Bir taraftan da ithalatımız geriledi. Dolayısıyla cari işlemler açığımız düştü" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/istanbulun-ocak-ayi-enflasyonu-aciklandi-guncellenen-endeks-ve-rakamlar-ortaya-cikti-1093261870.html
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Yıl sonuna kadar enflasyonun yüzde 20'lere düşmesini bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ardahan'da yaptığı açıklamalarda, ülkenin ekonomik hedefleri ve dış politikada yaşanan gerilimlere değindi.
Ardahan Üniversitesi Konuk Evi'nde düzenlenen "Ardahan İş Dünyası Buluşması"na katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon hakkında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 'ülke olarak ekonomide önemli bir dönemden geçildiğini' belirterek, pandemi sonrasında dünyanın hala ortalama seviyelerine ulaşmadıklarını paylaştı.
Yılmaz, bölgede savaş ve çatışmaların olduğuna işaret ederek, "Kuzeyimizde ve güneyimizde jeopolitik gerilimler var" dedi. Dünyada bloklaşmaların arttığını, ticari blokların oluştuğunu vurgulayan Yılmaz, "Eski dünya gibi değil, kendimizi buna göre konumlandırmak durumundayız" şeklinde konuştu.
Deprem gerçeğine değinen Yılmaz, şöyle konuştu:
2023 yılındaki depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bütün bu süreç içinde en temel mesele olarak gördüğümüz enflasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz. Geçen yılı yüzde 44'le tamamladık. Şunu görüyoruz, geçen yılın ocak ayına göre bu yılın ocak ayı daha düşük olacak. Bunu tahmin ediyoruz. Bu da enflasyonu aşağı çekmeye devam edecek. Yıl sonuna geldiğimizde ise artık enflasyonun 20 civarında bir rakama düşmesini bekliyoruz. Bütün politikalarımızı bu yönde şekillendirmiş durumdayız. 2026-2027 perspektifinde de tek haneli rakamları hedefliyoruz.
'Geçen yıl ihracatımız 262 milyar doları buldu'
Ülkede istihdamın artmaya devam ettiğini kaydeden Yılmaz, "Geçen yıl ihracatımız 262 milyar doları buldu. Dün açıklandı, turizm gelirimiz 61 milyar doları aştı. Bir taraftan da ithalatımız geriledi. Dolayısıyla cari işlemler açığımız düştü" değerlendirmesinde bulundu.