İsviçre müzesinde büyük soygun: Biletle girip ziyaretçilerin çıkmasını beklediler
İsviçre müzesinde büyük soygun: Biletle girip ziyaretçilerin çıkmasını beklediler
İsviçre'nin Lausanne kentindeki Roma müzesinde, iki soyguncu kapanış saati öncesinde güvenlik görevlisini etkisiz hale getirerek, onlarca antik altın sikkeyi... 21.11.2025, Sputnik Türkiye
İsviçre'de Roma dönemi temalı bir müzeye yönelik, planlı olduğu anlaşılan bir soygun gerçekleştirildi. İki soyguncunun, perşembe günü müzeyi kapanışa yakın bir saatte ziyaret ettiği ve diğer ziyaretçilerin ayrılmasını beklediği bildirildi.Şehir polisinin açıklamasına göre, soyguncular daha sonra müzedeki 64 yaşındaki güvenlik görevlisine saldırarak onu etkisiz hale getirdi. Güvenlik görevlisinin olay sırasında yaralanmadığı, ancak olay yerinde başka hiçbir ziyaretçi veya personelin bulunmadığı aktarıldı.Arkeolojik değeri paha biçilmezSaldırganlar, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdikten sonra bir vitrini kırarak içerisinde sergilenen onlarca antik altın sikkeyi çalmayı başardı. Çalınan sikkelerin piyasa değeri henüz açıklanmazken, polis bu eserlerin "yüksek arkeolojik değere" sahip olduğunun altını çizdi.Bölge yetkilileri, sikkelerin sahibi olan bölge yönetiminin suç duyurusunda bulunacağını, Lausanne şehir yetkililerinin ise müzeye verilen zarar nedeniyle hukuki şikayette bulunduğunu duyurdu. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.Müze güvenliği yeniden sorgulanıyorBu olay, altın fiyatlarının bu yıl küresel piyasalarda yükseldiği bir döneme denk gelirken, Paris'teki Louvre Müzesi'nde yaşanan ve müze güvenlik açıklarını ortaya çıkaran ses getiren soygunun ardından, müze güvenliği endişelerini bir kez daha gündeme getirdi.
İsviçre müzesinde büyük soygun: Biletle girip ziyaretçilerin çıkmasını beklediler

18:32 21.11.2025 (güncellendi: 18:35 21.11.2025)
İsviçre'nin Lausanne kentindeki Roma müzesinde, iki soyguncu kapanış saati öncesinde güvenlik görevlisini etkisiz hale getirerek, onlarca antik altın sikkeyi sergilendiği vitrinden çaldı. Soyguncuların bilet alıp diğer ziyaretçilerin ayrılmasını beklediği öğrenildi.
İsviçre'de Roma dönemi temalı bir müzeye yönelik, planlı olduğu anlaşılan bir soygun gerçekleştirildi. İki soyguncunun, perşembe günü müzeyi kapanışa yakın bir saatte ziyaret ettiği ve diğer ziyaretçilerin ayrılmasını beklediği bildirildi.
Şehir polisinin açıklamasına göre, soyguncular daha sonra müzedeki 64 yaşındaki güvenlik görevlisine saldırarak onu etkisiz hale getirdi. Güvenlik görevlisinin olay sırasında yaralanmadığı, ancak olay yerinde başka hiçbir ziyaretçi veya personelin bulunmadığı aktarıldı.

Arkeolojik değeri paha biçilmez

Saldırganlar, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdikten sonra bir vitrini kırarak içerisinde sergilenen onlarca antik altın sikkeyi çalmayı başardı. Çalınan sikkelerin piyasa değeri henüz açıklanmazken, polis bu eserlerin "yüksek arkeolojik değere" sahip olduğunun altını çizdi.
Bölge yetkilileri, sikkelerin sahibi olan bölge yönetiminin suç duyurusunda bulunacağını, Lausanne şehir yetkililerinin ise müzeye verilen zarar nedeniyle hukuki şikayette bulunduğunu duyurdu. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Müze güvenliği yeniden sorgulanıyor

Bu olay, altın fiyatlarının bu yıl küresel piyasalarda yükseldiği bir döneme denk gelirken, Paris'teki Louvre Müzesi'nde yaşanan ve müze güvenlik açıklarını ortaya çıkaran ses getiren soygunun ardından, müze güvenliği endişelerini bir kez daha gündeme getirdi.
Tarihi eserde 'en büyük' operasyon: 100 milyon euro değerinde parça ele geçirildi
