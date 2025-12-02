https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/bursada-akil-almaz-hirsizlik-tiny-houseu-caldi--1101481941.html
Bursa'da akıl almaz hırsızlık: Tiny house'u çaldı
Bursa'da akıl almaz hırsızlık: Tiny house'u çaldı
Sputnik Türkiye
Bursa'da 1 milyon 200 bin lira değerindeki tiny house'u (taşınabilir ev) çalan bir kişi yakalandı. 02.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-02T14:39+0300
2025-12-02T14:39+0300
2025-12-02T14:39+0300
türki̇ye
bursa
hırsızlık
tiny house
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101481579_33:0:1567:863_1920x0_80_0_0_db4d31212d7abc1cdbff75f64a768872.jpg
Bursa Mudanya'da gerçekleşen akıl almaz hırsızlık olayında, K.E. isimli bir kişi, 1 milyon 200 bin lira değerindeki tiny house'u (taşınabilir ev) çaldı. Şüpheli yakalanırken ev de sahibine iade edildi. Tüm kameralardan şüphelinin izini sürdülerMudanya Eğerce Mahallesi'nde M.E'ye ait 1 milyon 200 bin lira değerindeki tek katlı taşınabilir ev çalındı. M.E'nin ihbarıyla olay yerine jandarma ekibi sevk edildi.8 farklı mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, şüphelinin K.E. olduğunu belirledi. Operasyonla gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.Taşınabilir ev ise eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/yalniz-yasayan-yasli-kadinlari-hedef-aldi-manda-yogurdu-satma-bahanesiyle-dolandirdi-1101459587.html
türki̇ye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101481579_225:0:1376:863_1920x0_80_0_0_0d2285961af5250b1bad09cd36d9a506.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bursa, hırsızlık, tiny house
bursa, hırsızlık, tiny house
Bursa'da akıl almaz hırsızlık: Tiny house'u çaldı
Bursa'da 1 milyon 200 bin lira değerindeki tiny house'u (taşınabilir ev) çalan bir kişi yakalandı.
Bursa Mudanya'da gerçekleşen akıl almaz hırsızlık olayında, K.E. isimli bir kişi, 1 milyon 200 bin lira değerindeki tiny house'u (taşınabilir ev) çaldı. Şüpheli yakalanırken ev de sahibine iade edildi.
Tüm kameralardan şüphelinin izini sürdüler
Mudanya Eğerce Mahallesi'nde M.E'ye ait 1 milyon 200 bin lira değerindeki tek katlı taşınabilir ev çalındı. M.E'nin ihbarıyla olay yerine jandarma ekibi sevk edildi.
8 farklı mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, şüphelinin K.E. olduğunu belirledi. Operasyonla gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Taşınabilir ev ise eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.