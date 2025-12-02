Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Bursa'da akıl almaz hırsızlık: Tiny house'u çaldı
Bursa'da akıl almaz hırsızlık: Tiny house'u çaldı
Bursa'da 1 milyon 200 bin lira değerindeki tiny house'u (taşınabilir ev) çalan bir kişi yakalandı. 02.12.2025, Sputnik Türkiye
Bursa Mudanya'da gerçekleşen akıl almaz hırsızlık olayında, K.E. isimli bir kişi, 1 milyon 200 bin lira değerindeki tiny house'u (taşınabilir ev) çaldı. Şüpheli yakalanırken ev de sahibine iade edildi. Tüm kameralardan şüphelinin izini sürdülerMudanya Eğerce Mahallesi'nde M.E'ye ait 1 milyon 200 bin lira değerindeki tek katlı taşınabilir ev çalındı. M.E'nin ihbarıyla olay yerine jandarma ekibi sevk edildi.8 farklı mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, şüphelinin K.E. olduğunu belirledi. Operasyonla gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.Taşınabilir ev ise eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.
02.12.2025
Tüm kameralardan şüphelinin izini sürdüler

Mudanya Eğerce Mahallesi'nde M.E'ye ait 1 milyon 200 bin lira değerindeki tek katlı taşınabilir ev çalındı. M.E'nin ihbarıyla olay yerine jandarma ekibi sevk edildi.
8 farklı mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, şüphelinin K.E. olduğunu belirledi. Operasyonla gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Taşınabilir ev ise eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.
